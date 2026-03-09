FOODEX JAPAN 2026 台湾パビリオン事前記者会見を開催。俳優・矢田亜希子さんも登場、台湾食材の魅力をPR

台湾貿易センター

經濟部國際貿易署（TITA）と台湾貿易センター（TAITRA）は、3月10日（火）から13日（金）まで開催される「FOODEX JAPAN 2026」における台湾パビリオン出展に先立ち、3月9日（月）に最新の台湾フードの魅力を紹介する事前記者会見を開催しました。

当日は、台湾と日本の交流と未来への発展を願う特別演出として、台湾伝統の祈願「ランタン飛ばし」と、日本伝統の祈願「ダルマの目入れセレモニー」を実施。さらに、ゲストとして俳優の矢田亜希子さんをお招きし、台湾グルメの実食やトークセッションを行い、会場は大いに盛り上がりました。また、会場には台湾各県市の食品展示コーナーが設けられ、台湾フードの多様な魅力が紹介されました。

日台の未来への願いを込めた祈願セレモニー

主催者である台湾貿易センター董事長の黃志芳（こう しほう）は、FOODEX JAPAN 2026への出展に向け開催した本イベントについて、「今年で第51回を迎え、台湾は連続して出展してきた。今年は、過去最大規模となる194社・194ブース・総面積2,007平方メートル で展示を行い、今までで最も盛り上がっている。ぜひ台湾パビリオンにお越しいただき、革新的で美味しい台湾の食品を発見してほしい」と意気込みを語りました。

そして、俳優・矢田亜希子さんをゲストに迎え、台湾伝統の祈願「ランタン飛ばし」と日本伝統の祈願「ダルマの目玉入れ」を行い、日台の未来への想いを託しました。

台湾の伝統「ランタン飛ばし」で開幕

会見は、台湾の文化を象徴するランタンの演出でスタート。

台湾では旧正月や特別な日に願い事を書いたランタンを空に放つ風習があり、台湾パビリオンの成功と安全を祈願して、台湾貿易センター董事長の黃志芳（こう しほう）氏とともにランタンを放天しました。会場では台湾の街並みやグルメを紹介する映像も上映され、台湾の食文化の魅力を印象的に紹介しました。

黃董事長「今年のFOODEX JAPANでは革新的な台湾食に注目してほしい」

主催者挨拶では台湾貿易センター董事長の黃志芳が「私たちは、日本市場を大変重要視してきた。今回は、品質・安全・サステナビリティ・健康・革新という５つの理念のもと、ビジネス展開してきた」とコメント。さらに「日本は、品質に大変厳しく、味に対するこだわりもとても強い市場。半世紀にわたって本イベントに出展してきた歴史は、まさに私たち台湾の食における自信の現れそのもの。会場となったグランドハイアット東京と共同で作り上げたこの3品は、日本と台湾の良さが融合し、両国の熱い関係性の象徴。今後も、台湾の食品産業を盛り上げて、安心で安全な食を提供していきたい」と今後の展望を語りました。

また、来賓として、台北駐日経済文化代表処 駐日代表處代表 李 逸洋（り いつよう）氏、中華民国農業部 部長 陳 駿季（ちん しゅんき）氏、 原住民族委員会 政務副主任委員 谷縱 喀勒芳安（こくじゅう かろほうあん）氏が祝辞を述べ、台湾産食品の国際市場での可能性や、日本との食文化交流の重要性について語りました。

俳優・矢田亜希子さんがスペシャルゲストとして登場

会見にはスペシャルゲストとして俳優の矢田亜希子さんが登場。台湾パビリオンの成功を祈願する「だるま目入れセレモニー」に参加し、登壇者とともにセレモニーを行いました。

また、台湾のスイーツや食品を紹介するトークセッションも実施。矢田さんは台湾の印象について「私は台湾のファンで、なかでもタピオカミルクティーは１日何杯も飲んでいたこともあるほど。日本でまだまだ知られていない美味しいものがたくさんあるので、今日はもっともっと知って帰りたい。今回試食した3品は、タロイモやビーフンなど、どれも健康的な食材を使っているので、安心して食べられるのが嬉しいです」とコメントし、台湾食文化への関心を語りました。

