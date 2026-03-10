【京王百貨店新宿店】春開催では過去最長18日間、計85店舗出店の 「大北海道展」

京王ラーメンフェスが6店舗に拡大！食べ比べができるソフトクリームマルシェも1週目に初登場場所：京王百貨店 新宿店7階 大催場会期：3月20日(金・祝)〜4月6日(月)〈1週目〉3月20日（金・祝）→29（日） 〈2週目〉3月30日（月）→4月6日（月）営業時間：10時〜20時 ※3月29日（日）、4月6日（月）最終日は17時閉場京王百貨店 新宿店では、3月20日(金・祝)〜4月6日(月)の期間、7階大催場にて「大北海道展」を開催します。今回は、昨年からの好評企画「京王ラーメンフェス」の出店数を期間計6店舗に拡大するほか、京王限定販売の「ひんやりスイーツ」13種に加え、北海道の人気店や牧場のソフトクリームを食べ比べできる「ソフトクリームマルシェ®」が京王百貨店に初登場します。道外には常設店が無い「SNOW CHEESE（初登場）」や「札幌農学校（実演）」も登場します。また、価格帯別で選べる「京王限定販売の贅沢弁当」、「平日限定・数量限定1,080円弁当」など、幅広くお楽しみいただけます。











下記メニューは全て京王限定販売。（下記メニュー以外に、ラーメンは1,200円からご用意しています。）※会場ではプラスチック容器でのご提供です。※ラストオーダーは各日閉場の30分前まで。

●札幌／我流麺舞飛燕(がりゅうめんぶひえん) 1週目



「我流札幌特製味噌らーめん」(1人前)1,650円



〈各日150食販売予定〉



まろやかなスープに焦がしラードが決めての唯一無二の札幌ラーメンです。鶏(とり)白湯(ぱいたん)と札幌ラーメンの融合、豪快なトッピングも魅力的な一品です。















●深川／らぁめん道場 極 1週目 初登場



「蛯味噌極麺」(1人前)1,650円



〈各日150食販売予定〉



「さっぽろオータムフェスト」にも出店歴のある人気店。濃厚味噌ラーメンにチャーシューと甘エビを贅沢にのせて、ボリューム＆満足感たっぷりに仕上げました。















●札幌／札幌つけ麺 札幌ラーメン 風来堂(ふうらいどう) 1週目



「札幌味噌 とろとろチャーシュー麺」（1人前）1,650円



〈各日150食販売予定〉



旨み広がる王道の札幌味噌スープに、とろとろチャーシューを贅沢にトッピングしました。















●札幌／らーめん 山嵐 2週目 初登場



「札幌背脂みそ エゾ鹿肉とコーンのせ」（1人前）1,650円



〈各日150食販売予定〉



「こってり」なのに「さっぱり」という「こっさり」したスープが持ち味の店。札幌味噌に北海道の鹿肉を豪快に盛り付けた一品です。背脂みその旨みが後を引く、クセになる味わいです。































