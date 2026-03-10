不動産売買業をメインに行うリライズホーム株式会社(本社：東京都小平市、代表取締役：金子 真也)は、世界中の子どもたちの権利を守るために活動する国際NGO「公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」の活動に賛同し、寄付を実施いたしました。





リライズホーム株式会社は、住まい探しをお手伝いする企業として、家族の笑顔や子どもたちの健やかな成長を何よりも大切に考えています。

現在、世界各地では紛争や災害、経済的困難によって、多くの子どもたちが学びや安心を奪われています。当社は、次世代を担う子どもたちが、生まれた環境に左右されることなく、自らの可能性を信じて成長できる社会の実現に寄与するため、本寄付を決定いたしました。





今回の支援を通じて、国内外の子どもたちの命と権利が守られ、希望ある未来へとつながる活動を応援してまいります。今後も継続的な支援と社会貢献活動に取り組み、子どもたちが安心して暮らせる社会の実現に寄与してまいります。









■寄付概要

・寄付日： 2026年3月2日

・寄付先： 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

https://www.savechildren.or.jp/

・目的 ： 次世代を担う子どもたちの支援と持続可能な社会実現への貢献









■会社概要

会社名 ： リライズホーム株式会社

従業員数： 35名／2025年4月1日時点

事務所 ： 東京都武蔵野市境2丁目2-12 清本ビル

URL ： https://www.rerise-h.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 金子 真也

設立 ： 2017年4月5日

事業内容： 戸建・マンション・土地等の不動産売買仲介 / 戸建分譲事業 /

中古マンション買取再販事業 / 空き家・空き地コンサルティング事業 /

住宅ローン相談 / FP / 内外装・リフォーム・リノベーションのご提案 /

不動産ソリューション事業