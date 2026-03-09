【PARCELLE JEWELRY 福岡店】3月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリー福岡店(大丸福岡天神店 本館1階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など、個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てるブランドです。





3月のパーセル ジュエリー福岡店（大丸福岡天神店 本館1階）では、大丸福岡天神店の「博多大丸孔雀カード＆大丸・松坂屋アプリ1周年記念『ダブルがおトク♪フェスティバル』」にあわせ、店頭ジュエリーやオーダーのご相談をよりご利用いただきやすい機会をご案内しております。

新作では、真珠と珊瑚をあしらったPearl & Coral（パール＆コーラル）のカチューシャリングをご紹介いたします。静かな照りをもつ真珠と、赤や桃色がにじむような発色の珊瑚が穏やかに響き合い、やわらかな春を思わせる色合いに仕立てました。

イベントでは、3月9日(月)・10日(火)に新作や限定ジュエリーが揃う「TRUNK SHOW」を開催。3月15日(日)には創業メンバー宮本陽子による「CARAVAN」を実施し、スピネルやアフリカ産宝石など多彩なルースをご紹介いたします。さらに3月28日(土)・29日(日)には、約100石のルースが並ぶ人気イベント「STONE marche」を開催いたします。

宝石との出会いからお仕立てまで、さまざまな楽しみ方をご紹介する3月。パーセル ジュエリー福岡店で、それぞれの宝石が持つ個性をご覧いただけます。

TOPICS

■ 博多大丸孔雀カード&大丸・松坂屋アプリ１周年記念 ―「ダブルがおトク♪フェスティバル」開催中

大丸福岡天神店では、3月4日(水)から17日(火)まで「博多大丸孔雀カード＆大丸・松坂屋アプリ1周年記念『ダブルがおトク♪フェスティバル』」を開催しております。

期間中は、博多大丸孔雀カード・博多大丸カードをご利用のお客様を対象に、ポイントアップキャンペーンや分割払い手数料0円キャンペーンなど、さまざまな特典が実施されます。

パーセル ジュエリー福岡店では、店頭に並ぶ一点もののジュエリーはもちろん、宝石からお選びいただくオーダージュエリーやリフォームのご相談にもご利用いただけます。お支払い回数などの詳細は、店頭スタッフまでお尋ねください。

対象条件やキャンペーンの詳細につきましては、大丸福岡天神店公式サイトをご確認ください。

▼ 詳細はこちら

大丸福岡天神店公式サイト

https://www.daimaru-fukuoka.jp/info/detail/?cd=001737

※ 本フェアは大丸福岡天神店主催企画に準じます。

※ 対象条件・割引適用方法・対象外商品等の詳細は、同店公式サイトをご確認ください。

※ 内容は変更となる場合がございます。

NEW ARRIVALS

■ 【3月13日(金)より】Pearl & Coral ― 真珠と珊瑚のカチューシャリング

古くから日本で親しまれてきた真珠と珊瑚をあしらい、カチューシャリングに仕立てました。

静かな照りの奥に、オレンジやパープルのやわらかな色合いがふっと浮かび上がる真珠。珊瑚は赤や桃色がにじむような発色を見せ、内側から灯るような艶が真珠の光と穏やかに響き合います。

春めく空気を思わせるやわらかな色合いを、心地よい余白をもって並べました。向きや角度を揃えすぎず、一粒ごとの個性を活かした指環です。

3月13日(金)より、パーセル ジュエリー福岡店にてご紹介いたします。

JEWELRY EVENTS

真珠と珊瑚のやわらかな色合いを並べたカチューシャリング真珠と珊瑚が指先にほんのりとした光を灯す一粒ごとの個性を活かしたお仕立て日常の装いにも自然に寄り添うPearl & Coral

3月のパーセル ジュエリー福岡店では、新作ジュエリーが揃う「TRUNK SHOW」、創業メンバーでありバイヤーの宮本陽子が来店する「CARAVAN」、そして多彩な天然石ルースが並ぶ「STONE marche」と、宝石の魅力をさまざまな角度からご紹介するイベントを開催いたします。

3月9日(月)・10日(火)には「TRUNK SHOW」を開催いたします。一般販売前の新作や限定ジュエリーが店頭に並び、通常店頭ではご覧いただく機会の少ない一点もののジュエリーもご紹介いたします。今回は誕生石をテーマに、12か月それぞれの宝石を主役にしたジュエリーをご用意いたします。

3月15日(日)には、創業メンバーでありバイヤーの宮本陽子による「CARAVAN」を開催いたします。宮本自らが買い付けたスピネルやアフリカ産宝石などのルースをご紹介しながら、宝石選びからお仕立てまでのご相談を承ります。

そして3月28日(土)・29日(日)には、天然石ルースが並ぶ人気イベント「STONE marche」を開催いたします。色や透明感、カットの違いなどを見比べながら、お好みの宝石をお選びいただけます。お選びいただいたルースは、リングやネックレスなどのジュエリーへお仕立てするご相談も承っております。

