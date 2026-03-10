こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
国産ゼロトラスト基盤「Z-FILTER」 ZTNA機能を単独導入できる新プランを提供開始
〜SSL-VPN依存からの脱却を後押し〜
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ）は、国産セキュリティベンダーとして提供する統合ゼロトラスト基盤「Z-FILTER」（ISMAP外部監査の受審中）において、ZTNA機能を単独で導入可能な「ZTNA」プランを2026年3月30日より提供開始します。
VPNの構造的リスクが指摘される一方で、コスト負担や運用体制への不安からZTNAへの移行が進まない企業も少なくありません。本プランは、こうした課題に対応し、SSL-VPNからZTNAへの乗り換えを加速させます。
なお、デジタルアーツが提供するその他のクラウドソリューションはすべてISMAPを取得しており、企業・政府機関・自治体等において高いセキュリティ要件を満たすサービスとして採用されています。
背景 〜 SSL-VPN依存の見直しが加速 〜
テレワークの常態化やクラウド活用の拡大により、社外から業務システムへアクセスする機会は大幅に増加しています。これまで多くの企業で利用されてきたSSL-VPNは、手軽に導入できる利便性から広く普及してきました。
しかし近年、SSL-VPN機器やソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃が相次いでいます。
SSL-VPNはインターネット上に社内への入口を公開する構造であるため、一度突破されると内部システムへの侵入を許す可能性があります。
さらに、一部SSL-VPN製品では2026年に技術サポート終了が予定されるなど、製品ライフサイクルの観点からも見直しの必要性が高まっています。サポート終了後は、新たな脆弱性が発見されてもパッチが提供されない可能性があり、継続利用への不安が広がっています。
一方で、代替として挙げられるゼロトラスト製品は、
・ゼロトラスト製品の価格負担
・限られたIT人員による運用不安
・既存環境と同等以上の安全性を確保できるかという不安
といった理由から、導入が思うように進まない企業も少なくありません。
こうした背景を踏まえ、当社は「Z-FILTER」のZTNA機能を単独で導入できる「ZTNA」プランの提供を開始します。
「ZTNA」プランの特長
「ZTNA」プランは、VPNからZTNAへの移行において企業が直面しやすい機能・運用・価格の課題に対応します。
1．VPNとは異なる、アプリケーション単位のアクセス制御
VPNはネットワーク全体への接続を許可する仕組みであるため、認証後に広いアクセス権限を持つ構造になりがちです。「ZTNA」プランでは、ユーザーや端末ごとに必要なアプリケーションのみへのアクセスを許可することで、VPNに依存しない安全なリモートアクセス環境を実現します。これにより、
・社内ネットワークへの過剰な接続を防止
・業務システム単位でのアクセス制御
・不要な横展開リスクの抑制
などの、VPN利用時に課題となりやすいセキュリティリスクを低減します。
2．運用負荷を抑えた、現場で使えるZTNA
VPNから新しいアクセス方式へ移行する際、多くの企業で課題となるのが運用負荷です。限られたIT人員の中で、新たな仕組みを安定に運用できるかという不安から、移行が進まないケースも少なくありません。
「ZTNA」プランは、こうした現場の課題を前提に設計されています。
・直感的に操作できる統合管理画面
・アプリ単位で設計しやすいポリシー
・ユーザー／端末単位での分かりやすい制御
複雑なネットワーク設計を必要とせず、VPNからの移行後も無理なく運用できるアクセス管理を実現します。
3. 価格面のハードルを抑えた、VPN刷新の第一歩
ゼロトラスト製品はネットワーク構成全体での導入が前提となるケースも多く、コストが障壁となることがあります。
「ZTNA」プランは、VPN置き換えに必要な機能に特化することで、ZTNA機能のみを単独導入できる構成としました。初期投資を抑えながら、まずはVPN刷新から着手できます。
将来的には「SSE」プランへの拡張も可能で、段階的なセキュリティ強化にも対応します。
プラン概要
