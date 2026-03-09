「イヤホンガイド」　ゲスト決定！　ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ4試合にて、お手持ちのイヤホンとスマートフォンで実況を楽しめるイヤホンガイドを無料で提供いたします。



今回実施するイヤホンガイド実況では、男女プレーオフ セミファイナルでは、九州カリーナでアンバサダーを務め、アリーナMCも担当、“芸能界最強卓球プレイヤー”の異名を持つ俳優の福場俊策さんが、男女プレーオフ ファイナルでは、元日本代表監督で、前木下マイスター東京監督の倉嶋洋介さんがメインMCを務めます。





・プレーオフ試合会場内にて 「イヤホンガイド実況」実施決定。メインMC発表第1弾！！「倉嶋洋介さん」https://tleague.jp/news/detail.php?id=5035・プレーオフ試合会場内にて 「イヤホンガイド実況」実施決定。メインMC発表第2弾！！「福場俊策さん」https://tleague.jp/news/detail.php?id=5041今回既に発表されておりました豪華MC陣に加え、各試合の実況を更に盛り上げるゲストの参戦が決定しました。◆ 3/21(日) 男子セミファイナル松田昇大さん（俳優）

公式YouTube番組「Tリーグ卓球エンジョイ大使への道」で、卓球の魅力を等身大に伝えてきた松田昇大さんが登場！ファン目線に近い熱い実況で、男子卓球のスピード感をさらに盛り上げます。



Ｔリーグ卓球エンジョイ大使への道

シリーズ視聴URL https://www.youtube.com/playlist?list=PLp1BBkvlCTr3xpvdGDJyPswOtWryUezTu



◆. 3/21(土) 女子セミファイナル、3/28(土) 女子ファイナル

野村萌さん（元九州カリーナ）

今シーズンも現役選手として戦った野村萌選手（元九州カリーナ）が、解説席へ。戦ったからこそわかる「選手の心理」や「緻密な戦術」を、現役ならではの視点で分かりやすく紐解きます。



選手プロフィール

https://tleague.jp/player/detail.php?player=30033&year=2025(https://tleague.jp/player/detail.php?player=30033&year=2025)



当日は、試合や選手などについての質問をX（旧twitter）で「#Ｔリーグガイド」を付けて投稿ください。投稿の中からピックアップし、できるだけお客様の「？」を解消していきます。



【Ｔリーグイヤホンガイド実況概要】

⭕対応試合 プレーオフ4試合

⭕️対象者 来場者全員

⭕️利用料 無料

※本サービスは無料ですが、通信費は別途必要です（お客様の契約内容による）

LTEによる通信量の目安として1時間の聴取で0.04ギガバイト程度



【利用方法】

当日アクセスいただくリンク先は追って発表させて頂きます。

詳しくは下記プレーオフ特設サイトでご覧ください。

https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/(https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/)