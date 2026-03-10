「RF1」×紀文「The SURIMI」食卓華やぐコラボメニュー　「The SURIMI」の風味・食感を引き立てたサラダとフリット　3月19日より期間限定販売

昨年、紀文より販売が開始された「The SURIMI」は、従来のカニカマのイメージと利用シーンを刷新し、「オシャレに楽しく、料理がパッと華やかになる」をコンセプトにした商品。「RF1」では新たな素材を開拓するなか、幅広い世代に愛されるスリミ製品は健康志向の方にもお喜びいただけると考え、今回のコラボレーションメニュー開発に至りました。そのままでも美味しい「The SURIMI」の風味や食感を引き立てた、食卓華やぐコラボメニュー。この機会にぜひお楽しみください。