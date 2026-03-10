株式会社BiS、代表・伊禮門悟、日本赤十字社より「金色有功章」を受章
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）の代表・伊禮門 悟がこのたび、日本赤十字社より「金色有功章（きんしょくゆうこうしょう）」を受賞いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343644/images/bodyimage1】
「金色有功章」は日本赤十字社が創設している表彰制度の一つで、一定額の活動資金を納めた功労者などに贈られる章です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343644/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343644/images/bodyimage3】
今回の受章は、寄付活動を通じた社会貢献への取り組みが評価されたものです。提供した資金は、国内外における災害時の医療救護や救援物資の配布など、人道支援活動に活用されます。
株式会社BiSは、今回の受章を励みに、社会貢献活動の一環として今後も取り組みを継続し、地域社会および社会全体への貢献に努めてまいります。
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目12番4号 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
