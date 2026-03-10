立ち飲みフェス実行委員会(実行委員長：猪口朋彦、企画・運営：株式会社アイドマ)が、東京・葛飾区新小岩公園にて2026年3月20日(金・祝)～22日(日)の3日間「下町ハイカロリーフェス2026 in 新小岩公園」、2026年3月26日(木)～29日(日)の4日間「おでん＆地酒フェス2026 in 新小岩公園」を開催することをお知らせいたします。





・下町ハイカロリーフェス2026 in 新小岩公園

公式HP： https://shitamachi-highcalorie.com/shinkoiwa/

・おでん＆地酒フェス2026 in 新小岩公園

公式HP： https://oden-jizakefes.com/shinkoiwa/





告知画像





本企画は、日本各地にある『ローカルなお酒と様々なコト』×『立ち飲みという人と人の距離を縮めるスタイル』で、東京を拠点に全国各地でイベントを開催している立ち飲みフェス実行委員会が、皆様のご縁を繋いでいくイベントとなっております！









■「下町ハイカロリーフェス2026 in 新小岩公園」について

立ち飲みフェス実行委員会が仕掛ける『下町ハイボールフェス』、『おでん＆地酒フェス』に続く第3弾のイベント。

東京の下町ハイカロリーグルメで、この日だけはダイエットは忘れて背徳に酔いしれる3日間。

ハイカロリーグルメに合うお酒や一般グルメもたくさん！

ステージではよさこい、DJ、モノマネなどが盛り上げます！





☆ハイカロリーブース： 計16ブース

☆酒ブース ： 計16ブース

☆グルメブース ： 計12ブース

☆縁日・PRブース ： 計7ブース

☆キッチンカー ： 計4ブース





広島焼/オムそば特製チーズソース





牛ステーキ串





肉汁！生メンチカツ





静岡おでん(静岡)





■「おでん＆地酒フェス2026 in 新小岩公園」について

おでんをはじめ、各地の地酒、グルメ、縁日など全54ブースが出店。

都内最大級のおでんイベント。

全国各地のご当地おでんが一堂に会すのはどこを探してもこのイベントだけ！





☆おでんブース ： 計16ブース

☆地酒ブース ： 計16ブース

☆グルメブース ： 計12ブース

☆縁日・PRブース： 計7ブース

☆キッチンカー ： 計3ブース





岩手三陸おでん(岩手)





仙台せりおでん(宮城)





鹿児島おでん(鹿児島)





金沢おでん(石川)





遠野麦酒ZUMONA





■イベント概要

名称(1)： 下町ハイカロリーフェス2026 in 新小岩公園

日時 ： 3月20日(金・祝)～22日(日)11：00～20：00(※最終日は19：00まで)

名称(2)： おでん＆地酒フェス2026 in 新小岩公園

日時 ： 3月26日(木)・27日(金)15：00～20：00

3月28日(土)11：00～20：00

3月29日(日)11：00～19：00

場所 ： 新小岩公園

主催 ： 立ち飲みフェス実行委員会

後援 ： 葛飾区

協力 ： 一般社団法人 日本盆踊り協会・新小岩北地区連合町会・新小岩地区連合自治町会

新小岩北地域まちづくり協議会・新小岩南地域まちづくり協議・南葛SC

葛飾法人会(西新小岩支部・東新小岩支部)





＜公式SNS＞

Instagram： https://www.instagram.com/tachinomi_fest/

X ： https://x.com/TachinomiFest