東京初 五感で没入する体験型バレエ公演『DEAR 2026 Romeo & Juliet』4月13日(月)開催
FOR DANCER'S LIFE(フォー ダンサーズ ライフ)(株式会社ZUKA、代表取締役：寺倉 修)は、イマーシブバレエ公演『DEAR 2026 Romeo & Juliet』を、2026年4月13日(月)、東京・青山セントグレース大聖堂にて開催いたします。本公演は、名作《ロミオとジュリエット》を題材にした公演で、ダンサーと至近距離で視線を交わし、鼓動や感情の揺らぎを肌で感じながら、バンケットフロアからチャペルへと空間を移動し物語を追体験していただきます。さらに、舞台をイメージしたハーフコースディナーをお楽しみいただきながら、視覚・聴覚だけでなく五感で没入する一夜限りの特別体験をお届けします。FOR DANCER'S LIFEとしては東京初開催となります。
DEAR2025 Romeo & Julietの様子
東京初公演『DEAR』は、舞台と客席の垣根を取り払ったイマーシブ(没入型)バレエ公演です。
これまで2021年より大阪を拠点に開催し、記念すべき10公演目は東京初開催となります。
今回の演目は、世界的名作《ロミオとジュリエット》。運命、愛、若さ、衝動という普遍的なテーマを、東京・青山の大聖堂という特別な空間で、ダンサーの息づかいとともに体感していただきます。従来の劇場型公演とは異なり、お客様は客席から大聖堂内へ移動し物語の進行とともに空間を巡ります。目の前で展開される名場面を至近距離で体感できます。劇場では味わえない臨場感と没入感は、唯一無二の体験です。
出演者は、大阪芸術大学でバレエを専門的に学んだり、海外留学を経て研鑽を積んだ実力派ダンサーたち。確かな技術と豊かな表現力を兼ね備えたアーティストが、至近距離で物語を紡ぎます。
本公演は舞台をイメージしたディナーや、物語と連動する香りの演出など、視覚・聴覚だけでなく、味覚・嗅覚・触覚にまで広がる五感体験により深く印象づけます。
公演中は撮影も可能となっており、心が動いたその瞬間を記録としても残していただけます。
DEAR公演(昨年の様子) (1)
■公演概要
公演名：DEAR 2026 Romeo & Juliet
日程 ：2026年4月13日(月)
開場 ：18:30
開演 ：19:00
終演 ：21:00(予定)
会場：青山セントグレース大聖堂 ジリオン邸
〒107-0061 東京都港区北青山3-9-14
料金：
・大人 20,000円(税込)
・お子様 5,000円(税込)
※ハーフコースディナー・ドリンク付き
出演者：
寺倉礼那(演出・振付)
天上遼太郎(ロミオ)・長谷川菜香(ジュリエット)
西櫻子・本村結愛・築藤佳奈・水口真穂・白石雛子・北西菜々香
協賛：(ABC順)
George Steuart Tea／Liftrim／Maison de i-bee／Wellc
主催：株式会社ZUKA／FOR DANCER'S LIFE事業部
ご予約は事前お申し込み制となっております。
下記公式ホームページよりご予約ください。
https://fdl-zuka.com/event
DEAR公演チラシ表
[FOR DANCER'S LIFEについて]
踊りは祈り
芸術を通じて自分を表現することは、心の中にある喜びを引き出す魔法のようなもの。
私たちFOR DANCER'S LIFEは、アーティスティックに挑戦し続けることで、人生がもっと豊かで楽しいものになると信じています。最大限にクラシックバレエを身近に体感していただける舞台作りを得意とし、東京・大阪を中心にイベント出演やダンサー派遣など様々なご依頼にも対応しております。また、公演活動に加え、レッスン事業にも力を入れています。毎週月曜日にはコンテンポラリーダンスレッスンを開催。大人バレエ、ストレッチ、コンテンポラリーダンスのパーソナルクラス、全国出張レッスンやワークショップ開催。
子どもから大人、初心者からプロフェッショナルまで、「踊ること」を通して心身を豊かにする時間を提供しています。
■過去の公演実績
2021年 「DEAR vol.1」
