ライトアップ、中小企業経営者向け「AI活用交流会 in 東京」を3月18日に開催
株式会社ライトアップ（証券コード 6580）は、AIの営業活用に関する実践事例や導入判断の材料を求める中小企業経営者に向け、オフライン交流イベント「AI×営業実践企業のリアルが聞けるAI活用交流会 in 東京」を2026年3月18日（水）に渋谷クロスタワー32F（ライトアップ本社）で開催します。
本イベントでは、営業活動にAIを活用している企業の取り組み事例の共有に加え、参加者同士が課題や活用方法について情報交換できる場を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343588/images/bodyimage1】
■開催概要
ライトアップは、中小企業経営者を対象としたオフライン交流イベント
「AI×営業実践企業のリアルが聞けるAI活用交流会 in 東京」を開催します。
本イベントは、AIを営業活動に活用している企業の実践事例共有と、参加者同士の情報交換を目的とした交流会です。
会場：渋谷クロスタワー32F（ライトアップ本社／東京都渋谷区渋谷2-15-1）
定員：100名
参加条件：販路拡大・営業に課題を持つ企業様（個人事業主不可）
日時：2026年3月18日（水）19:00～
参加費：4,000円（税込）
支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Master / JCB 等）
申込方法：Peatix申込ページより事前申込
申込ページ（Peatix）：https://writeup-is-tokyo.peatix.com/
キャンセル・返金条件等の詳細は、申込時の「特定商取引法に基づく表記」に記載の内容をご確認ください。
特定商取引法に基づく表記：https://jdnw.jp/tokushoho/
■開催背景
近年、生成AIの普及により、営業活動における情報整理、資料作成、顧客対応準備などへのAI活用が広がっています。
一方で、中小企業では、実際の導入方法や活用イメージを具体的に把握できる機会が限られているという課題があります。
こうした背景を踏まえ、ライトアップは、中小企業経営者を対象に、AIを営業活動に取り入れている企業の事例共有と、経営者同士の情報交換を目的とした交流イベントを開催します。
本イベントは、事例共有にとどまらず、今後の連携や情報交換のきっかけとなる場を目指しています。
すでにAIを活用されている方も、これからAIを営業活動に取り入れたい方も、実務に即した知見を共有できる環境を提供します。
■当日の内容
当日は、AIを営業活動に活用している企業による事例共有のほか、参加者同士の交流時間を予定しています。
営業活動へのAI導入を検討している企業にとって、実践企業の考え方や活用方法に触れ、自社での活用を検討する際の参考情報を得られる機会となることを目指します。
プログラム
18:30：受付開始
19:00：第一部：AI活用ワークショップ（株式会社ライトアップ）
19:10：第二部：トークセッション（弊社サービス導入企業による活用事例の共有）
19:30：交流会
21:00：終了
※当日の都合により、プログラムが変更となる場合がございます。
※本イベントで紹介される事例や内容は、あくまで個別事例の共有を目的としたものであり、すべての参加者に同様の成果や売上向上等が生じることを保証するものではありません。
■今後の展望
ライトアップは「全国全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AI活用に関する経営者同士の情報交換機会を各地域で提供していく予定です。
なお、2026年4月には愛知での開催も決定しており、今後も全国各地で、本交流会を積極的に展開してまいります。
■本件に関する問い合わせ
本イベントでは、営業活動にAIを活用している企業の取り組み事例の共有に加え、参加者同士が課題や活用方法について情報交換できる場を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343588/images/bodyimage1】
■開催概要
ライトアップは、中小企業経営者を対象としたオフライン交流イベント
「AI×営業実践企業のリアルが聞けるAI活用交流会 in 東京」を開催します。
本イベントは、AIを営業活動に活用している企業の実践事例共有と、参加者同士の情報交換を目的とした交流会です。
会場：渋谷クロスタワー32F（ライトアップ本社／東京都渋谷区渋谷2-15-1）
定員：100名
参加条件：販路拡大・営業に課題を持つ企業様（個人事業主不可）
日時：2026年3月18日（水）19:00～
参加費：4,000円（税込）
支払い方法：クレジットカード決済（VISA / Master / JCB 等）
申込方法：Peatix申込ページより事前申込
申込ページ（Peatix）：https://writeup-is-tokyo.peatix.com/
キャンセル・返金条件等の詳細は、申込時の「特定商取引法に基づく表記」に記載の内容をご確認ください。
特定商取引法に基づく表記：https://jdnw.jp/tokushoho/
■開催背景
近年、生成AIの普及により、営業活動における情報整理、資料作成、顧客対応準備などへのAI活用が広がっています。
一方で、中小企業では、実際の導入方法や活用イメージを具体的に把握できる機会が限られているという課題があります。
こうした背景を踏まえ、ライトアップは、中小企業経営者を対象に、AIを営業活動に取り入れている企業の事例共有と、経営者同士の情報交換を目的とした交流イベントを開催します。
本イベントは、事例共有にとどまらず、今後の連携や情報交換のきっかけとなる場を目指しています。
すでにAIを活用されている方も、これからAIを営業活動に取り入れたい方も、実務に即した知見を共有できる環境を提供します。
■当日の内容
当日は、AIを営業活動に活用している企業による事例共有のほか、参加者同士の交流時間を予定しています。
営業活動へのAI導入を検討している企業にとって、実践企業の考え方や活用方法に触れ、自社での活用を検討する際の参考情報を得られる機会となることを目指します。
プログラム
18:30：受付開始
19:00：第一部：AI活用ワークショップ（株式会社ライトアップ）
19:10：第二部：トークセッション（弊社サービス導入企業による活用事例の共有）
19:30：交流会
21:00：終了
※当日の都合により、プログラムが変更となる場合がございます。
※本イベントで紹介される事例や内容は、あくまで個別事例の共有を目的としたものであり、すべての参加者に同様の成果や売上向上等が生じることを保証するものではありません。
■今後の展望
ライトアップは「全国全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AI活用に関する経営者同士の情報交換機会を各地域で提供していく予定です。
なお、2026年4月には愛知での開催も決定しており、今後も全国各地で、本交流会を積極的に展開してまいります。
■本件に関する問い合わせ