※1 「a-FILTER」が標準搭載されています（ブランド名称は「a-FILTER」として表示されます）。既存でIDaaS製品をご利用中の場合、SAML2.0に対応しているIDaaS製品との連携も可能です。
※2通信帯域・容量費用により変動いたします。
※3 1ユーザーあたり一律100円/月（税抜）となります。
国産セキュリティ基盤による安心の導入・運用
「Z-FILTER」は、国産セキュリティベンダーであるデジタルアーツが開発・提供するゼロトラスト基盤です。国内企業や団体、自治体、教育機関等のセキュリティ要件を踏まえた設計により、導入から運用まで安心して利用できる環境を提供します。 また、ISMAP対応を見据えたセキュリティ品質と国内サポート体制により、公共分野を含む幅広い組織のゼロトラスト導入を支援します。
Windowsログオン連携による統合認証
本プランでは、Windowsログオンと連携した認証プラットフォーム「a-FILTER」を標準搭載しています。端末ログオンから社内システム・クラウドサービスの利用までをユーザーIDで一元管理することで、アクセス管理の一貫性を確保します。また、多要素認証（MFA）やシングルサインオン（SSO）にも対応しており、安全性と利便性を両立した認証環境を実現します。
▶ 認証プラットフォーム「a-FILTER」の詳細はこちら
https://www.daj.jp/webtopics/1306/
想定導入ターゲット
・VPNのセキュリティリスクを懸念している企業・団体
・ゼロトラスト移行を検討しているがコストや体制面で踏み切れていない企業・団体
・団体段階的にクラウド利用・SSE拡張を実施したい企業・団体
・グループ会社・拠点間接続を安全に管理したい企業・団体
・医療機器保守、委託先のリモートアクセスをアプリ単位で限定している医療機関・病院
・学内システムへの学外からのアクセスが増加している教育委員会・大学
提供開始日
2026年3月30日（月）
今後の展開
今後、デジタルアーツは「ZTNA」プランを通じて、停滞しているSSL-VPNからZTNAへの乗り換えを加速させます。
国産セキュリティベンダーとしての技術基盤と、運用しやすいZTNA設計を強みに、段階的なゼロトラスト移行を支援し、お客様の業務環境の安全性向上に貢献してまいります。
統合ゼロトラスト基盤「Z-FILTER」について
「Z-FILTER」は、業界最高水準のデータベースを基盤とした「ホワイト運用®」を基盤とし、URL・ドメイン・アプリケーション単位のポリシー適用、SaaSなどのクラウドサービス利用時に機能単位でアクセスや操作を制御する機能や、通信の可視化とログ分析を備えた統合ゼロトラスト基盤です。
https://www.daj.jp/bs/z-filter/
本件に関するお問合わせ先
広報担当 谷崎 TEL : 03-5220-1670
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ）は、国産セキュリティベンダーとして提供する統合ゼロトラスト基盤「Z-FILTER」（ISMAP外部監査の受審中）において、ZTNA機能を単独で導入可能な「ZTNA」プランを2026年3月30日より提供開始します。
なお、デジタルアーツが提供するその他のクラウドソリューションはすべてISMAPを取得しており、企業・政府機関・自治体等において高いセキュリティ要件を満たすサービスとして採用されています。
背景 〜 SSL-VPN依存の見直しが加速 〜
テレワークの常態化やクラウド活用の拡大により、社外から業務システムへアクセスする機会は大幅に増加しています。これまで多くの企業で利用されてきたSSL-VPNは、手軽に導入できる利便性から広く普及してきました。
しかし近年、SSL-VPN機器やソフトウェアの脆弱性を狙った攻撃が相次いでいます。
SSL-VPNはインターネット上に社内への入口を公開する構造であるため、一度突破されると内部システムへの侵入を許す可能性があります。
さらに、一部SSL-VPN製品では2026年に技術サポート終了が予定されるなど、製品ライフサイクルの観点からも見直しの必要性が高まっています。サポート終了後は、新たな脆弱性が発見されてもパッチが提供されない可能性があり、継続利用への不安が広がっています。
一方で、代替として挙げられるゼロトラスト製品は、
・ゼロトラスト製品の価格負担
・限られたIT人員による運用不安
・既存環境と同等以上の安全性を確保できるかという不安
といった理由から、導入が思うように進まない企業も少なくありません。
こうした背景を踏まえ、当社は「Z-FILTER」のZTNA機能を単独で導入できる「ZTNA」プランの提供を開始します。
「ZTNA」プランの特長
