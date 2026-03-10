株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高山英之）が運営する「ペンギンベーカリー吉祥寺店」は、2026年2月18日のオープンから20日間で来店者数10,000人を突破いたしました。オープン当日は開店前から行列ができるなど大きな反響をいただき、連日多くのお客様にご来店いただいております。また、通勤・通学前に利用したいという地域のお客様からの声を受け、2026年3月1日より営業時間を従来の10:00～21:00から、8:00～21:00へと拡大いたしました。

パンの街・吉祥寺で開店から20日間、来店1万人突破！

吉祥寺は、フランス系のブーランジェリーやドイツ系、コンセプト特化型等…個性豊かな様々なベーカリーが集まるエリアとして知られています。その中で当店は、「毎日の食卓を想定した価格と品質」にこだわり、北海道産小麦を使用した焼き立てパンを通して、地域の暮らしに寄り添うベーカリーを目指して出店。オープン当日は開店前から行列ができ、想定を上回る反響をいただきました。“日常使いのベーカリー”というコンセプトが、吉祥寺の街で支持をいただいた結果と考えております。特に女性を中心に、ファミリー層からご高齢の方まで幅広い世代にご来店いただいております。平均客単価は約2,000円と高水準で、複数商品をまとめて購入されるお客様が多いことも特徴です。

ペンギンベーカリー吉祥寺店の人気商品はこちら！

カレーパンフォンデュ 1個 税込330円北海道産小麦「ゆめちから」を100％使用したパン生地で、特製カレールーと、北海道産生乳から作られたフォンデュチーズを包み込み、カリッと揚げています。衣はサクサク、パン生地はもっちり。ひと口かじると、中からとろ～りと溶け出すチーズと、コク深いカレーが広がります。2021年のカレーパングランプリ®で最高金賞を受賞し、日本一に輝きました！

北海道プレミアムシュー 1個 税込380円北海道生乳（乳脂肪35％）を使用した、ふんわりなめらかなクリームをたっぷり詰め込んだ贅沢シュークリーム。ひと口食べれば、まるでクリームそのものを味わっているような濃厚な味わい。吉祥寺店でも人気を集める看板スイーツです。

北海道名物！ザンギ串 1本 税込420円北海道名物“ザンギ（からあげ）”を串に刺して提供するのがペンギンスタイル。パンと一緒にそのまま手で召し上がっていただけます。都内では一部店舗限定の商品で、吉祥寺店でも注目を集めています。

地域のお客様の声を受け、朝8時営業へ

通勤・通学前に利用したいというお客様の声を受け、2026年3月1日より営業時間を10:00～21:00から、8:00～21:00へと変更いたしました。出勤前に立ち寄る方や、朝食用に焼き立てパンを求めるお客様の姿も増えており、吉祥寺という生活動線の中で“朝のパン屋”としての役割も感じています。今後も、地域の皆さまにとって身近な“毎日のパン屋”として、日常のさまざまなシーンに寄り添いながら焼き立てのパンをお届けしてまいります。

■ペンギンベーカリー吉祥寺店【住所】〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-11 iビル1FB【営業時間】8:00～21:00（3月1日より）【定休日】なし 【駐車場】なし

会社概要

[代 表] 高山 英之[本 社] 〒004-0866 北海道札幌市清田区北野６条５丁目6-30 ペンギンビル２階[東京支社] 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F[電話番号] 本社：011-375-7774 東京支社：03-5928-5035[お問い合わせ先] info@penguinbakery.com WEB https://www.penguinbakery.comFacebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.officialInstagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.officialX https://x.com/penguinhokkaido