ワインの味も美味しく変わる？ だって音のエア・コンディショナー 恒例イベント「お花見ラウンジ」 表参道ラコレッツィオーネ で４月11日（土）15:00開宴 音環境を再構築するエムズシステムの波動スピーカー
あの枯れ枝にあの桜の花が満開に咲き誇るエネルギーが秘められているなんて、想像もつきませんが、春の陽に応えて、桜は必ず咲いてくれます。
その素晴らしい花の命の雫を浴びて、秋の豊穣を願い、敬い、喜び、楽しんでしまうのがお花見だと言われています。
花に嵐の例え通り、満開の桜の命は短く、儚いものですが、エムズシステムの恒例「お花見ラウンジ」そこでは必ず満開の桜に包まれて美味しいワインが味わえます。しかもこのスピーカーの音色を聞く前と後ではワインが美味しく変化します。わずか3分間で。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage1】
今年は表参道ラコレッツィオーネで開催。200m2を超える広いイベント会場に小さなスピーカーひとつから豊かな音色が広がるのをご体感ください。
日 時： 2026年4月11 日（土） 14:45開場 15:00開宴 ～ 16:30
場 所： 表参道ラコレッツィオーネ 3F 港区南青山6丁目1-3
TEL： 050-5494-3662
主 催： 有限会社エムズシステム
主 題： 「演奏家のいない演奏会～お花見ラウンジ～」
入 場： 無料 ワインテイスティング付き
申 込： 電 話 03-5542-7432
メール support@mssystem.co.jp
お花見ラウンジお申込みフォーム
https://forms.gle/9dZhNyDhu9ubaLa96
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage2】
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage3】
音が空間に均一に広がるとき、人は無意識に深呼吸をする。
肩の力が抜け、思考が静まる。
時間の流れが、少しだけやわらぐ。
私たちはこの状態を音のエアコンと呼びます。
https://www.mssystem.co.jp/concept/sound-environment-declaration/
指向性の強いストレスフルな刺激音から自然な音の広がりを感じられる無指向性の音への転換が可能になるからです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage4】
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどでも広く採用されています。
https://www.mssystem.co.jp/reasons/cases/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社エムズシステム
その素晴らしい花の命の雫を浴びて、秋の豊穣を願い、敬い、喜び、楽しんでしまうのがお花見だと言われています。
花に嵐の例え通り、満開の桜の命は短く、儚いものですが、エムズシステムの恒例「お花見ラウンジ」そこでは必ず満開の桜に包まれて美味しいワインが味わえます。しかもこのスピーカーの音色を聞く前と後ではワインが美味しく変化します。わずか3分間で。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage1】
今年は表参道ラコレッツィオーネで開催。200m2を超える広いイベント会場に小さなスピーカーひとつから豊かな音色が広がるのをご体感ください。
日 時： 2026年4月11 日（土） 14:45開場 15:00開宴 ～ 16:30
場 所： 表参道ラコレッツィオーネ 3F 港区南青山6丁目1-3
TEL： 050-5494-3662
主 催： 有限会社エムズシステム
主 題： 「演奏家のいない演奏会～お花見ラウンジ～」
入 場： 無料 ワインテイスティング付き
申 込： 電 話 03-5542-7432
メール support@mssystem.co.jp
お花見ラウンジお申込みフォーム
https://forms.gle/9dZhNyDhu9ubaLa96
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage2】
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage3】
音が空間に均一に広がるとき、人は無意識に深呼吸をする。
肩の力が抜け、思考が静まる。
時間の流れが、少しだけやわらぐ。
私たちはこの状態を音のエアコンと呼びます。
https://www.mssystem.co.jp/concept/sound-environment-declaration/
指向性の強いストレスフルな刺激音から自然な音の広がりを感じられる無指向性の音への転換が可能になるからです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage4】
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどでも広く採用されています。
https://www.mssystem.co.jp/reasons/cases/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343553/images/bodyimage5】
配信元企業：有限会社エムズシステム
プレスリリース詳細へ