【社労士限定】1日の問い合わせ対応、AIで時短する方法 | 3/12(木)無料ウェビナー
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、社労士事務所向けに生成AIを活用して労務業務の効率化をテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。
■社労士向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」
https://eerp.jp/roumu-pro/
「顧問先からの質問対応に時間がかかっている」
「AIって気になるけど、難しそうで手が出せない」
そんな社労士の先生方に向けたウェビナーです。
AIの知識はゼロでも大丈夫。実際の業務画面をお見せしながら、すぐに使えるイメージをつかんでいただける内容にしています。
【こんなことをお伝えします】
・そもそもAIって社労士業務に使えるの？
難しい仕組みの話は抜きにして、「何ができるか」だけをシンプルに解説します。
・実際にやってみます！デモンストレーション
顧問先からよくある質問への回答、説明文の作成など、リアルな業務シーンをそのままお見せします。
【開催概要】
タイトル：社労士業務の問い合わせ対応、AIで楽にしませんか？
開催日時：3/12（木）12:00～12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー）
参加費：無料
対象：社会保険労務士、社労士事務所
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu-pro/seminar20260312/
※途中入退室可能です。
【AI労務君PROをリリース】
社労士事務所向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」を提供開始
https://eerp.jp/roumu-pro/
【講師紹介】
講師：佐藤勇士
株式会社コマースロボティクス
労務DXの鍵は「AI活用」。単なる自動化ではなく、AI・社労士・社内ナレッジを繋ぐ「協働プラットフォーム」としての労務革新を研究しています。
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを2,000社以上に導入しているグローバル企業。「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
