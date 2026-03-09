3月14日（土）静岡市で地域マルシェ「もいもいマルシェ」開催！いもたろう社長と焼き芋ミニピザづくり体験など家族で楽しめる特別企画も実施！焼き芋＆おいもスイーツ専門店「oimo&coco.本店」にて

写真拡大 (全9枚)

株式会社nonii




「もいもいマルシェ」は、地域の人気店やこだわりの店舗が集まり、グルメやスイーツ、体験企画などを楽しめるイベントです。あたたかな週末に、家族や友人と気軽に立ち寄れるマルシェとして毎月第二土曜日に、oimo&coco.（おいもここ）本店で開催しているイベントです。




本店スタッフとご出店の皆さまと記念写真


今回のマルシェでは、クレープやスパイスカレー、たこ焼き、素材にこだわった焼き菓子など、個性豊かな出店者が集結。さらに特別企画として「焼き芋ミニピザづくり体験」も実施します。


開催概要


イベント名：もいもいマルシェ


開催日：2026年3月14日（土）


開催時間：11:00～15:00


会場：oimo&coco. 本店駐車場


所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1


（西ケ谷運動公園近く）


駐車場 oimo＆coco. 本店駐車場 ３～５台


臨時駐車場 本山製茶駐車場 １０台



出店店舗




mimo


北海道牛乳をたっぷり使用したもちもち生地のクレープを提供。


広島レモンを使用したレモネードも人気。



Instagram：@mimo_cafe38

CurryDeDeux


料理人が作るグルテンフリー専門店。


辛くないスパイスカレーや自家焙煎コーヒーなど、身体にやさしい料理を提供。


お子様でも食べやすいカレーが特徴。




Instagram：@currydedeux

ふわとろたこ焼き あじたま


忍者の看板が目印のたこ焼き店。


外はふんわり、中はとろりとした本場大阪のふわとろたこ焼きを提供。




Instagram：@ajitama_takoyaki

GÂTEAU 五黄の寅


「体に摂り入れるものはその人を形作る」という考えのもと、素材にこだわったお菓子を製造。


農薬・化学肥料不使用の緑茶、富士山麓の放し飼いたまご、静岡県産小麦などを使用した安心安全な焼き菓子を提供。




Instagram：@gateau.gonotora

特別企画


焼き芋ミニピザづくり体験


oimo&coco.の「いもたろう社長」と一緒に、


焼き芋を使ったミニピザ作りを体験できる特別企画を開催します。



テレビ番組でも紹介された焼き芋ピザを青空のもとで再現。


とろりと甘い焼き芋とピザの組み合わせを楽しめます。


参加費：無料


そのほかの企画


・おいもガチャ（キーホルダー＋金券付き）


・子ども向け遊び場「ASOBO」






ASOBO

店舗情報


oimo&coco.（おいもここ）本店


営業時間：11:00～18:00


定休日：毎週水曜日


所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1


駐車場：12台



Instagram


https://www.instagram.com/oimococo_shizuoka



全国店舗一覧


https://shops.oimo-coco.jp