こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
紀文「The SURIMI」×「RF1」コラボ商品 3月19日（木）より、全国のRF1店頭にて期間限定販売
株式会社紀文食品が昨年販売を開始したカニカマ商品「The SURIMI」と株式会社ロック・フィールドが運営する惣菜店「RF1（アール・エフ・ワン）」とのコラボレーションメニューが、3月19日（木）〜4月29日（水）の期間限定で全国の「RF1」にて販売されることとなりました。
今回のコラボを第一弾とし、また夏頃に紀文×RF1のコラボメニュー第二弾を予定しています。
「The SURIMI」はオシャレに楽しく、料理がパッと華やかになるというコンセプトの下、カニカマのイメージと利用方法を刷新したスリミ製品です。そんな「The SURIMI」がロック・フィールドのメニュー開発力によって、ワインにも合うオシャレなメニューに大変身。紀文はこのコラボレーションを通じて、これまでカニカマを利用していなかった人との接点を作り、利用のきっかけを作るとともに、カニカマの新たな食シーンを広げていきたいと考えています。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/129838/129838_web_1.png
❖コラボメニュー商品概要
「The SURIMI」の香味フリット 562円（税込）/100g
「The SURIMI」の旨味と食感を贅沢に味わうフリット。衣には風味を引き出すイタリアンパセリを加えました。カニ味噌に牡蠣だし醤油や無塩バター、マヨネーズソースを合わせてコクと旨味を詰めこんだ「カニ味噌マヨネーズソース」が美味しさを引き立てます。
「The SURIMI」と3種海藻サラダ 594円（税込）/100g
旨味を引き出した「The SURIMI」と海藻を一緒に愉しむサラダです。
別添の「からし生姜甘酢だれ」は、醤油やはちみつ、甘味りんご酢、マスタードシードのピクルス、からし、生姜などを合わせました。優しい甘みとピクルスやからしの風味・辛味がサラダの美味しさを引き立てます。
本件に関するお問合わせ先
＜「The SURIMI」に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※コラボメニューに関するお問い合わせは株式会社ロック・フィールドまでお願いいたします。
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報 IR 室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
「The SURIMI」ブランドサイト
https://www.kibun.co.jp/brand/thesurimi/
今回のコラボを第一弾とし、また夏頃に紀文×RF1のコラボメニュー第二弾を予定しています。
「The SURIMI」はオシャレに楽しく、料理がパッと華やかになるというコンセプトの下、カニカマのイメージと利用方法を刷新したスリミ製品です。そんな「The SURIMI」がロック・フィールドのメニュー開発力によって、ワインにも合うオシャレなメニューに大変身。紀文はこのコラボレーションを通じて、これまでカニカマを利用していなかった人との接点を作り、利用のきっかけを作るとともに、カニカマの新たな食シーンを広げていきたいと考えています。
https://digitalpr.jp/table_img/2636/129838/129838_web_1.png
❖コラボメニュー商品概要
「The SURIMI」の香味フリット 562円（税込）/100g
「The SURIMI」の旨味と食感を贅沢に味わうフリット。衣には風味を引き出すイタリアンパセリを加えました。カニ味噌に牡蠣だし醤油や無塩バター、マヨネーズソースを合わせてコクと旨味を詰めこんだ「カニ味噌マヨネーズソース」が美味しさを引き立てます。
「The SURIMI」と3種海藻サラダ 594円（税込）/100g
旨味を引き出した「The SURIMI」と海藻を一緒に愉しむサラダです。
別添の「からし生姜甘酢だれ」は、醤油やはちみつ、甘味りんご酢、マスタードシードのピクルス、からし、生姜などを合わせました。優しい甘みとピクルスやからしの風味・辛味がサラダの美味しさを引き立てます。
「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース 594円（税込）/個
「The SURIMI」をハーブやトマト、根セロリ、りんごなどと合わせ、様々な食感や味わい、香りを愉しめるサラダに仕上げました。アーモンドにヘーゼルナッツオイルを加えたアーモンドソースが、味わいにコクと旨みをプラスしています。
【販売期間】
・「The SURIMI」の香味フリット
2026年3月19日（木）〜4月29日（水）
・「The SURIMI」と3種海藻サラダ、「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース
2026年4月2日（木）〜4月29日（水）
【販売店舗】
全国のRF1各店
※『「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース』は限定店舗にて販売。
※売り切れの際はご容赦ください。
❖「株式会社ロック・フィールド」について
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを304店舗（2026年2月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
❖「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開（2026年2月末現在）。
「The SURIMI」をハーブやトマト、根セロリ、りんごなどと合わせ、様々な食感や味わい、香りを愉しめるサラダに仕上げました。アーモンドにヘーゼルナッツオイルを加えたアーモンドソースが、味わいにコクと旨みをプラスしています。
【販売期間】
・「The SURIMI」の香味フリット
2026年3月19日（木）〜4月29日（水）
・「The SURIMI」と3種海藻サラダ、「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース
2026年4月2日（木）〜4月29日（水）
【販売店舗】
全国のRF1各店
※『「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース』は限定店舗にて販売。
※売り切れの際はご容赦ください。
❖「株式会社ロック・フィールド」について
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを304店舗（2026年2月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
❖「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開（2026年2月末現在）。
本件に関するお問合わせ先
＜「The SURIMI」に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※コラボメニューに関するお問い合わせは株式会社ロック・フィールドまでお願いいたします。
【お客様からのお問い合わせ先】お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
【報道機関からのお問い合わせ先】広報 IR 室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
「The SURIMI」ブランドサイト
https://www.kibun.co.jp/brand/thesurimi/