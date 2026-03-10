最新Bluetooth6.0とヘルスケア機能を融合 音楽体験と健康管理を1台で実現

L&Lライブリーライフ株式会社は、最新のBluetooth6.0を搭載し、心拍数や血中酸素レベルのモニタリングにも対応したイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンを日本市場向けに発売しました。耳を塞がないオープンイヤー設計と健康管理機能を組み合わせた、次世代型ウェアラブルイヤホンとして注目されています。近年、日本ではランニングやフィットネスなどの健康志向の高まりとともに、日常的に健康データを確認できるウェアラブルデバイスの需要が拡大しています。スマートウォッチやスマートリングに加え、音楽を楽しみながら健康管理も行えるイヤホン型デバイスへの関心も高まっています。今回登場したイヤーカフ型ワイヤレスイヤホンは、耳を塞がないオープンイヤーデザインを採用。周囲の音を自然に聞きながら音楽を楽しめるため、通勤・通学、ランニング、ウォーキングなど日常のさまざまなシーンで安全性と快適性を両立します。

最新Bluetooth6.0搭載で通信性能を大幅向上

本製品には最新のBluetooth6.0を搭載。従来のBluetoothイヤホンと比較して、データ送信速度は約2倍、データ転送能力は約8倍に向上しました。さらに通信範囲も従来比で約4倍に拡大しており、より安定したワイヤレス接続を実現しています。動画視聴や音楽再生、オンライン通話などのシーンでも、途切れにくく快適な接続環境を提供します。

心拍数リアルタイムモニタリング機能を搭載

本イヤホンには、日常の健康管理をサポートする心拍数測定機能を搭載しています。高度なアルゴリズムを採用し、心拍数をリアルタイムでモニタリング可能。ランニングやトレーニング時に心拍数を確認することで、運動強度の目安として活用できます。※測定結果は参考値であり、医療診断用途には使用できません。

血中酸素測定にも対応

さらに、血中酸素レベルの測定機能にも対応。専用アプリと連携することで、健康データをスマートフォン上で確認することが可能です。日常の体調管理や運動時のコンディションチェックなど、幅広いシーンで活用できます。※測定結果は参考値であり、医療用途ではありません。

イヤーカフ型デザインで快適な装着感を実現

耳に軽く挟むように装着するイヤーカフ型デザインを採用し、耳穴を塞がないため長時間の使用でも圧迫感が少なく快適です。また、周囲の音が自然に聞こえるため、ランニングや自転車利用時など安全性にも配慮されています。

スポーツシーンに対応する生活防水設計

本製品は生活防水設計を採用し、汗や水しぶき、突然の雨からイヤホンを保護します。ランニング、ウォーキング、ジムトレーニングなどのスポーツシーンでも安心して使用できます。

専用アプリ連携でカスタマイズ可能

専用アプリ（iOS / Android）と連携することで、以下の機能を利用できます。・EQ（イコライザー）調整・UIカスタマイズ・Bluetoothデバイス名変更・イヤホン探索機能・健康データの確認ユーザーの好みに合わせた音質調整やデバイス設定が可能となり、より快適なリスニング体験を提供します。

音楽体験と健康管理を融合した次世代ウェアラブルデバイス

音楽を楽しむイヤホンとしての機能に加え、日常の健康状態を手軽にチェックできるウェアラブルデバイスとしても活用できる本製品は、通勤・通学、スポーツ、テレワークなど幅広いシーンで活躍します。今後も日本市場のニーズに合わせたスマートデバイスやウェアラブル製品の開発を進め、より便利で快適なライフスタイルを提案していきます。

製品仕様

製品名称：イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン製品価格：2780円商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302231-1/

会社概要

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しております。2026年3月現在、日本をはじめ、欧米および東南アジアの主要オンラインモールへと販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいております。今後も日本市場のニーズに合わせたスマートデバイスやウェアラブル製品の開発を進め、より便利で快適なライフスタイルを提案していくとしています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社代表者：代表取締役社長 志田英知所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３FTEL：042-512-8274URL：https://livelylife.jp/

