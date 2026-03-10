BremontとFelix the Catのコラボレーションを発表





「Watch Your 6, It's Felix the Cat（背後に注意、Felix the Catが来た）」

ロンドン, 2026年3月9日 /PRNewswire/ -- Bremontは、Universal Products & Experiences（UP&E）との提携により、本格的な航空の伝統と、世界で長く愛されてきたアイコンの一つであるFelix the Catのいたずら心に満ちた独特の精神を融合させたコラボレーションを発表しました。



Bremont MB x Felix the Cat



これは、長年にわたりブランドのDNAに深く根付いてきた「喜びに満ちた時計づくり（joyful watchmaking）」への情熱と軍用航空への長年のコミットメントを体現する取り組みとして、BremontがFelix the Catに着想を得たUniversal Products & Experiencesとのコラボレーションを発表したものです。Felix the Catの空の世界におけるレガシーは世代や大陸を超えて世界中に広がっています。

Felix the Catは米海軍の航空飛行隊と深い関わりがあり、とりわけVFA-31（通称「Tomcatters」）で知られており、同飛行隊の徽章にはFelix the Catが描かれています。その歴史は、初代VF-3飛行隊にまでさかのぼり、その後の再編成を経て現在のVFA-31へと受け継がれています。

Felix the Catは、長年にわたりパイロットにとって信頼できる幸運のお守りとして知られ、航空の黎明期以来、勇気、ユーモア、そして恐れを知らない冒険心を象徴してきました。今回このキャラクターは戦闘機パイロットの時計方位用語に由来する「Watch your Six」キャンペーンの中心キャラクターとして登場します。こうした歴史の積み重ねにより、Felix the Catは航空界で愛されるアイコンとして確立されており、Bremontの航空に根差した伝統とも見事に一致しています。

Felix the Catとのコラボレーションにおいて、Bremont Altitude MB Meteorは理想的なデザインの選択でした。2002年の創業以来、Bremontのパイロットウォッチは軍用および民間のパイロット、冒険家、コレクター、そして愛好家から信頼を得てきました。中でもMBシリーズはその代表格であり、航空機用射出座席の試験で知られるMartin-Bakerの過酷な試験手順に耐えられるよう特別に設計されています。

2025年、Bremontはこの伝統をさらに発展させ、MBシリーズの最新モデルであるAltitude MB Meteorを発表しました。これはMBコンセプトの新たな進化形であり、洗練され、アップグレードされ、よりスリムな設計となりながらも、16年にわたり高い評価を得てきたMBモデルを特徴づける機能を維持しています。

グレード2チタン製のAltitude MB Meteor「Felix the Cat」は、象徴的な42mmデザインを採用し、全体に戦術的な「ステルスブラック」DLC仕上げを施すことで、印象的な外観を実現しています。3パーツ構造のTrip-Tickケースには、PVD加工を施したチタン製ローレット加工バレルが収められており、そのデザインはローレット加工を施したチタン製クラウンへと続いています。

Felix the Catのアートワークはステルスブラックの文字盤に直接施されており、数字の「6」を抱えていたずらっぽく走り去る姿が描かれています。また、すべてのアプライド数字およびインデックスには、高品質の白色Super-LumiNova®（ブルー発光）が充填されており、最適な視認性と明瞭さを確保しています。

両方向に回転するインナーベゼルは、チタンDLCローレット加工が施された4時位置のリューズで調整可能なロトクリック機構によって操作されます。これはBremont MBデザインDNAを象徴する特徴の一つです。

Bremont Altitude MB Meteor「Felix the Cat」は、MBシリーズを象徴する最もアイコニックな特徴の一つである、秒針の先端に配置されたループ状の「イジェクション」プルハンドルを受け継いでおり、鮮やかなイエローとブラックでオリジナルの象徴的なMBIへのオマージュを表現しています。また、ミニッツトラックも大胆で鮮やかなイエローで仕上げられています。これらの明るいイエローのアクセントは、航空安全基準へのオマージュであると同時に、ステルスブラックの配色の中で視覚的なアクセントとして際立っています。

Altitude MB Meteor「Felix the Cat」の中核には、BremontのBB14-AHムーブメントが搭載されています。このムーブメントはLa Joux-Perretのキャリバーをベースに構築されており、24石、約68時間のパワーリザーブを備えています。ムーブメントは柔軟なラバーマウント内にフローティング構造で搭載されており、衝撃を吸収して衝撃の影響を最小限に抑えます。また、軟鉄製シールドにより強力な磁場から保護されています。

時計を裏返すと、Felix the Catに着想を得た装飾が施されたシースルーケースバックが現れ、ジュネーブストライプを施したガンメタルグレー仕上げの精緻なムーブメントを鑑賞できます。本タイムピースは、クイックリリース機能を備えたマットブラックDLCチタンブレスレット、またはボックスステッチのディテールを施したテクスチャード・ブラックレザーストラップで提供されます。快適性、耐久性、そして強靭性を重視して設計されたこれらのブレスレットは、Altitudeラインの軽量性と高性能志向をさらに強調しています。

世界限定500本のBremont Altitude MB Meteor「Felix the Cat」コラボレーションは、単なるデザイン上の主張にとどまらず、大胆さと好奇心を忘れず、旅そのものを楽しむことを思い出させてくれる存在です。

