日本製カーケア製品、米国市場へ大型出荷 洗車の王国、アメリカ向け輸出を拡大
カーケア製品の企画・開発・製造を行う株式会社洗車の王国（本社：神奈川県伊勢原市）は、アメリカ市場向けの製品出荷を実施し、トラック一台分に及ぶカーケア製品の輸出が完了したことを発表します。
今回出荷された製品は、すべて日本国内で企画・開発・製造された日本製カーケア製品であり、アメリカの公式パートナーである Bob Moses Ceramic Coating（アリゾナ州フェニックス）を通じて米国内の施工ネットワークへ供給されます。
洗車の王国では、セラミックコーティングや洗車ケミカルなど、プロフェッショナル向けカーケア製品を自社で企画・開発・製造しており、現在は世界34カ国へ製品を輸出しています。
弊社ではすべての製品を日本国内で企画・開発・製造しており、日本で生まれたカーケア技術を世界のパートナーへ届けられることを大変光栄に思っています。今回出荷された製品もすべて日本で企画・開発・製造された日本製のカーケア製品です。
日本で生まれたカーケア技術が、アメリカをはじめ世界の現場で活躍することが期待されています。
近年、日本国内では原材料価格の高騰や製造コストの上昇が話題となる一方で、グローバル市場の視点から見ると、日本国内での開発・製造は品質や信頼性の面で高く評価されています。さらに現在の円安環境は、日本企業にとって海外展開を後押しする要因となっています。
洗車の王国では2019年よりアメリカ市場でのパートナーシップを強化しており、今回の出荷もその取り組みの一環です。今後も日本発のカーケア技術を世界へ広げることを目指し、海外パートナーとの連携をさらに強化していく方針です。
アメリカ総代理店
Bob Moses Ceramic Coating
1510 E Bell Rd Suite B1-100
Phoenix, AZ 85022
Sales / Quotes : (480) 744-8548
Support : (480) 442-5931
https://bobmosescc.com/
洗車の王国 グローバル
https://www.sensha-world.com
https://store.sensha-world.com
報道関係者様お問い合わせ先
株式会社洗車の王国
担当：相原 浩
TEL：0463-94-5106
FAX：0463-94-5108
Email：info@sensha-world.com
本社
〒259-1141
神奈川県伊勢原市上粕屋1007-3
東京オフィス
〒104-0043
東京都中央区湊1-13-4 101
