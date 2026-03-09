世界最大級のアクセシビリティ国際カンファレンス「CSUN Assistive Technology Conference 2026」参加報告会を開催

■世界最大級のアクセシビリティ国際カンファレンス「CSUN ATC」

株式会社ライズ＆プレイ



CSUN Assistive Technology Conference（CSUN ATC）は、アクセシビリティと支援技術分野における世界最大級の国際カンファレンスです。毎年3月にカリフォルニア州アナハイムで開催され、研究者、開発者、企業、当事者など世界中の関係者が集まり、最新の技術、事例、制度動向を共有します。

会期中は支援技術の展示会と300以上の教育セッションが行われ、障害・高齢・多様なニーズに対応する製品やサービスの最前線を知ることができます。

■アクセシビリティが前提となった空間

会場ではさまざまな犬種の盲導犬が行き交い、白杖を持つ参加者が一人で会場を自在に移動する光景が広がります。アクセシビリティが社会の前提として実装された空間は、まるで少し先の未来を覗くような世界です。

■現地参加者が語る、世界の最新トレンド

41回目となる2026年のCSUN ATCは、3月9日から13日に開催されます。本イベントでは、2018年から同カンファレンスに参加している株式会社ライズ＆プレイ代表の和久井香菜子が、現地で得た最新の技術動向、注目セッション、展示内容、会場の様子などを帰国後いち早く共有します。

アクセシビリティや支援技術、インクルーシブデザインに関心のある企業、自治体、研究者、開発者、教育関係者など幅広い方に向けた内容です。

■イベント概要

イベント名：CSUN Assistive Technology Conference 2026 参加報告会

開催形式：オンライン

申込ページ：https://peatix.com/us/event/4850204

参加費：1000円（障害当事者無料）

主催：株式会社ライズ＆プレイ

■株式会社ライズ＆プレイについて

株式会社ライズ＆プレイは、アクセシビリティとインクルーシブデザインをテーマに、体験型プログラムや研修、ゲーム、イベントの企画・運営を行っています。視覚障害者を含む多様な参加者が共に楽しめる体験型コンテンツの開発や、DEIをテーマとした研修などを提供しています。

公式note：https://note.com/riseandplay

ダイバーシティ体験研修：https://x.gd/7DhOM

ライズ＆プレイのイベント：https://x.gd/mgd9N