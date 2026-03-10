エクソーラ、国際女性デーにちなみ、ゲーム業界の女性にスポットライトを当てることで女性リーダーシップのビジョンを推進

ゲーム業界における女性の進出、影響力、そしてリーダーシップを推進

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者のローンチ、成長、収益化を支援するグローバルなビデオゲームコマース企業のエクソーラは、世界のゲームエコシステム全体で女性をサポートするという継続的なコミットメントを再確認し、トルコ、ドバイ、キプロスといった成長中の主要な市場における厳選されたコミュニティイニシアチブ、業界イベント、そしてソートリーダーシッププラットフォームを発表しました。

ゲーム業界が新興市場および高成長率の市場で拡大を続ける中、エクソーラは、女性の創業者、スタジオリーダー、パブリッシャー、そして起業家がより多くの知名度、ネットワーク、そして機会にアクセスできるよう、より包括的なエコシステムを育成するなど、世界の開発者のエンパワーメントを促進する取り組みを行っています。

エクソーラは、特定の目標をかかげる業界の会合やコミュニティ主導の話し合いを通じて、ゲーム業界における女性リーダーシップに関する議論を積極的に支援してきました。最近では、エクソーラはドバイで特別イベントを開催し、中東および近隣市場の女性創業者やシニアリーダーが参加しました。MENA（中東・北アフリカ）地域のゲーム市場は急速な拡大を続けており、2030年までに95億7000万ドル規模に達すると予測されています。このイベントは、地域および世界規模での成長に向けたスタジオの拡大について、オープンな対話、知識の共有、そして議論の場を提供するプラットフォームとなりました。

2025年には、エクソーラはアクスルボルト、WN、Women in Games Associationと共同で、キプロスで開催された「Women in Games」カンファレンスを開催しました。このカンファレンスは、70名以上のシニアリーダーが参加する特別なイベントで、パネルディスカッション、ラウンドテーブル、ワークショップなどで、女性とその支援者が繋がり、協力し、職業的にも個人的にもともに成長できる機会を提供します。

トルコは、2025年に10億1000万ドルの収益を達成し、強力かつ急成長を遂げるゲームエコシステムにより、注目されるもう一つの重要な市場です。ビデオゲーム業界全体にわたる才能豊かな新世代の女性プロフェッショナルを擁するエクソーラは、国際的なネットワークと業界専門知識を活かし、地域の才能と世界のゲーム業界を繋ぐことで、この急成長市場を支える大きな機会を見出しています。

エクソーラは、様々なツール、パートナーシップ、イベントを活用することで、以下の目標を掲げています。

・ゲーム業界の女性リーダーや創業者の認知度を向上

・メンターシップとピアツーピアのコラボレーションを促進

・地域のスタジオとグローバル市場との国際的な繋がりを促進

・新興ゲームハブにおける持続的成長をサポート

エクソーラのEMEAビジネス開発担当副社長であるイライダ・バヤリは「女性の進出は、経営幹部レベルだけでなく、ゲームエコシステムのあらゆる層において重要です。メンターシップの促進、目に見えるロールモデルの創出、そして地域の才能とグローバルネットワークとの有意義な繋がりの構築を通じて、エクソーラは次世代の女性たちが業界に参入するための現実的な道筋を創造します。より包括的なエコシステムは、より強力なイノベーション、より優れた意思決定、そしてエコシステム全体の長期的成長を促進します」と述べています。

ロサンゼルスを拠点とするエクソーラでは、法務、人事、オフィスディレクター、事業開発、トレーニング、カスタマーサクセスなど、様々な役割でチームを率いる組織内およびコミュニティ内の女性リーダーを支援しています。エクソーラのリーダーたちは、業界内外のインクルーシブな組織に積極的に参加しており、「Women We Admire」やOnConferencesの「Top Leaders」から表彰を受け、「Women in Games」や「Women in Games International」などのイベントで講演者やホストとして活躍しています。エクソーラは、社内での昇進、部門横断的なコラボレーション、そしてゲーム業界の女性を支援し称賛する業界団体への積極的な参加を通じて、成長とリーダーシップの機会を提供することを重視しています。

エクソーラは、インクルーシブなリーダーシップと国際的なコラボレーションをサポートしつつ、より強い繋がりによる、豊富な機会を生むグローバルな産業の構築に貢献しています。

エクソーラとそのゲームエコシステムに関する取り組みについての詳細は、Xsolla.comをご覧ください。

エクソーラによる国際女性デー関連の活動についての詳細は、https://xsolla.pro/IWD-2026をご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細については、 xsolla.com をご覧ください。

