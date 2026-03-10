紀文「The SURIMI」×「RF1」コラボ商品　3月19日（木）より、全国のRF1店頭にて期間限定販売

株式会社紀文食品が昨年販売を開始したカニカマ商品「The SURIMI」と株式会社ロック・フィールドが運営する惣菜店「RF1（アール・エフ・ワン）」とのコラボレーションメニューが、3月19日（木）〜4月29日（水）の期間限定で全国の「RF1」にて販売されることとなりました。今回のコラボを第一弾とし、また夏頃に紀文×RF1のコラボメニュー第二弾を予定しています。











「The SURIMI」はオシャレに楽しく、料理がパッと華やかになるというコンセプトの下、カニカマのイメージと利用方法を刷新したスリミ製品です。そんな「The SURIMI」がロック・フィールドのメニュー開発力によって、ワインにも合うオシャレなメニューに大変身。紀文はこのコラボレーションを通じて、これまでカニカマを利用していなかった人との接点を作り、利用のきっかけを作るとともに、カニカマの新たな食シーンを広げていきたいと考えています。





❖コラボメニュー商品概要



「The SURIMI」の香味フリット 562円（税込）/100g



「The SURIMI」の旨味と食感を贅沢に味わうフリット。衣には風味を引き出すイタリアンパセリを加えました。カニ味噌に牡蠣だし醤油や無塩バター、マヨネーズソースを合わせてコクと旨味を詰めこんだ「カニ味噌マヨネーズソース」が美味しさを引き立てます。



























「The SURIMI」と3種海藻サラダ 594円（税込）/100g



旨味を引き出した「The SURIMI」と海藻を一緒に愉しむサラダです。



別添の「からし生姜甘酢だれ」は、醤油やはちみつ、甘味りんご酢、マスタードシードのピクルス、からし、生姜などを合わせました。優しい甘みとピクルスやからしの風味・辛味がサラダの美味しさを引き立てます。

































「The SURIMI」をハーブやトマト、根セロリ、りんごなどと合わせ、様々な食感や味わい、香りを愉しめるサラダに仕上げました。アーモンドにヘーゼルナッツオイルを加えたアーモンドソースが、味わいにコクと旨みをプラスしています。



















【販売期間】



・「The SURIMI」の香味フリット



2026年3月19日（木）〜4月29日（水）



・「The SURIMI」と3種海藻サラダ、「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース



2026年4月2日（木）〜4月29日（水）



【販売店舗】



全国のRF1各店







※『「The SURIMI」のハーブサラダ ナッツソース』は限定店舗にて販売。



※売り切れの際はご容赦ください。



❖「株式会社ロック・フィールド」について



1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを304店舗（2026年2月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。



❖「RF1（アール・エフ・ワン）」について



ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に136店舗を展開（2026年2月末現在）。





