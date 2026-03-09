アウトドアユースを想定したより快適な設計へアップデート。Tevaの代名詞HURRICANEの最新モデル「HURRICANE XLT3」2026年3月13日より発売

Deckers Japan合同会社

（2026年3月9日）- TOKYO,Japan -1984年に世界で初めてストラップ付きスポーツサンダルを開発したフットウェアブランドTevaから、2026年春夏シーズンの新作として舗装路から

トレイルまで対応するハイブリッドサンダルとして進化した

「HURRICANE XLT3（ハリケーン エックスエルティー3）」を2026年3月13日より発売

します。前モデルHurricane XLT2より9年ぶりのアップデートとなります。

▪︎About HURRICANE

2002年の登場以来、ブランドの代名詞としてロングセラーを続けているHURRICANEシリーズ。Universal Strapping System（ユニバーサルストラップシステム）いう3点でホールドする独自の構造を軸に、さまざまな機能を積み重ねながら進化してきました。アウトソールの耐久性の向上やクッション性の強化、再生素材の導入となど、各世代で仕様をアップデート。その結果、HURRICANEシリーズは水辺から始まり、街へ、そしてトレイルへとフィールドを広げ、幅広く活躍するスポーツサンダルとして長きにわたり多くの支持を集めています。

HURRICANE史上、最高の履き心地！

水辺でも山でも街でも快適性とスタイリッシュを両立できる万能サンダル

9年ぶりにアップーデートされた「HURRICANE XLT3」は、耐久性やクッション性、グリップ力などをさらに強化しています。Teva独自のUniversal Strapping Systemはもちろん健在で、トップソールは5mmほど厚みを増加。歩行時などの衝撃を吸収するクッション性が高まるのはもちろん、さりげないスタイルアップも叶えてくれます。Spider Rubber (R) Endureアウトソールとフットベッドの新ラグパターンにより、耐久性やグリップ性能も向上。さらに面ファスナーにFuseLock(TM)を採用して強度もアップさせているので、激しい動きを加えてもストラップが外れにくく、トレイルなどのパフォーマンスに集中することができます。ストラップは速乾性に優れた100%REPREVE(R)再生ポリエステル。水辺でも山でも街でも、好奇心の赴くままに自由に快適に楽しみたいという方にぴったりの1足です。

▪︎「HURRICANE XLT3」アップデートポイント

１.従来比2倍の強度を誇るFuseLock(TM)面ファスナーにより、耐久性のあるホールド感を提供。

２.前モデル（Hurricane XLT 2）よりトップソールにEVAを5mm追加し、クッション性も向上。

３.新しいSpider Rubber(R) Endureアウトソールとハイクに適した新ラグパターンを搭載し、

長時間のトレイルでも優れたグリップ力と耐久性を発揮。

４.かかと部分のストラップには、足あたりがソフトなバックパッドを採用。

【HURRICANE XLT3（ハリケーン エックスエルティー3）】

価格：12,100円（税抜11,000円） 発売日：2026年3月13日

サイズ：WOMEN 22～25cm、 MEN 25~29cm （サイズは1cm刻み）

カラー：WOMEN 8色展開、 MEN 7色展開

※5月発売予定

WOMEN：EPIC CORAL/ GREEN PEACH PARFAIT /

MEN:VINTAGE BROWN、EPIC BROWN/ORANGE

（サステイナビリティへの取り組み）

100%REPREVE(R)再生ポリエステルストラップ、30%再生EVAミッドソール、

30%再生ラバーアウトソール

【WOMEN】

【MEN】

【HURRICANE XLT JR（ハリケーン エックスエルティー ジュニア）】

価格：KIDS 7,150円（税抜6,500円）、TODDLERS 6,380円（税抜5,800円）

発売日：2026年3月13日

サイズ：KIDS 13～17cm、TODDLERS 13～22cm（サイズは1cm刻み）

カラー：KIDS 5色、TODDLERS 5色展開

（サステイナビリティへの取り組み）

100%REPREVE(R)再生ポリエステルストラップ、30%再生EVAミッドソール、

30%再生ラバーアウトソール

【TODDLERS】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wso_S3PKb00 ]

