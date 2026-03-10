元SKE48藤本冬香が1st写真集『無防備な私』2026年5月18日（月）に発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛／本社：東京都千代田区）は、2025年9月にSKE48を卒業し、野球関連の仕事をはじめ、幅広く芸能活動を行う藤本冬香の1st写真集『無防備な私』を2026年5月18日（月）に発売いたします。

アイドル時代にもグラビア経験はあるものの、大胆なグラビア撮影に挑むのは本作が初めて。

本書では、多彩なバリエーションで魅せるバストカットから初挑戦となるバックショットまで肌見せ全開で臨み、27歳の藤本冬香の“無防備ボディ”を披露しています。

撮影地は、彼女にとって人生初の海外となるタイ・クラビ。切り立つ石灰岩の岩壁と真っ青なビーチが広がるリゾート地で、プライベートビーチにアクセスできるラグジュアリーホテルやプール付きヴィラを貸し切ってロケを敢行しました。

また、ロングテールボートでしか行くことのできない秘境・ライレイビーチでも、海に入りながら撮影。アイドル時代を思い出させるキュートなカットから、グッと大人びた表情を見せるカットまで、さまざまな魅力をたっぷりと収録しました。

服を脱いでランジェリー姿へと徐々に変化していく展開や、ストッキングを脱ぐカット、手ブラカットなど、これまで経験したことのないグラビアにも積極的に挑戦。クラビの開放的な雰囲気が彼女を大胆にさせ、初めて見せる“無防備な藤本冬香”に出会える一冊となっています。

先行カットは、裏表紙にもなった花柄の爽やかな水着のバックショットやライレイビーチで撮影したブルーの水着姿、ピンクの花柄トップス×白ランジェリー×透け感のあるレーススカートの可憐なカット、黄色のワンピース姿など。

さらに、思わず息をのむほどの美しさを放つブルー×ホワイトのランジェリー姿の手ブラカット、ストッキングを脱ぎかけた水色の大胆なTバックのバックショットを公開。

そのほか、ピンクの水着、真っ赤なワンピース、白黒ドットのランジェリー、ブラックランジェリー、ホワイトランジェリー、泡風呂など、衣装バリエーションも豊富で、見応え十分な内容に仕上がっています。

表紙には、ホワイト×黒ドットのランジェリー姿で美しい脚を披露した、ヘルシーなカットを本人がセレクト。

ページをめくると、そのヘルシーな印象から一転、大胆なランジェリーや水着カットが続く構成となっており、写真はすべて本人が厳選するなど、こだわりが詰まっています。

タイトルの『無防備な私』には、アイドルを卒業し、“無防備になった私”の魅力を感じてほしいという想いが込められています。

また、本作には藤本冬香自身によるエッセイも収録。現在の想いや心情が、等身大の言葉で綴られています。

「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV＆BOOKS online」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店 名古屋店」大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典をご用意。さらに、高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売となります。

加えて、発売記念イベントとしてお渡し会の開催も決定。

2026年5月10日（日）に「ジュンク堂書店 名古屋店」にて予約特典会を実施。5月23日（土）に同じく「ジュンク堂書店 名古屋店」、さらに5月19日（火）には「HMV＆BOOKS SHIBUYA」にて、それぞれ限定特典付きお渡し会を予定しています。

さらに、「ジュンク堂書店 名古屋店」では5月18日（月）～6月8日（月）、大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」では5月18日（月）～5月31日（日）、写真集のパネル展を開催。展示されたパネルの中から、サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催されることが決定しました。

藤本冬香コメント

まさか私が写真集を出させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！

今回KADOKAWAさんから素敵なご縁をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

7年間在籍したSKE48を卒業し、新たなスタートをこの写真集と共に切れることがとても光栄です。

初めての写真集。初めての海外。初めてのランジェリーでの撮影。たくさんの初めてがあります。

私らしさと少し背伸びした私。

ぜひ、たくさんの初めてを一緒に感じてくださったら嬉しいです。

プロフィール

藤本冬香（ふじもと ふゆか）

1998年4月3日生まれ。広島県出身。

2018年12月31日にSKE48 9期生としてデビュー。

約7年間の活動を経て2025年9月30日をもってSKE48を卒業。

卒業後は地元広島を拠点にタレント活動。大のカープファン。

書誌情報

『藤本冬香1st写真集 無防備な私』

著者：藤本冬香

撮影：田中智久

発売日：2026年5月18日（月）

定価：4,180円（本体3,800円＋税）

仕様：A4判／128ページ

ISBN：978-4-04-738813-0

発行：株式会社KADOKAWA

限定特典情報

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQV6ZS4F

JANコード：4534993326961

【セブンネットショッピング限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://7net.omni7.jp/detail/1107692907

【楽天ブックス限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18561716/

【HMV＆BOOKS online限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16736547

【ジュンク堂書店 名古屋店限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://hoshinoshoten.jp/event/fuzimotofuyukayoyaku/

【TSUTAYA EBISUBASHI限定特典】

生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了となります。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/fuyuka0518.html

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

発売日である2026年5月18日（月）からAmazonほか各ストアで販売

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

発売記念予約特典会&お渡し会 開催決定！

（1）ジュンク堂書店 名古屋店 予約特典会限定特典

【予約特典会 概要】

日程：2026年5月10日（日）開催

イベントURL：https://hoshinoshoten.jp/event/fuzimotofuyukayoyaku/

※イベントの詳細や注意事項は、上記URLをご確認ください。

（2）HMV＆BOOKS SHIBUYA お渡し会限定特典

【お渡し会 概要】

日程：2026年5月19日（火）開催

イベントURL：https://www.hmv.co.jp/store/event/54998/

※イベントの詳細や注意事項は、上記URLをご確認ください。

（3）ジュンク堂書店 名古屋店 お渡し会限定特典

【お渡し会 概要】

日程：2026年5月23日（土）開催

イベントURL：https://hoshinoshoten.jp/event/fuzimotofuyukanagoya/ ‎

※イベントの詳細や注意事項は、上記URLをご確認ください。

※各券種、数に限りございますので無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置き等は不可となります。

パネル展情報

【ジュンク堂書店 名古屋店 パネル展】

2026年5月18日（月）～6月8日（月）営業終了

https://hoshinoshoten.jp/event/fujimotohuyukapanelexhibition/

【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展】

2026年5月18日（月）10時～5月31日（日）営業終了

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12958428914.html

（C）KADOKAWA PHOTO/田中智久