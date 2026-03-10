海外市場ごとの主要プラットフォームを整理したデータ資料『2026年版 世界20の国や地域 検索エンジン・SNSランキング』を無料公開
海外デジタルマーケティングの総合支援を行い、1,300社以上の支援実績を持つ株式会社インフォキュービック・ジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 梅川万穂）は、令和8年3月10日（火）に『世界主要20の国や地域 検索エンジン・SNSランキング』と題した無料のホワイトペーパーを公開しました。
▼ 以下のURLより、無料ダウンロードいただけます
https://go.infocubic.co.jp/global-search-engine-social-media-share-2026/press
海外マーケティングの第一歩は“市場シェアの理解”から
国・地域ごとに利用される検索エンジンやSNSは大きく異なります。例えば、中国ではBaiduやRED、韓国ではNAVERやKakaoなど、グローバル媒体とは異なるローカルプラットフォームが重要な役割を果たしている市場も少なくありません。
本ホワイトペーパーでは、世界主要20の国・地域を対象に、検索エンジンランキングとSNSランキングを整理。各市場で利用されている主要プラットフォームのシェア状況をランキング形式で可視化し、国別の媒体環境を比較しやすい形でまとめました。海外マーケティング戦略の検討や、媒体選定の一次調査資料として活用できる実務向けの資料です。
▼目次
・世界主要20の国・地域「検索エンジンランキング」
・世界主要20の国・地域「SNSランキング」
▼こんな方におすすめ
・各国の検索エンジンやSNSの利用状況を把握したい方
・海外市場の媒体選定やマーケティング戦略策定を検討している方
・国や地域ごとのデジタルプラットフォーム環境を比較したい方
・進出国の一次調査や社内説明の根拠資料を整理したい方
概 要
■ 世界主要20の国・地域「検索エンジン・SNS」ランキング｜無料ダウンロード
https://go.infocubic.co.jp/global-search-engine-social-media-share-2026/press
■ インフォキュービック・ジャパンのサービス「i CROSS BORDER JAPAN」はこちら
https://www.icrossborderjapan.com/
インフォキュービック・ジャパンについて
株式会社インフォキュービック・ジャパンは、お客様の海外デジタル戦略を中長期的にご支援するための最適な海外デジタルマーケティング戦略・施策をご提案しています。
当社はインハウスで多言語対応が可能であり、各国や地域ごとの特性に応じた「多言語デジタル広告」、世界的に重要性が高まる「多言語SNSマーケティング」、海外ユーザー視点を起点にユーザー体験を最適化を実現する「デジタルコンテンツ制作」を展開。 2024年11月からは新たに「海外インフルエンサーマーケティング」サービスを加えた4つのソリューションを柱に、これまで1,300社以上をご支援してきた多言語に特化したデジタルマーケティング会社です。
会社概要
会 社 名：株式会社インフォキュービック・ジャパン https://www.infocubic.co.jp/
代 表 者： 代表取締役 梅川 万穂
本社所在地： 〒169-0072 東京都新宿区大久保1-1-7 高木ビル3F
設 立： 2007年1月
事 業 内 容： 海外向けデジタルマーケティング総合支援
（海外デジタル広告、海外SNSマーケティング、デジタルコンテンツ制作、インフルエンサーマーケティング支援）
本件についてのお問い合わせ先
株式会社インフォキュービック・ジャパン
広報事務局 E-mail：marketing_dept@infocubic.co.jp
プレスリリース詳細へ