●札幌／麺鍾馗(めんしょうき) 2週目



「北海道白い味噌ラーメン トリュフ卵 バタースペシャル」（1人前）1,650円



〈各日150食販売予定〉



北海道産の鶏と豚を使用した味噌白湯スープを乳化させた白い味噌ラーメンに、トリュフ卵とバターをのせて香り豊かな一品に仕上げました。















●札幌／コクミンショクドウ 2週目



「京王特製 札幌味噌ラーメン」（1人前）1,650円



〈各日150食販売予定〉



自慢の札幌味噌ラーメンにジンギスカンをのせ、食べ応えのある一品に仕上げました。





















北海道で人気の牧場やお店のソフトクリーム全7種が登場します。



●ソフトクリームマルシェ® 1週目 初登場



「ソフトクリーム各種」（1個）550円



〈各種各日200点販売予定〉



《商品の一例》



・札幌／ISHIYA 「白い恋人ソフトクリーム（ホワイト）」《通期》



・天塩町／宇野牧場 「有機牛乳のもこもこ ソフトクリーム」《3月25日（水）〜29日（日）》



※写真右上3種は3月20日（金・祝）〜24日（火）展開



※写真右下3種は3月25日（水）〜29日（日）展開



※「3種の食べ比べセット」（1セット） 1,200円もございます。ただし、単品のソフトクリームが売り切れの場合、食べ比べセットの提供はできません。



https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_2.png《京王限定販売》のパフェ、ソフトクリーム、ジェラートなども種類豊富に登場します写真左から●江別／町村農場「いちごとたっぷり濃厚クリームパフェ」（１カップ） 1,296円牧場直送のミルクを使用し、ミルク本来の味わいを感じられる自家製の濃厚クリームをたっぷりのせた、イチゴと相性ぴったりなパフェ。●夕張／夕張あきんど屋「たっぷり生いちごと濃厚ミルクのパフェ」（1カップ） 1,296円夕張の農水産物専門店が作った苺のスムージーの上にソフトクリームとフレッシュ苺をたっぷり盛り付けました。●小樽／小樽洋菓子舗ルタオ「苺づくしのマリアージュパルフェ」（1カップ）1,404円 〈各日100点販売予定〉北海道産の苺にフィアンティーヌとミルクプリンをトッピングした、春らしい色合いのパルフェです。（左）千歳／ジャージーブラウン 2週目「ヨーグルトinソフト」（1カップ） 1,080円 〈各日50点販売予定〉プレミアム麹ヨーグルトに自慢のソフトクリームをのせ、甘酸っぱいイチゴソースをかけた爽やかな一品です。（右）札幌／きよたベリーファーム 2週目 初登場「生いちごパフェ」（1カップ）1,242円 〈各日60点販売予定〉風味と香りが強く、自家製のソフトクリームとイチゴソースをかけた贅沢なパフェです。https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_3.png●札幌／SNOW CHEESE（スノーチーズ） 初登場2022年4月に1号店がオープンした同ブランド。開業してから間もないにも関わらず、人気の北海道土産としての地位を確立しています。『チーズの可能性を追求したチーズ菓子専門店』が京王百貨店に初登場します。

「スノーミルクチーズ」（8個入） 1,296円











バターの香りとさっくりとした食感のチーズラング・ド・シャに、ほのかにミルクが香るホワイトチョコレートクリームとチーズ風味のチョコレートを飾りました。

「クリーム＆エダム」（8個入） 1,296円











クリームチーズとエダムチーズを使ったもっちりとした食感のチーズケーキに角切りチーズを乗せた贅沢な一品です。

●札幌／札幌農学校 1週目





店頭で焼き上げたミルククッキーに自家製のバタークリーム、十勝小倉をサンドしたサクサクのクッキーサンド。



（右）実演 「酪農ミルクソフト」（１個） 594円



自社牧場で搾った新鮮な放牧牛乳を使用し、牛乳本来の濃厚さとさっぱりとした後味が特徴のソフトクリームに焼き立てクッキーをトッピング。















●札幌／CAFÉ de ROMAN（カフェドロマン） 2週目 初登場 実演



「生チョコサンドスコーン〈ミルクビター〉」（１個） 648円



北海道産のバター、小麦粉、生クリームをふんだんに使用した生チョコサンドスコーンは、しっとりとした食感と小麦香る素朴な味わいと、濃厚な特製生チョコレートの相性が絶品です。















●札幌／CAFÉ de ROMAN（カフェドロマン）× 札幌ろまん亭「ベリーとスコーンのショコラパフェ」（1個）850円 2週目CAFÉ de ROMAN（カフェドロマン）の看板商品の風味豊かなスコーンに、濃厚なチョコレート、甘酸っぱいベリー、冷たいアイスクリームを組み合わせた、食感と味の対比が楽しめる贅沢なパフェです。※本パフェは「札幌ろまん亭」と「CAFÉ de ROMAN」のスペシャルコラボ商品です。販売場所は「札幌ろまん亭」です。

●千歳／morimoto 1週目



（画像内左）「バターサンド ハスカップ」（4個入）980円















●函館／函館洋菓子スナッフルス 1週目



「桜オムレット」（4個入）972円



〈各日60点販売予定〉































●赤井川村／アリスファーム 1週目 実演



「手焼きマフィン苺＆ブルーベリー」（1個）551円



〈各日60点販売予定〉





























●札幌／札幌千秋庵



「ノースマン さくら」（1個）200円



https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_4.png



3,000円 台の＜贅沢尽くし！特選ごちそう弁当の一例＞



※すべて実演・京王限定販売







































（左）札幌／札幌ひぜん



「豪快海鮮10種盛り 海宝弁当」（1折）3,240円〈各日60点販売予定〉



札幌・すすきの駅近くに店を構える寿司屋「札幌ひぜん」。北海道産イクラ、特大ボタンエビ、生ウニなど海鮮10種を豪快に盛り付けた食べ応えのある弁当です。



（右）積丹／食堂海のや



「たらば蟹づくしとほたて貝柱の豪華ざんまい弁当」（1折）3,450円〈各日限定50点販売予定〉



北海道積丹町余別で食堂を営む同店。肉厚でぷりぷりとした繊維質の身が詰まった食べ応えのあるタラバ蟹の棒肉とほぐし身のほか、ホタテ貝柱の贅沢盛りです。



































（左）札幌／今井商店























「『たちかま』と海の幸弁当」（1折）3,348円〈各日限定50点販売予定〉



冬場にしか味わえない幻のカマボコともいわれる真鱈白子と塩だけで作られた「たちかま」のほか、タラバ蟹、ホタテなどの道産食材をはじめ、11の具材を楽しめる豪華弁当です。