2022年 「DEAR2022 the Masquerade」「華舞道 vol.1(高野山偏照尊院にて)」
「DEAR2022 Clala's Dream ～from the Nutcraker」
2023年 「DEAR2023 EAT ME」「DEAR2023 Burlesque」
「華舞道 vol.2(高野山偏照尊院にて)」
「DEAR2023 Christmas Jazz Carol」
2024年 「DEAR2024 Jelicle Ballroom ～from the Cats」
「BALLET THEATER in Tokyo the SWAN」
「DANCE Marche(R)～舞台を愛する全ての者たちへ～」
「DEAR2024 Chocolate Factory」
2025年 「boh boh KOBE world culture LIVE Chicago Ballet night」
「DEAR2025 Romeo & Juliet」
■代表者プロフィール
寺倉礼那
3歳から松岡伶子バレエ団にてバレエを始める。
松岡伶子、松岡璃映に師事し「あゝ野麦峠」「白鳥の湖」「くるみ割り人形」などのバレエ団公演に多数出演。名門キーロフバレエ団のナターリャ・ポリシャコーワ、ワジム・グリャーエフに師事。
代表 寺倉礼那 プロフィール
2006年 石井潤氏振付「カルミナ・ブラーナ」 出演。
2011年 篠原聖一氏振付「ジゼル」出演。
2013年 元宝塚歌劇団スター仙堂花歩、
東宝芸能ダンサー須田英幸に師事し、
ジャズバレエ、ショーダンスを踊り始める。
2014年 大阪芸術大学舞踊コースに入学。
堀内充・加藤きよ子・金繁妙子・河邉こずえに師事。
在学中に卒業制作を評価され特別賞を受賞する。
2015年～2020年 上杉真由バレエスタジオniconomielに所属し活動する。
上杉真由、恵谷彰に師事。
2015年・2016年 岐阜日伊協会「歌の花束コンサート」バレエとオペラの
コラボコンサートにて振付兼ダンサーにて出演。
2017年 メルボルンシティバレエ団と上杉真由バレエスタジオの
第一回共同公演「カルメン」ソリスト出演。
2018年 大阪芸術大学舞台芸術学科舞踊コース卒業後、
同大学院 芸術研究科博士課程前期芸術制作専攻舞台に
首席入学し、2020年に卒業。
現在は、ダンサーのみならず、依頼作品や自演の作品を
手がけるなど幅広い創造の世界を広げている。
2020年12月 ダンサーによるダンサーのためのトータルサポート事業
For Dancer's Life を岸和田で立ち上げる。
2021年～ 京都府民ホールAlti AAPプロジェクト登録ダンサー。
- 留学 -
2015年 New York 短期留学
2018年 Melbourne City Ballet サマープログラム参加
2023年 ノースカロライナ州立芸術大学
Professional Dance Summer Intensiveに参加
他イギリス、オーストラリアへ語学留学を経験する
- 受賞歴 -
2015年 ミス・ユニバースジャパン広島 ファイナリスト
2022年 Grand fete competition de ballet 2022 コンテンポラリー部門 1位
2023年 Japan Ballet Compettition 2023 名古屋新春 コンテンポラリー部門
高校生以上 芸術賞受賞の部 2位
■株式会社ZUKA
＜本社＞
所在地：〒502-0932 岐阜県岐阜市則武中2-6-2
TEL ：058-296-0283
＜FDL事業部＞
所在地 ： 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-1-15 近鉄難波ビル1F
Mail ： mail@fdl-zuka.com
URL ： https://fdl-zuka.com/event
Instagram： https://www.instagram.com/_fordancerslife_/
Facebook ： https://www.facebook.com/fordancerslife/
公式LINE ： https://lin.ee/23i1VGi