データフォーシーズ主催：データ解析で世の中をよりよく変える「Data Analytics Conference （DACo）」開催中
データサイエンスを活用したビジネス変革を支援するデータフォーシーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：古本 孝、以下 D4c）は、「Data Analytics Conference 2026（以下DACo）」と題し、データ活用に関する最新事例を共有するオンラインセミナーイベントを配信し、そのフィナーレとしてクライアント企業様、ならびにご縁をいただいた企業様をご招待しての懇親会を開催いたします。
【Data Analytics Conference 2026（DACo）とは】
DACoは、データフォーシーズが掲げている[データ解析で世の中をよりよく変える]をテーマにしたカンファレンスです。
加速する情報社会において、新たな事業とライフスタイルを創造する鍵は「データ・トランスフォーメーション」のリードにあります。
本年のカンファレンスでは、特に重要性の増す金融・医療・ライフサイエンス領域を中心に、次世代のアナリティクスが切り拓く未来を描き出します。
【オンラインセミナー開催概要】
イベント：Data Analytics Conference2026
開催期間：2026年3月4日(水)～2026年4月30日(木) 予定
視聴方法：動画視聴型（申込者様向けに視聴用サイトをメールにてお送りします。）
参加費 ：無料（事前登録制）
運営 ：株式会社データフォーシーズ
申込 ：https://data4cs.co.jp/seminar/
期間内にて5本の動画を順次リリースします。
【第一弾】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343439/images/bodyimage1】
【「点」の分析から「線」の戦略へ 金融・製薬における「ネットワーク構造解析」のビジネス応用】
データを「点（属性）」として捉える従来の分析手法の限界を指摘し、
データ間の「線（つながり・構造）」に着目する「ネットワーク構造解析」のビジネス応用について解説します。
これらの技術が、金融（不正検知）、製薬（創薬）、および業界を問わない組織分析（HR）といった領域で、
どのように意思決定の精度を高めるかを具体的なユースケースと共に提示します。
本セッションは金融・製薬分野の事例を主軸としますが、ネットワーク構造解析の考え方は全業界に共通するものです。
専門領域を超えた知見を得たい方のご視聴を歓迎いたします。
詳しくはこちら https://data4cs.co.jp/seminar/detail/post-6293/
・公開期間 ： 2026年3月17日(火)まで申込受付＆動画公開中
・形式 ： 配信ウェビナー （申込者様向けに視聴サイトをメールでご案内します）
・詳細・申込： https://data4cs.co.jp/seminar/detail/post-6293/
次回リリース予定のコンテンツ：
【ライフサイエンス R&D におけるデータ分析高度化の今とこれから】
【決済データ活用による金融ビジネスの「攻め」と「守り」】 coming soon...
【オフラインセミナー開催概要】
イベント：Data Analytics Conference2026・懇親会
開催日時：2026年5月28日(木) 午後6時半～8時半
場所 ：都内会場
参加費 ：1社2名様まで無料（事前登録制）
テーマ ：堅牢な守り、大胆な利活用。金融・医療が直面するAI活用の『ジレンマ』をどう解くのか。 ～20年の実績を誇るD4cだからこそ語れる、次の10年、お客様と歩むDX戦略～
講演形式：ご講演、パネルディスカッション、質疑応答
対象 ：データ分析に関心のある企業、データ活用を推進したい企業
主催 ：株式会社データフォーシーズ
申込 ：https://data4cs.lmsg.jp/form/26091/BiB3Opc4
※定員になり次第締め切らせていただきます。
【主催者コメント】
DACoはデータ分析の最先端の知見を提供するとともに、参加者の皆様にとって価値ある出会いと繋がりを創出することを目指しています。知識習得の場としてだけでなく、皆様のビジネスを加速させるための強力なネットワークを構築する絶好の機会です。是非積極的にご参加いただき、未来を共創する仲間を見つけてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343439/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社データフォーシーズ
