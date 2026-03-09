10/3(土)第5回「老舗フェスティバル2026」開催人気企画 屋外能楽チケット販売開始！

スターマーク株式会社https://bit.ly/2026shinisefes

日本全国の老舗の逸品を扱うECサイト「老舗通販.net」を運営するスターマーク株式会社（老舗フェスティバル実行委員会）が、日本が世界に誇るべき老舗の伝統技術や文化に触れて頂くイベント「老舗フェスティバル by agataJapan」を2026年10月3日に開催します。

当リリースでは、老舗フェスティバルの人気ステージコンテンツをご紹介いたします。

観世流能楽を屋外で！限定チケット販売開始

※写真は2024年公演「羽衣」です。

多くの人に日本の伝統や文化に触れていただく機会として、老舗フェスティバルでは、今年も能の公演を行います。会場は、古くから五穀豊穣や商売繁盛などのご利益があるとして信仰されている福徳神社に隣接した広場「福徳の森」。ビルに囲まれた都会的な空間で織りなす幽玄の世界をご堪能ください。

奉納能 観世流 半能「融」supported by 清和ビジネス

会場：福徳の森 東京都中央区日本橋室町2-5－10（※屋外での公演となります）

日時：10月3日（土）11:00～11:30出演：シテ 坂井音雅/白翔會

料金：2,750円（税込）https://bit.ly/2026shinisefes

老舗フェスティバル2026 by agataJapan 開催概要

日時： 2026年10月3日(土) 10:00-18:00（予定）

会場：福徳の森・仲通り周辺 東京都中央区日本橋室町2-5-10

内容：老舗・ご当地による小売・飲食・展示／伝統文化ワークショップ/全国各地の酒蔵や酒類メーカーによる日本のお酒の飲み比べと販売／クロスカルチャーパフォーマンス ほか

主催：老舗フェスティバル実行委員会特別協力：東都のれん会

参加企業・団体：東都のれん会(いせ辰、梅園、江戸屋、榮太樓總本鋪、大野屋總本店、亀戸 船橋屋

、木村屋總本店、黒江屋、秋色庵 大坂家、新橋玉木屋、白木屋傳兵衛、総本家更科堀井、虎屋、竺仙、長命寺桜もち、豊島屋本店、日本橋さるや、日本橋弁松総本店、人形町志乃多寿司總本店、にんべん、梅花亭、榛原、羽二重団子、ホテル龍名館東京、MATSUZAKI SHOTEN、宮本卯之助商店、山本山 ふじヱ茶房、山本海苔店、やげん堀中島商店、吉徳、吉野屋商店、両国橋鳥安)、八木酒造部、滝澤酒造、八戸酒類、霧島酒造、萬年堂本店、八重泉酒造、Alembic金沢蒸留所、東京八王子蒸留所、光武酒造場、紅櫻蒸留所、徳島県そらの都(ふっかるコーラ/千年のかくれんぼ)、江本手袋、忌績、広重バームクーヘン、 ほか※情報は随時更新してまいります。

◆老舗通販.netについて

スターマーク株式会社が運営する日本の老舗通販.netでは、創業から100年を越える老舗の逸品をご紹介しています。実際に触れてはじめて感じる、伝統の技とこころ。それをひとりでも多くの方に体験して頂きたいと願っています。

老舗通販.net: https://shinisetsuhan.net/

◆スターマーク株式会社について

日本全国47都道府県と世界195ヶ国をつなぎ、文化交流することで相互理解を深め、平和な世界実現への貢献を会社のミッションとしています。

日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ

伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ

スターマーク株式会社 Webサイト: https://starmark.co.jp

会社概要: http://bit.ly/STARMARK_PROFILE_SLIDE

agataJapan.tokyo: https://agatajapan.com/tokyo/