ナオバイオスとSGS、呼吸器合胞体ウイルス（RSV）チャレンジ株の製造で提携

ナント（フランス）＆ジュネーブ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- バイオプロセス開発およびウイルスベース製品の臨床用ロットのGMP製造を手がける受託開発製造機関（CDMO）であるナオバイオスと、世界的な試験・検査・認証企業であるSGSは、SGSが実施する制御ヒト感染モデル（CHIM）で使用される呼吸器合胞体ウイルス（RSV）チャレンジ株の製造に関する提携を発表しました。

cGMP準拠で製造されたヒトウイルスチャレンジ株（HVCA）は、現在流行しているRSV株に極めて類似する2015年A株の分離株に由来するもので、実際の感染状況に近い感染プロファイルを備えており、研究者がワクチン有効性や免疫応答の動態に関する意思決定の際に堅牢なデータを創出できるようにします。

ナオバイオスは、世界市場向け試験用途として、複数のHVCAの開発、製造および充填をすでに成功裏に完了しています。HVCAは、厳格に管理された臨床試験（CHIM試験）で使用され、予防ワクチンや治療法の評価を目的として、倫理・規制・バイオセーフティの厳重な監督のもと、健康なボランティアに慎重に設定された用量の病原体が意図的に投与されます。

これらの試験により、感染を予防するためのRSVワクチンの早期かつ費用対効果の高い評価が可能となります。

初となるヒトへの試験における概念実証データを得るため、2025年10月にベルギー・アントワープにあるSGS臨床薬理ユニットにおいて、12名の健康な被験者にRSV A型チャレンジ株が接種されました。その結果、被験者は100％の感染率を示し、病態は軽度で自然軽快しました。

ナオバイオスのゼネラルマネージャーであるエリック・ル・フォレスティエは、「CHIM試験の拡大に対応するため、当社はサービス提供の拡充に投資を行い、世界中のお客様の重要なニーズに応えられる能力を強化してきました。SGSとの今回の提携は、ナオバイオスがcGMP準拠のウイルスチャレンジ株製造において重要な役割を担うグローバル企業であり、第一選択のパートナーであり続けていることを示すものです」と述べています。

ナオバイオスは、バイオプロセス開発およびBSL2/BSL3のウイルス性ワクチン、腫瘍溶解性ウイルス、ウイルスベクター、およびヒトウイルスチャレンジ株（HVCA）の臨床用ロットのGMP製造を提供する受託開発製造機関（CDMO）です。ナオバイオスは2019年にクリーン・バイオロジクス・グループに加わりました。

バイオプロセス開発における20年の実績を活かし、スケーラブルな産業プロセスにおける技術面のノウハウを活かし、顧客の創薬候補を、最高水準の品質で迅速に臨床段階へと導きます。

