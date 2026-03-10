こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店新宿店】春開催では過去最長18日間、計85店舗出店の 「大北海道展」
京王ラーメンフェスが6店舗に拡大！食べ比べができるソフトクリームマルシェも1週目に初登場
場所：京王百貨店 新宿店7階 大催場
会期：3月20日(金・祝)〜4月6日(月)
〈1週目〉3月20日（金・祝）→29（日） 〈2週目〉3月30日（月）→4月6日（月）
営業時間：10時〜20時 ※3月29日（日）、4月6日（月）最終日は17時閉場
京王百貨店 新宿店では、3月20日(金・祝)〜4月6日(月)の期間、7階大催場にて「大北海道展」を開催します。今回は、昨年からの好評企画「京王ラーメンフェス」の出店数を期間計6店舗に拡大するほか、京王限定販売の「ひんやりスイーツ」13種に加え、北海道の人気店や牧場のソフトクリームを食べ比べできる「ソフトクリームマルシェ®」が京王百貨店に初登場します。道外には常設店が無い「SNOW CHEESE（初登場）」や「札幌農学校（実演）」も登場します。また、価格帯別で選べる「京王限定販売の贅沢弁当」、「平日限定・数量限定1,080円弁当」など、幅広くお楽しみいただけます。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_1.png
下記メニューは全て京王限定販売。（下記メニュー以外に、ラーメンは1,200円からご用意しています。）
※会場ではプラスチック容器でのご提供です。
※ラストオーダーは各日閉場の30分前まで。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_2.png
《商品の一例》
・札幌／ISHIYA 「白い恋人ソフトクリーム（ホワイト）」《通期》
・天塩町／宇野牧場 「有機牛乳のもこもこ ソフトクリーム」《3月25日（水）〜29日（日）》
※写真右上3種は3月20日（金・祝）〜24日（火）展開
※写真右下3種は3月25日（水）〜29日（日）展開
※「3種の食べ比べセット」（1セット） 1,200円もございます。ただし、単品のソフトクリームが売り切れの場合、食べ比べセットの提供はできません。
《京王限定販売》のパフェ、ソフトクリーム、ジェラートなども種類豊富に登場します
写真左から
●江別／町村農場
「いちごとたっぷり濃厚クリームパフェ」（１カップ） 1,296円
牧場直送のミルクを使用し、ミルク本来の味わいを感じられる自家製の濃厚クリームをたっぷりのせた、イチゴと相性ぴったりなパフェ。
●夕張／夕張あきんど屋
「たっぷり生いちごと濃厚ミルクのパフェ」（1カップ） 1,296円
夕張の農水産物専門店が作った苺のスムージーの上にソフトクリームとフレッシュ苺をたっぷり盛り付けました。
●小樽／小樽洋菓子舗ルタオ
「苺づくしのマリアージュパルフェ」（1カップ）1,404円 〈各日100点販売予定〉
北海道産の苺にフィアンティーヌとミルクプリンをトッピングした、春らしい色合いのパルフェです。
（左）千歳／ジャージーブラウン 2週目
「ヨーグルトinソフト」（1カップ） 1,080円 〈各日50点販売予定〉
プレミアム麹ヨーグルトに自慢のソフトクリームをのせ、甘酸っぱいイチゴソースをかけた爽やかな一品です。
（右）札幌／きよたベリーファーム 2週目 初登場
「生いちごパフェ」（1カップ）1,242円 〈各日60点販売予定〉
風味と香りが強く、自家製のソフトクリームとイチゴソースをかけた贅沢なパフェです。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_3.png
●札幌／SNOW CHEESE（スノーチーズ） 初登場
2022年4月に1号店がオープンした同ブランド。開業してから間もないにも関わらず、人気の北海道土産としての地位を確立しています。『チーズの可能性を追求したチーズ菓子専門店』が京王百貨店に初登場します。
バターの香りとさっくりとした食感のチーズラング・ド・シャに、ほのかにミルクが香るホワイトチョコレートクリームとチーズ風味のチョコレートを飾りました。
クリームチーズとエダムチーズを使ったもっちりとした食感のチーズケーキに角切りチーズを乗せた贅沢な一品です。
●札幌／CAFÉ de ROMAN（カフェドロマン）× 札幌ろまん亭
「ベリーとスコーンのショコラパフェ」（1個）850円 2週目