矢田 亜希子さん、台湾食材を使った特別メニューを試食

「台湾食材を使った特別メニューを披露」

会見では、台湾食材の魅力を伝えるため、グランド ハイアット 東京と共同開発したメニューが披露されました。

提供されたメニューは以下の3品です。

- チキンスライダー 台湾産パイナップルのグリル 照り焼きソース- 冷製米粉の新竹ビーフン サフラン風味 海老 フィヨルドルビー- 台湾産タロイモモンブラン

さらに、来場した関係者には、提供メニューと共に台湾茶「東方美人」が振舞われ、台湾食材の新たな魅力を体験できる機会となりました。

台湾各地の特産品を紹介

会見では、台湾の行政機関や自治体を代表して、

- 農業部 陳 駿季（ちん しゅんき）部長- 原住民族委員会谷縱 喀勒芳安（こくじゅう かろほうあん）政務副主任委員- 立法院 陳 亭妃（ちん ていひ）

が登壇し、台湾各地の農産物や特産品、食品産業の取り組みなどを紹介しました。

台湾はパイナップルなどの果物をはじめ、多様な農産物と独自の食文化を有しており、今回の台湾パビリオンではこれらの魅力を世界に向けて発信していきます。

＜当日展示された特産品※一部抜粋＞

「FOODEX JAPAN 2026」台湾パビリオン出展 事前記者会見 概要

日時： 2026年3月9日（月）14:00 ～ 15:00

会場： グランドハイアット東京3階 グランドボールルーム ウエスト（港区六本木6-10-3）

主催： 台湾貿易センター（TAITRA）、中華民国経済部国際貿易署

ゲスト： 矢田 亜希子さん（俳優）

登壇者： 台湾貿易センター 董事長 黃 志芳（こう しほう）

台北駐日経済文化代表処 駐日代表處代表 李 逸洋（り いつよう）

中華民国農業部 部長 陳 駿季（ちん しゅんき）

原住民族委員会 政務副主任委員 谷縱 喀勒芳安（こくじゅう かろほうあん）

立法院 陳 亭妃（ちん ていひ）

立法院 郭 國文（かく こくぶん）

台南市長 黃 偉哲（こう いてつ）

内容： 主催者挨拶 / 貴賓挨拶 /台湾伝統の祈願「ランタン飛ばし」/日本伝統の祈願「ダルマの目玉入れ」/ ステージ上で台湾グルメを実食/台湾県市代表挨拶＆商品紹介 /フォトセッション /試食会/

囲み取材・質疑応答（矢田 亜希子さん、董事長）

ゲストプロフィール

俳優・矢田 亜希子さん

1978年生まれ、スカウトを経て芸能界へ。

95年大ヒットドラマ『愛していると言ってくれ』で俳優デビュー。

以来、『やまとなでしこ』『恋ノチカラ』『白い巨塔』等、多くの 人気作品に次々と出演。

2002年『マイリトルシェフ』では連続ドラマ初主演を果たした。

最近は俳優としての活動の他、『ラヴィット！』等、バラエティ番組にも多数出演し、

麗しいルックスと飾らない人柄で多くの人々を魅力しています。

「FOODEX JAPAN 2026」概要

FOODEX JAPANは、食に関わる方と共働し、食の新たな価値を創造する事を目的に、日本とアジア、世界をつなぐ、アジア最大級の食品・飲料展示会です。出展者・来場者双方のビジネス拡大に絶好の場として、参加者から毎年高い評価を得ている人気のイベントです。1976年より毎年開催され、2026年で51回目を迎えます。例年多くの来場者数を記録し、国内外より注目を集めるイベントとして成長しています。

■名称：FOODEX JAPAN 2026 （第51回 国際食品・飲料展）

■住所：東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

■アクセス：りんかい線 /国際展示場駅（下車 徒歩約7分）、ゆりかもめ/東京ビッグサイト駅 （下車 徒歩約3分）

■会期：2026年3月10日（火）～3月13日（金）

東展示棟4-6ホール・西展示棟 10:00-17:00（最終日16:30まで）

東展示棟7-8ホール・南展示棟 9:30-17:00（最終日16:30まで）

■入場登録料：10,000円（税込）

※「招待券」持参者は無料。

※業界関係者以外の方、16歳未満の方は入場不可。

■特設サイト：https://foodex.jma.or.jp/

■公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCa7byQwjztDpW9ZRElNSLYw/videos