（右）札幌／グリルサーカス



「ふらの和牛食べ比べ弁当」（1折）3,240円〈各日60点販売予定〉



北海道富良野盆地で育った黒毛和種「ふらの和牛」。口溶けの良さと、甘味のある肉質が特徴のふらの和牛の「牛すじ」「ウチモモ」「ロース」を食べ比べできる弁当です。



2,000円台の＜自慢の味わい！旨さ花まる弁当の一例＞



※すべて実演・京王限定販売























（左）帯広／十勝豚丼こうふく



「網焼き厚切りかみこみ豚ロース・ハンバーグ・トロトロ角煮のてんこ盛り豚丼」（1折）2,500円



〈各日50点販売予定〉



甘辛いタレで香ばしく焼上げた十勝の銘品かみこみ豚の厚切りロースに、合い挽き肉ハンバーグ、柔らかく煮込んだ十勝産豚バラ肉の角煮が入ったボリューム満点の弁当です。



（右）函館／やきにくれすとらん沙蘭



「沙蘭道産牛三種三味盛合せ弁当」（1折）2,538円 〈各日限定50点販売予定〉



はこだて大沼黒牛のウチモモと北海道産ヒレ、サーロインの三種ステーキを、それぞれ自社オリジナルステーキソースとねぎ塩、ガーリックの三種の味付けにして詰合せました。























（左）厚岸／氏家待合所



「帆立かきめしスペシャル」（1折）2,160円〈各日80点販売予定〉



同店の人気駅弁「氏家かきめし」にホタテが加わったスペシャルバージョン。秘伝のタレでふっくらと炊き上げ、旨みが凝縮したカキとカキの出汁を使用して味付けしたご飯が食欲をそそります。



（右）長万部／浜形水産



「かに三昧弁当」（1折）2,500円〈各日50点販売予定〉



カニ直売店が手掛けるカニを味わうために作られた自信作。ズワイガニ、タラバガニ、マルズワイガニを食べ比べできるカニ好きのための贅沢なカニ尽くし弁当です。



＜平日限定 1,080円弁当＞



※すべて実演・特別企画品・各日50点販売予定 ※お一人様2点まで



平日・数量限定の人気企画「平日限定1,080円弁当」を、今展でも価格据え置きにて展開します。



肉系・海鮮系あわせて計13店舗にて1折1,080円の弁当を各日各50点販売。各店とも主力の弁当は2,000〜3,000円前後ですが、まずは“北海道や店自慢の味を知るきっかけになれば”と、特別提供価格にて味・価格ともに満足度の高いラインアップがそろいます。



＜商品の一例＞















(写真左) 札幌／今井商店 「海の幸お特盛弁当」



(写真右)積丹／食堂海のや 「みさき弁当」



https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_5.png



※ラストオーダーは各日閉場の1時間前















●札幌／和膳 功 北海道朝市直営店 1週目



「料理長厳選北海握り」（1人前）5,800円 《京王限定販売》 〈各日50食販売予定〉



すすきの駅近くに店を構える北海道朝市直営の和食店「和膳 功」。旬の素材を活かした日本料理が楽しめると人気の同店から、北海道産ホタテや肉厚で甘みの強い苫小牧産ホッキなど、新鮮なネタを使用した握り9貫の盛合わせが登場します。



























●函館／まるかつ水産 2週目



「海鮮づくし 新しあわせ丼」（1人前）6,000円 《京王限定販売》〈各日100食販売予定〉



函館の老舗鮮魚店が営む回転寿司店「まるかつ水産」。魚屋直営だからできる鮮度の良いネタを味わえます。北海道産の天然エゾアワニ煮、ホタテ、イクラ、イカなど贅沢な食材を溢れんばかりに詰め合わせた、北海道の幸を満喫できるしあわせ丼です。























https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_6.png















































（左）札幌／北海道観光物産興社 実演



「3種飲み比べセット」 1,780円



〈お持ち帰り用〉大雪地ビール（330ml・1瓶） 748円ほか







（右）札幌／ビストロ南家 店内調理



「じゃがいもフライ各種」（100g当り） 594円



































（左）札幌／海鮮串焼きいましろ 実演



「串焼き各種」（1本） 800円から



（右）小樽／小樽なると屋 店内調理



「若鶏半身揚げ」（1個） 1,230円



















（左）斜里町／丸あ野尻正武商店



鮭いくら親子漬（100g当り） 972円



（右）札幌／コロッケ倶楽部 店内調理



「プレミアム牛肉コロッケ」（1個）380円







https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_7.png



