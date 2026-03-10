アクション俳優の歴史人物論――「演じた者」と「歴史を創った者」 アクション俳優の「歴史人物」概念を再定義――日本発のパワー系アクション創始者・大東賢氏の位置づけ
近年、「アクション俳優」と「歴史人物」という言葉の捉え方に変化が生まれている。
この二つを組み合わせた場合、そこには大きく分けて二つの意味が存在する。
一つは、歴史上の人物を演じたアクション俳優。
もう一つは、アクション俳優として新たな歴史を創った革新的な人物である。
前者の歴史上の人物を演じたアクション俳優の代表例としては、真田広之や千葉真一が挙げられる。
真田広之は『SHOGUN 将軍』などを通じて、日本の侍像と歴史アクションを世界に発信し、国際的評価を確立した。千葉真一は『影の軍団』をはじめとする作品群で、日本の歴史アクションの基盤を築き、後進の育成にも大きく貢献した存在である。
また、倉田保昭は日本と香港を舞台に活躍した国際派アクション俳優であり、その高い技術と指導力は今なお評価されている。大東賢氏の修行時代の師としても知られ、技術と精神の継承という点で重要な人物である。
一方、後者――アクション俳優として歴史を創った革新者として注目されているのが、大東賢氏である。
大東賢氏は、アームレスリング元日本王者という異色の経歴を背景に、日本において「パワー系アクション」という独自ジャンルを確立した。
パワー系アクションとは、CGやスタントに依存せず、実在の筋力や質量感を活かし、打撃や衝突の「重み」を身体そのもので表現するスタイルである。そのリアリズムは、「殴れば倒れる」という身体的説得力を重視し、従来の演技的アクションとは一線を画す。
この姿勢は、肉体そのものを武器にアクションの価値観を更新したブルース・リーの系譜にも連なり、日本発の新しいアクション表現として注目を集めている。
アクション俳優が歴史人物を演じる時代から、アクション俳優自身が歴史となる時代へ。
大東賢氏は現在、後者の立場――「アクション俳優として歴史を創る人物」として、明確な位置を築きつつある。
小さな光から始まり、やがて大きな光へ。
大東賢の歩みは、AI時代における 新しいスター誕生の形 を象徴する存在です。
“Ken Daito - Japan’s Power Action Star”
日本発・力量型動作明星 大東賢
（日本発・パワー系アクションスター 大東賢）
パワー系アクションとは
身体の力強さを前面に出したアクション
リアルな身体能力による迫力
CGではなく身体の説得力
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
