世界で“盆栽ブーム”が広がる今、「ミニ盆栽」入門書を発売！自由が丘の人気店「品品」が監修（英語・日本語併記）

株式会社新星出版社

株式会社新星出版社は、『ミニ盆栽 Mini BONSAI おしゃれでかわいい緑のインテリア―景色盆栽入門』を、2026年2月27日に発売しました。

近年、若い世代の間でもインテリアとして楽しめる盆栽への関心が高まっています。また、海外でも“BONSAI”として認知が広まり、日本文化を象徴する存在として注目を集めています。

本書は、ビギナーでも楽しめる“ミニ盆栽”の作り方や育て方を、英語対訳つきで丁寧に解説した入門書です。自由が丘に店を構える人気盆栽店「品品（しなじな）」が監修し、必要な道具、鉢、土や苗の選び方から、一本もの、寄せ植え、苔盆栽、苔玉、石つき盆栽など全18作品を写真で紹介しています。海外の方へのギフト需要にもぴったりの一冊です。

ポイント１. 初心者でも始めやすい「ミニ盆栽」を提案

盆栽への最初の一歩におすすめなのが、小さめサイズのミニ盆栽。普通の盆栽よりも手軽に始められることと、洋室にもマッチするおしゃれでカジュアルな雰囲気が魅力です。本書では、自由が丘の人気盆栽店「品品」店主の小林健二さんに、ミニ盆栽の作り方・育て方をていねいに教えてもらいました。

ポイント２. 英語対訳つきで、海外の方へのギフトにも最適

盆栽ブームは、今や海外にも広まっています。本書は海外の盆栽ファンにも手に取ってもらえるよう、全ページ日本語と英語を併記しています。日本文化に興味のある海外の方にも読みやすく、贈り物としても喜ばれる一冊です。

監修者プロフィール

監修：小林健二

1970年、長野県小諸市生まれ。（有）品品代表取締役。造園設計事務所を退社後、アメリカのオレゴン州ポートランドで栽景を学び、帰国後に景色盆栽というスタイルを確立、品品を立ち上げる。現代の生活と植物を結びつけ、人の心を豊かにすることを信念として、さまざまなライフスタイルにあった作品を創作。各所での個展や景色盆栽教室、テレビなど多方面で活躍中。

【書誌情報】

『ミニ盆栽 Mini BONSAI おしゃれでかわいい緑のインテリア―景色盆栽入門』

出版社：株式会社新星出版社

監 修：小林健二

定 価：本体2300円+税

仕 様：B5変型判・4色・128ページ

