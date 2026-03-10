インターシステムズ、元NHSおよびマサチューセッツ州のリーダー、ティム・フェリス博士をヘルスケア・プラクティス担当副社長に任命





ラスベガス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界に10億件以上の医療記録を提供するクリエイティブ・データ・テクノロジー・プロバイダーであるインターシステムズは、本日、ティム・フェリス医学博士をヘルスケア・プラクティス担当副社長に任命したことを発表しました。 今回の発表は、ヘルスケアのリーダーたちが2026年HIMSSグローバル・ヘルス・カンファレンス＆エキシビションに集う中で行われます。

この役職において、フェリス博士は、業界に関する包括的な見解を活用し、当社のヘルスケアソリューションの臨床的および戦略的方向性を世界的に推進することに貢献します。 その豊富な経験を活かし、グローバルな医療システムや政府に対する戦略的アドバイザーを務め、現実の経営者のニーズに基づいた的を絞った技術ソリューションを考案し、医療データアーキテクチャに関する学術研究を進め、AIと医療提供の交差点に関する公的な議論をリードします。

フェリス博士は、ヘルスケア業界では事実上他に類を見ないユニークなグローバルな視点をインターシステムズにもたらします。 彼のキャリアは、プライマリ・ケア医としての30年間、米国の一流医療システムでのエグゼクティブ・リーダー、英国政府でのマクロレベルのテクノロジー・ガバナンス、AIヘルステック新興企業のインキュベーションなど多岐にわたります。

「フェリス博士ほど多くの重要な視点から医療を見てきたリーダーは、世界でもほとんどいません」と、インターシステムズ社長のドン・ウッドロックは述べています。 「ティムは第一線の医師として患者を治療し、世界で最も尊敬される病院システムのひとつで数千人の医師を監督し、英国で国の医療政策を指揮し、最先端のAIスタートアップをインキュベートしてきました。 これらの経験から、彼はヘルスケア・エコシステムにおけるすべての利害関係者にとって真に有効なテクノロジー・ソリューションの構築を支援する最適なリーダーといえます」

直近では、フェリス博士はテクノロジー・インキュベーター兼投資会社であるレッドセル・パートナーズでヘルスケア担当プレジデントを務めていました。 それ以前は、イングランドの国民保健サービス（NHS）の変革担当ディレクターとして、25億ドルの予算を管理し、最前線のデジタル化を大幅に加速させました。 彼の在任期間には、4000万人以上の市民にサービスを提供するためのNHSアプリの拡大、国家データサービスのクラウドへの移行、世界的な大手ハイテク企業やバイオテクノロジー企業との画期的なデータ協定の促進など多くの成果を上げています。

NHSでの変革的な仕事の前には、フェリス博士はマサチューセッツ総合医師機構のCEO兼会長、マサチューセッツ総合ブリガム病院の人口健康担当上級副社長を務めました。 これらの役職において、彼は3,000人の医師を統括し、アカウンタブル・ケア・オーガニゼーションを率いました。同組織は品質指標において全国トップクラスの実績を達成するとともに、納税者に対して累計10億ドル以上のコスト削減効果をもたらしました。

医療ITのリーダーとして知られ、ハーバード大学で研修を受けたフェリス博士は、2018年にハーバード大学の医学部教授に就任しています。 彼には、質の測定、医療情報技術、集団健康に関して120以上の著作があり、現在はスタンフォード大学の顧問を務めています。

インターシステムズについて

創造的なデータ技術プロバイダーであるインターシステムズは、80カ国以上のヘルスケア、金融、製造、サプライチェーンの顧客に次世代アプリケーションの統一基盤を提供しています。 当社のデータ・プラットフォームは、世界中の大企業が抱える相互運用性、スピード、スケーラビリティの問題を解決し、データのパワーを引き出し、人々が想像力豊かな方法でデータを認識できるようにします。 1978年に設立されたインターシステムズは、世界中の顧客とパートナーに対する24時間365日のサポートを通じて、卓越したサービスを提供しています。 マサチューセッツ州ボストンに本社を置く株式非公開企業であるインターシステムズは、世界28カ国に38のオフィスを構えています。 詳しくは、InterSystems.com をご覧ください。

