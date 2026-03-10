ポイント還元システム「A-GEL(エージェル)ギフトポイント」を展開する株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内 祐樹)は、株式会社Kトラスト(本社：愛知県名古屋市守山区、代表取締役：平川 智子・平川 和典)と共同で、新しい構造設計型セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」の特許を出願中です。一部、特許取得済みとなります。

そしてこの度、「無数鍵多重時変成立点理論」入門編を発表、説明動画も公開いたしました。





暗証番号やIDなどを不要にするログイン方法





※上の画像の中央の円形の中に、前もって生体認証及び動体認証の情報等を複数登録により、それぞれに対する暗号鍵を形成し、それらがルーレットにより回転し、ログインする時に初めて答えの暗号鍵が確定する設計となります。





■ なぜ今、セキュリティ分野における新しい発想が必要なのか

アサヒグループホールディングスへのランサムウェア攻撃が記憶に新しいように、企業や自治体を狙うランサムウェア被害は年々深刻化しています。

多要素認証(MFA)やゼロトラストなど新しい対策が広がる一方で、攻撃者はAIや自動化ツールを使い、試行を繰り返して突破口を探すようになりました。





その理由の一つが、「正しい認証情報がどこかに存在する」という構造概念が存在しているからです。セキュリティにおいて、正解が固定されている限り、攻撃は試行を重ねて学習し続けることができてしまいます。





しかしこの考え方が現在のセキュリティにおいて「最も最適であり、これ以上の考え方が存在していない」という状況であるため、この「正しい認証情報がどこかに存在する」ということを起点にセキュリティのサービスはつくられています。





■ 「無数鍵多重時変成立点理論」とは？

今回当社が特許申請を行っている「無数鍵多重時変成立点理論」では、システムの利用が許可される「成立状態」を

● 条件が一致した瞬間だけ発生

● 処理終了と同時に消滅

● 再利用不可

という形で設計します。





つまり、攻撃者が狙う「固定の正解」が存在しない構造になります。

当社はこれを「成立を一瞬の例外として扱うセキュリティ」と説明しています。









■ 内部に「侵入されていないこと」を証明する

もう一つの特徴は、「未成立証明」という考え方です。従来のセキュリティでは、攻撃の失敗は単なるログとして記録されるだけでした。

しかし本理論では「成立しなかった事実＝確定した状態として保存」する設計を提案しています。





これにより、「侵入されていないこと」を第三者が検証できる可能性があるとしています。









■ セキュリティ設計の転換点になるか

当社は、今後

● 理論構造を解説する「基礎編」

● 従来方式との比較を示す「凄さ編」

● 社会実装を示す「総合編」

を順次公開する予定です。

もしこの理論が実用化されれば、「秘密を守るセキュリティ」から「成立状態を制御するセキュリティ」への転換となる可能性があります。