Teva 2026 Spring MOVIE

「HURRICANE」シリーズのフランチャイズが始動し、幅広いフィールドに対応するより充実したラインナップに！

サンダルの軽快さにプロテクションを加えたスニーカーサンダル

「HURRICANE XLT3 CT」

「HURRICANE XLT3」同様、ソールユニットを備えたクローズドトゥモデル。バンジーレーススクロージャーでフィット感をより細かく調整でき、通気に優れたメッシュアッパーが快適性を保ちます。サンダルの軽快さとシューズの安定感を両立させた、“サンダルとシューズの間”に位置する1足です。

【HURRICANE XLT3 CT（ハリケーン エックスエルティースリー CT）】

価格：16,500円（税抜15,000円） 発売日：2026年3月13日

サイズ：WOMEN 22～26cm、MEN 25~30cm（サイズは0,5cm刻み）

カラー：WOMEN 4色展開、MEN 4色展開

（サステイナビリティへの取り組み）

ウェビングは再生プラスチック素材 REPREVE(R)が100％使用、

リサイクルEVAトップソール30%使用

本格トレイルに応えるパフォーマンスモデル

HURRICANE TRAILSETTER

「HURRICANE」シリーズの中でも高い走破性を追求したフルシューズ設計。通気性と耐久性を備えたアッパー、足をしっかり固定するストラップとバンジーレース、HYPERCOMF(R)テクノロジーによる優れたクッション性と安定性、Spider Rubber(R)アウトソールと方向性ラグが推進力と制動力を発揮します。ヒールとつま先の高低差を6mmに設定することで、自然な足運びをサポートし、起伏のあるフィールドや長時間のハイクでも快適な走行を支えるモデルです。

【HURRICANE TRAILSETTER（ハリケーン トレイルセッター）】

価格：18,700円（税抜17,000円）

サイズ：WOMEN 22～26cm、MEN 25~30cm（サイズは0,5cm刻み）

カラー：WOMEN 2色展開、MEN 2色展開

※Teva オフィシャルECサイト限定販売です。

https://jp.teva.com/

（サステイナビリティへの取り組み）

100% REPREVE(R)リサイクルポリエステルストラップ、

100%リサイクルポリエステル スピードレース

【自然を楽しむために存在するTeva】

Tevaは1984年に米・グランドキャニオンで誕生。あるリバーガイドが人々を案内するのに、トングのサンダルだと容易に脱げてしまうことに困っていました。ある日、水辺でサンダルが脱げそうになったとき、彼は即席でたまたま近くにあった時計の面ファスナーのベルトをトングの緒に取り付け、サンダルが脱げにくいようにデザインしたことから、Tevaのサンダルは始まりました。新たに作るのではなく、「あるもの」で、まるでブリコラージュ的に作られたのがTevaのサンダルです。

「Teva」はヘブライ語で「Nature（自然）」。川岸から生まれたというブランド起源や、自然という意味を持つブランド名から分かるように、アウトドアをルーツに持つTevaにとって自然や環境保全は縁が深いです。

About Teva】

1984年、Tevaは世界で初めてスポーツサンダルを開発しました。それ以来、アウトドアを楽しむすべての人が、より自由に冒険できるようサポートし続けています。「泥だらけになって遊ぶ。焚き火の周りで踊る。水しぶきを浴びて飛び込む。」そんなワクワクする瞬間を、環境に配慮した素材と革新的なデザインで提供し続けていきます。

詳しくは Teva公式サイト(https://jp.teva.com/) をご覧ください。

About Deckers Brands】

Deckers Brandsは、イノベイティブなフットウェア、アパレル、ファッション小物のデザイン、販売、卸売を行うグローバルリーダーとして、カジュアルなライフスタイルで日常的に使うアイテムと、ハイパフォーマンスな活動にふさわしい製品の両方を手掛けています。

ブランドポートフォリオには、UGG(R)、Koolaburra(R)、HOKA(R)、Teva(R)、Sanuk(R) があります。

Deckers Brandsの製品は、50を超える国と地域において、特定のデパートや専門店、当社が所有・運営する小売店、当社所有のウェブサイトを含む特定のオンラインストアで販売されています。Deckers Brandsは、フットウェアのニッチブランドを世界中から何百万人もの愛用者を引きつける市場屈指のライフスタイルへと成長させる、50年にわたる実績を持っています。

詳しくはwww.deckers.comをご覧ください。

