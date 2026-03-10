スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX SPORTS JAPAN（RDX® SPORTS 日本総代理店）」は、2026年3月28日（土）に開催される、ベルトホルダーのみが出場するアマチュア格闘技大会『ULTIMA TEMPEST 2026』のオフィシャルサプライヤー就任が決定いたしました。本大会は、神奈川県小田原市の小田原アリーナにて開催される、年に一度の特別大会です。未来のトップファイターを輩出する舞台として注目を集める本大会を、RDXが世界基準のギアでサポートいたします。

大会・サプライヤー概要

「ULTIMA TEMPEST」は、“世界最強を目指す選手を育成する場所”という理念のもと開催される格闘技大会です。本大会は、チャンピオンベルト5本以上所持の選手、または今年度のTEMPESTで優勝者経験がある選手のみが出場できるものとなっており、実力者が集って頂点を決める大会です。通常の興行とは異なり、より多くの観客が来場できる環境として小田原アリーナを舞台に実施されます。また、初の試みとしてキッチンカーの出店も予定されており、試合以外の時間も楽しむことができるイベント空間を創出します。RDX SPORTS JAPANは、オフィシャルサプライヤーとしてMVP選手に対し、世界トップクラスの性能を誇るRDX「WAKOシリーズ」製品フルセットを贈呈いたします。さらに、RDX®SPORTSのネクストブレイク枠にて公式アンバサダーとして契約する権利を贈呈します。将来有望な選手を支援し、世界へ羽ばたくための機会創出を行います。■主催者コメントこの度、年に一度の特別大会「ULTIMA TEMPEST 2026」を開催できることを大変嬉しく思っております。本大会は、より多くの皆様にご来場いただける環境を整えるため、神奈川県小田原市の小田原アリーナにて開催いたします。「ULTIMA TEMPEST」は、“世界最強を目指す選手を育成する場所”という私たちの理念を体現する舞台です。次代を担う選手たちの真剣勝負が未来へつながる大会にしたいと考えています。また当日はキッチンカーの出店も予定しており、格闘技ファンの方はもちろん、ご家族や地域の皆様にも一日を通して楽しんでいただけるイベントを目指して準備を進めてまいります。（TEMPEST実行委員会 渡部翔太）

■大会概要大会名：ULTIMA TEMPEST 2026会場：小田原アリーナ（〒250-0866 神奈川県小田原市中曽根２６３）主催：THE TEMPESThttps://tmpt.jp/ultima/■RDXネクストブレイクアンバサダーについてRDXは選ばれたアンバサダーに対して、商品の提供だけでなく、彼らのストーリーを通じて社会に新たな価値観を提供することを約束します。RDXのネクストブレイク枠は、未来のチャンピオンたちが集い、共に成長し、そして未知の領域に挑戦する場として、彼らに開かれた空間です。特設ページ：https://rdxsportsjapan.info/ambassador/next-break-ambassador/■MVP賞「WAKOシリーズ」贈呈品・ボクシンググローブ（17,980円）・シャツ（6,980円）・ファイトパンツ（8,480円）・シンガード（17,980円）・フットプロテクター（15,980円）・エルボーガード〈リバーシブル〉（3,980円）※すべて税込価格

THE TEMPEST について

｢ベルトの価値は選手が創る｣というコンセプトを基に、究極の選手ファーストを実現し国内最大規模タイトルの樹立を目指す格闘技団体。世界基準のルールでしのぎを削りあうことで、将来世界で活躍する選手の誕生を期待しており、また初心者にも参加しやすく、無理のないレベルで経験を積んでもらい、勝っても負けても納得して次の研鑽に繋げられる興行を目指しています。2024年9月8日(日)にはBIOTOPIAアリーナ(神奈川)にて第一回大会が行われ、200名以上の選手たちが参加した。公式ホームページ：https://tmpt.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/the_tempest_official.2024/

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/