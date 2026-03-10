倉敷市が平成27年より運営してきたシティセールスサイト「クラシキ文華」は、運営開始から10年という節目を迎え、令和8年3月9日(月)にサイトを全面リニューアルしました。

本サイトでは、これまで65本の特集記事と400本以上の編集部だよりなどを発信し、その深掘りした内容は利用者から高い評価を得てきました。今回のリニューアルでは、これらの蓄積された記事をより読みやすく再編するとともに、最新のスマートフォンやタブレットなどのマルチデバイス環境に最適化したデザインへ刷新しました。





サイトトップ画像





1. リニューアルの背景と目的：受け継ぐコンセプトと進化

「新しい文化が華ひらくまち」というコンセプトはそのままに、10年間で蓄積された良質な記事を、読者の興味に合わせてよりスムーズに、より深く届けることを目指しました。

開設当初からスマートフォン対応は行っておりましたが、デバイスの進化や閲覧スタイルの変化に合わせ、最新のユーザーインターフェースへと刷新。まるで良質な雑誌をめくるような読書体験を提供します。





2. リニューアルのポイント

(1) 蓄積された450本超の記事を「迷わず、深く」探せる新設計

「何から見ればよいか分からない」という課題を解消するため、情報の導線を全面的に見直しました。読者の「興味」と「記事」をダイレクトにつなぎます。





・選べる3つのメインカテゴリ

記事を「つたえる(歴史・人)など」「モノづくり(産業・民藝)など」「美味しい」に整理。





・興味を深掘りするサブカテゴリ

「民藝」や「アート」など、倉敷を象徴するキーワードで絞り込みが可能になりました。自分だけの「好き」をより深く探求できます。





・「次の一歩」を促す回遊体験

記事末尾に関連する「特集」や「編集部だより」を表示。興味が次々とつながる体験を提供します。





サイト画面





(2) 倉敷の「今」が一目でわかる新ページ「クラシキのコト」

観光・産業・スポーツ・日々の暮らしの情報を一元化し、人口、面積、交通アクセスなどの統計データも集約。倉敷の全体像をつかむことができます。





クラシキのコト





(3) マルチデバイス環境への最適化

開設当初よりスマートフォン表示に対応していましたが、近年のデバイス普及状況に合わせ、スマートフォンやタブレットでの閲覧性を向上させました。





スマホ画面イメージ





3. サイトURL

https://citysales.city.kurashiki.okayama.jp/