宝石との出会いから仕立てまでをお楽しみいただける3月。パーセル ジュエリー福岡店で、それぞれの宝石が持つ個性をご覧いただけます。

※営業日、営業時間に変更が出る場合がございます。予めご了承くださいませ。

■ TRUNK SHOW &「ダブルがおトク♪フェスティバル」― 3月9日(月)・10日(火)

毎月2日間限定で開催している「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをご紹介するイベントです。月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃い、普段は並ばない一点ものや新作をご覧いただけます。多彩なジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。

3月の TRUNK SHOW では、「誕生石」をテーマにしたジュエリーをご紹介いたします。

誕生石は、自身が生まれた月の宝石を身につけることで幸運を招き、災いから身を守るとされ、古くから世界各地で大切にされてきました。

今回の TRUNK SHOW では、12か月それぞれの誕生石を主役にしたジュエリーをご用意いたします。

人気デザインUramasari（裏勝り）、Victorian Leaf（ヴィクトリアンリーフ）、Parure（パリュール）、のほか、久しぶりのご紹介となるLily（リリー）やLuna（ルナ）など、多彩な意匠が店頭に並びます。通常はPOP UPや限られた機会でのみご紹介するデザインも含め、誕生石を主役にした一点もののジュエリーをご覧いただけます。

現品でご覧いただけるジュエリーも多く、その場でお持ち帰りいただけるものもご用意しております。

また、会期中は「博多大丸孔雀カード＆大丸・松坂屋アプリ1周年記念『ダブルがおトク♪フェスティバル』」の対象期間となっております。詳細は、店頭スタッフまでお尋ねください。

■ 宮本 CARAVAN ― 3月15日(日) ― 創業メンバーによる特別相談会を開催

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が店頭に立ち、宝石やジュエリーの魅力を直接お伝えする月1回限定のスペシャルイベントです。

今回のテーマは「スピネル」と「アフリカ産宝石」。宮本自らが買い付けたルースを中心に、約30ピース以上の宝石をご紹介いたします。

スピネルは、かつてルビーと混同されていた歴史を持つほど強い輝きを持つ宝石で、赤をはじめピンク、オレンジ、ブルー、グレーなど多彩な色彩が特徴です。今回はレッドスピネルやコバルトブルースピネルなど、ジュエリーとして店頭に並ぶ機会の少ない大粒のルースもご用意いたしました。非加熱ならではの繊細なニュアンスカラーや、多彩な色合いを持つ個性豊かな石をご覧いただけます。

また、透明感の高いアフリカ産宝石も多数ご紹介いたします。アクアマリン、クンツァイト、モルガナイトのほか、グリーン寄りの柔らかな色味が特徴のアレキサンドライトや、大粒のスフェーンなど、個性豊かな宝石が揃います。

さらに、グリーンカラーのジルコン、ラブラドライト、クリソベリルキャッツアイ、ミャンマー産翡翠など、多彩なルースをご覧いただけます。

CARAVANでは、宝石選びからお仕立てまでを宮本が直接ご相談を承ります。お持ち込みルースのお仕立て、ジュエリーのメンテナンスやリフォーム、フルオーダーのご相談など、お客様一人ひとりのご希望に合わせたご提案を行います。

宝石との出会いからジュエリーの完成までをお楽しみいただける特別な一日です。

ゆっくりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリー福岡店（電話：080-7162-6925（直通））までお気軽にお問い合わせください。

強い煌めきと透明感を併せ持つレッドスピネルアフリカ産宝石をはじめ、個性豊かなルースを揃えました宮本陽子が手がけたフルオーダージュエリーたち(一部)■ STONE marche ― 3月28日(土)・29日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお選びいただくこともできる2日間です。会期中のルースは、通常価格の約半額にてご案内いたします。



3月のテーマは「お花見マルシェ」。春に咲く花々を思わせる色彩の宝石が並び、季節の空気を感じながらルース選びをお楽しみいただけます。

スイートピーやヒヤシンス、菜の花、ネモフィラなど、春の花々をイメージした配色のミルシェノン用特別ルースセットもご用意いたしました。やわらかな色合いのカラーストーンに加え、花の形を思わせるカーヴィングなど、多彩なルースが揃います。

また、3月の誕生石であるアクアマリンも登場予定です。存在感のある大粒のアクアマリンもご覧いただける、今回の見どころのひとつとなります。

お選びいただいたルースから、リングやネックレスなどジュエリーへのお仕立ても承っております。

電車・地下鉄・バスいずれからもアクセスしやすい、大丸福岡天神店 本館1階 婦人アクセサリー売場に位置するパーセル ジュエリー福岡店。定番ジュエリーをはじめ、地元のお客様のニーズに合わせたネックレスやピアスなど、ギフトにもお選びいただきやすい商品を幅広く取り揃えております。

◯ 店長：戸田（@parcelle_toda(https://www.instagram.com/parcelle_toda/)）

◯ 店舗：福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館1階 アクセサリー売場

◯ 電話：080-7162-6925

◯ メール：info@parcelle.jp⁡⁡⁡

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_fukuoka/?hl=ja

◯ 営業時間：午前10時～午後8時

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE渋谷 3階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ オンラインストア：https://parcelle-jewelry.com/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 品牌公认小红书账号：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。