CAFÉ de ROMAN（カフェドロマン）の看板商品の風味豊かなスコーンに、濃厚なチョコレート、甘酸っぱいベリー、冷たいアイスクリームを組み合わせた、食感と味の対比が楽しめる贅沢なパフェです。
※本パフェは「札幌ろまん亭」と「CAFÉ de ROMAN」のスペシャルコラボ商品です。販売場所は「札幌ろまん亭」です。
●札幌／札幌千秋庵
「ノースマン さくら」（1個）200円
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_4.png
3,000円 台の＜贅沢尽くし！特選ごちそう弁当の一例＞
※すべて実演・京王限定販売
（左）札幌／札幌ひぜん
「豪快海鮮10種盛り 海宝弁当」（1折）3,240円〈各日60点販売予定〉
札幌・すすきの駅近くに店を構える寿司屋「札幌ひぜん」。北海道産イクラ、特大ボタンエビ、生ウニなど海鮮10種を豪快に盛り付けた食べ応えのある弁当です。
（右）積丹／食堂海のや
「たらば蟹づくしとほたて貝柱の豪華ざんまい弁当」（1折）3,450円〈各日限定50点販売予定〉
北海道積丹町余別で食堂を営む同店。肉厚でぷりぷりとした繊維質の身が詰まった食べ応えのあるタラバ蟹の棒肉とほぐし身のほか、ホタテ貝柱の贅沢盛りです。
「『たちかま』と海の幸弁当」（1折）3,348円〈各日限定50点販売予定〉
冬場にしか味わえない幻のカマボコともいわれる真鱈白子と塩だけで作られた「たちかま」のほか、タラバ蟹、ホタテなどの道産食材をはじめ、11の具材を楽しめる豪華弁当です。
（右）札幌／グリルサーカス
「ふらの和牛食べ比べ弁当」（1折）3,240円〈各日60点販売予定〉
北海道富良野盆地で育った黒毛和種「ふらの和牛」。口溶けの良さと、甘味のある肉質が特徴のふらの和牛の「牛すじ」「ウチモモ」「ロース」を食べ比べできる弁当です。
2,000円台の＜自慢の味わい！旨さ花まる弁当の一例＞
※すべて実演・京王限定販売
（左）帯広／十勝豚丼こうふく
「網焼き厚切りかみこみ豚ロース・ハンバーグ・トロトロ角煮のてんこ盛り豚丼」（1折）2,500円
〈各日50点販売予定〉
甘辛いタレで香ばしく焼上げた十勝の銘品かみこみ豚の厚切りロースに、合い挽き肉ハンバーグ、柔らかく煮込んだ十勝産豚バラ肉の角煮が入ったボリューム満点の弁当です。
（右）函館／やきにくれすとらん沙蘭
「沙蘭道産牛三種三味盛合せ弁当」（1折）2,538円 〈各日限定50点販売予定〉
はこだて大沼黒牛のウチモモと北海道産ヒレ、サーロインの三種ステーキを、それぞれ自社オリジナルステーキソースとねぎ塩、ガーリックの三種の味付けにして詰合せました。
（左）厚岸／氏家待合所
「帆立かきめしスペシャル」（1折）2,160円〈各日80点販売予定〉
同店の人気駅弁「氏家かきめし」にホタテが加わったスペシャルバージョン。秘伝のタレでふっくらと炊き上げ、旨みが凝縮したカキとカキの出汁を使用して味付けしたご飯が食欲をそそります。
（右）長万部／浜形水産
「かに三昧弁当」（1折）2,500円〈各日50点販売予定〉
カニ直売店が手掛けるカニを味わうために作られた自信作。ズワイガニ、タラバガニ、マルズワイガニを食べ比べできるカニ好きのための贅沢なカニ尽くし弁当です。
＜平日限定 1,080円弁当＞
※すべて実演・特別企画品・各日50点販売予定 ※お一人様2点まで
平日・数量限定の人気企画「平日限定1,080円弁当」を、今展でも価格据え置きにて展開します。
肉系・海鮮系あわせて計13店舗にて1折1,080円の弁当を各日各50点販売。各店とも主力の弁当は2,000〜3,000円前後ですが、まずは“北海道や店自慢の味を知るきっかけになれば”と、特別提供価格にて味・価格ともに満足度の高いラインアップがそろいます。
＜商品の一例＞
(写真左) 札幌／今井商店 「海の幸お特盛弁当」
(写真右)積丹／食堂海のや 「みさき弁当」
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_5.png
※ラストオーダーは各日閉場の1時間前
●札幌／和膳 功 北海道朝市直営店 1週目
「料理長厳選北海握り」（1人前）5,800円 《京王限定販売》 〈各日50食販売予定〉
すすきの駅近くに店を構える北海道朝市直営の和食店「和膳 功」。旬の素材を活かした日本料理が楽しめると人気の同店から、北海道産ホタテや肉厚で甘みの強い苫小牧産ホッキなど、新鮮なネタを使用した握り9貫の盛合わせが登場します。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_6.png
https://digitalpr.jp/table_img/2943/129956/129956_web_7.png