「ZTNA」プランは、VPNからZTNAへの移行において企業が直面しやすい機能・運用・価格の課題に対応します。
1．VPNとは異なる、アプリケーション単位のアクセス制御
VPNはネットワーク全体への接続を許可する仕組みであるため、認証後に広いアクセス権限を持つ構造になりがちです。「ZTNA」プランでは、ユーザーや端末ごとに必要なアプリケーションのみへのアクセスを許可することで、VPNに依存しない安全なリモートアクセス環境を実現します。これにより、
・社内ネットワークへの過剰な接続を防止
・業務システム単位でのアクセス制御
・不要な横展開リスクの抑制
などの、VPN利用時に課題となりやすいセキュリティリスクを低減します。
2．運用負荷を抑えた、現場で使えるZTNA
VPNから新しいアクセス方式へ移行する際、多くの企業で課題となるのが運用負荷です。限られたIT人員の中で、新たな仕組みを安定に運用できるかという不安から、移行が進まないケースも少なくありません。
「ZTNA」プランは、こうした現場の課題を前提に設計されています。
・直感的に操作できる統合管理画面
・アプリ単位で設計しやすいポリシー
・ユーザー／端末単位での分かりやすい制御
複雑なネットワーク設計を必要とせず、VPNからの移行後も無理なく運用できるアクセス管理を実現します。
3. 価格面のハードルを抑えた、VPN刷新の第一歩
ゼロトラスト製品はネットワーク構成全体での導入が前提となるケースも多く、コストが障壁となることがあります。
「ZTNA」プランは、VPN置き換えに必要な機能に特化することで、ZTNA機能のみを単独導入できる構成としました。初期投資を抑えながら、まずはVPN刷新から着手できます。
将来的には「SSE」プランへの拡張も可能で、段階的なセキュリティ強化にも対応します。
プラン概要
※1 「a-FILTER」が標準搭載されています（ブランド名称は「a-FILTER」として表示されます）。既存でIDaaS製品をご利用中の場合、SAML2.0に対応しているIDaaS製品との連携も可能です。
※2通信帯域・容量費用により変動いたします。
※3 1ユーザーあたり一律100円/月（税抜）となります。
国産セキュリティ基盤による安心の導入・運用
「Z-FILTER」は、国産セキュリティベンダーであるデジタルアーツが開発・提供するゼロトラスト基盤です。国内企業や団体、自治体、教育機関等のセキュリティ要件を踏まえた設計により、導入から運用まで安心して利用できる環境を提供します。 また、ISMAP対応を見据えたセキュリティ品質と国内サポート体制により、公共分野を含む幅広い組織のゼロトラスト導入を支援します。
Windowsログオン連携による統合認証
本プランでは、Windowsログオンと連携した認証プラットフォーム「a-FILTER」を標準搭載しています。端末ログオンから社内システム・クラウドサービスの利用までをユーザーIDで一元管理することで、アクセス管理の一貫性を確保します。また、多要素認証（MFA）やシングルサインオン（SSO）にも対応しており、安全性と利便性を両立した認証環境を実現します。
▶ 認証プラットフォーム「a-FILTER」の詳細はこちら
https://www.daj.jp/webtopics/1306/
想定導入ターゲット
・VPNのセキュリティリスクを懸念している企業・団体
・ゼロトラスト移行を検討しているがコストや体制面で踏み切れていない企業・団体
・団体段階的にクラウド利用・SSE拡張を実施したい企業・団体
・グループ会社・拠点間接続を安全に管理したい企業・団体
・医療機器保守、委託先のリモートアクセスをアプリ単位で限定している医療機関・病院
・学内システムへの学外からのアクセスが増加している教育委員会・大学
提供開始日
2026年3月30日（月）
今後の展開
今後、デジタルアーツは「ZTNA」プランを通じて、停滞しているSSL-VPNからZTNAへの乗り換えを加速させます。
国産セキュリティベンダーとしての技術基盤と、運用しやすいZTNA設計を強みに、段階的なゼロトラスト移行を支援し、お客様の業務環境の安全性向上に貢献してまいります。
統合ゼロトラスト基盤「Z-FILTER」について
「Z-FILTER」は、業界最高水準のデータベースを基盤とした「ホワイト運用®」を基盤とし、URL・ドメイン・アプリケーション単位のポリシー適用、SaaSなどのクラウドサービス利用時に機能単位でアクセスや操作を制御する機能や、通信の可視化とログ分析を備えた統合ゼロトラスト基盤です。
https://www.daj.jp/bs/z-filter/
本件に関するお問合わせ先
広報担当 谷崎 TEL : 03-5220-1670