ONES製品の正式販売代理店(ソリューションパートナー)である株式会社システムコンシェルジュ(本社：東京都千代田区、代表取締役：飯田 健夫)は、オンプレミス環境で動作するアトラシアン社のData Center製品(以下、DC版)のサポート終了(EOL)に伴う移行先として、ONES製品(オンプレミス版)の導入・構築から移行支援、運用保守までを一括で支援する「アトラシアンData Center製品からONES製品への移行支援サービス」の提供を開始したことをお知らせします。





ones_syscon_logo





■背景

アトラシアンのプロジェクト管理ツール『Jira Software』およびナレッジ管理ツール『Confluence』は、世界中で幅広く利用されています。アトラシアンは、これらの製品がオンプレミス環境で動作するDC版のサポートを2029年3月28日に完全終了することを発表しました。これによりDC版を利用する企業では、移行先の検討や移行準備を進める動きが広がっています。

当社では、移行先選定において、高い互換性、移行のしやすさ、コスト削減を重視し、その有力な選択肢としてONES製品を提案しています。









■本サービスの5つのポイント

1)ライセンス費用を約50％削減

JiraやConfluenceからONES製品へ移行すると約50％のライセンスコスト削減が見込めます。





2)アトラシアン製品との互換性が高く、学習コストを最小化

ONES製品は、Jira SoftwareやConfluenceとの互換性が高く、既存の利用ケースにおける機能や操作性を引き継ぐことが可能です。そのため移行後に発生する現場の混乱や負担を低減させ、製品移行による一時的な生産性低下を防止できます。





3)安心して移行できる“確立された手法”をフルサポート

当社では、移行の不確実性を減らすため、段階的な移行プロセスを提供します。





●移行簡易診断(現状棚卸し・影響範囲の可視化)※無料

●PoC(操作性／機能／移行可否の実現検証) ※PoC期間はライセンス無料

●移行リハーサル(手順・工数・停止時間などの影響精度を向上)※移行リハーサル期間はライセンス無料

●本番移行(切替計画、データ移行、検証、教育支援)





Jira Software／ConfluenceからONES製品への移行について、当社が計画から実行まで伴走します。





4)すでに移行実績があり、大規模移行にも対応

国内外での移行事例を踏まえ、テラバイト規模・大人数環境での移行に必要な設計、検証、教育支援を含めた進め方を整備しています。





5)当社専有サーバーによるマネージドサービスで、構築負担と運用負担を軽減

ONES(オンプレミス版)は、当社が提供するマネージドサービス(専有サーバー、IaaSなど)の環境上で利用することも可能です。お客様の構築作業の負担を抑えつつ、運用監視、バックアップ、障害一次対応、アップデート支援などを含め、継続運用まで見据えた支援を当社が担当します。









■関連リンク

ONES製品とは

https://systemcon.co.jp/products/ones/

アトラシアン製品(DC版)からONES製品への移行

https://systemcon.co.jp/solutions/datacenter-migration-service/

ナレッジ管理ツール『ONES Wiki』

https://systemcon.co.jp/products/oneswiki/

プロジェクト管理ツール『ONES Project』

https://systemcon.co.jp/products/onesproject/









■株式会社システムコンシェルジュについて

株式会社システムコンシェルジュは、国内で初めてISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)認証を取得したITベンダーです。イノベーションをマネジメントするための枠組みを、ITツール・プロセス・人材育成・組織開発の各領域に適用し、企業の持続的な価値創出を支援するだけでなく、ITインフラ、アプリ開発、運用保守までITに関する全方位サポートを提供しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社システムコンシェルジュ

本社所在地： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル3階、4階、5階

代表者 ： 代表取締役 飯田 健夫

設立 ： 2005年7月26日

資本金 ： 1,000万円

社員数 ： 45名(役員・従業員・契約社員含む)

公式HP URL： https://systemcon.co.jp/