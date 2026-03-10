こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学を会場に3月14日、学生対抗雪合戦「RedBull YUKIGASSEN」を開催 ― 本気で戦うアクティブ雪合戦
3月14日（土）、札幌大学陸上競技場（札幌市豊平区）を会場として「RedBull YUKIGASSEN」が初開催される。これは、冬の札幌を舞台に、学生No.1チームを決定する学生対抗雪合戦で、学生（高校生、大学生、専門学校生等）であれば誰でも参加可能。3月14日（土）までエントリーを募集している（参加無料）。なお、観覧は応募不要で入場自由。
このイベントは、冬の遊びである雪合戦をチームで本気で競い合うもので、エナジードリンクの販売を主に手掛けるレッドブル社が企画。1チーム6人編成でスピード・戦略・チームワークが複雑に絡み合う試合が展開される。
試合は1セット2分間、1セットにつき60球の雪玉が用意され、それ以外の自作の雪玉は使用不可とする。制限時間内により多く得点を獲得した方のチームが勝ちとなり、優勝チームには特別トロフィーが贈られる。
概要は下記の通り。
◆「RedBull YUKIGASSEN」開催概要
【開催日程】 3月14日（土）
【時 間】 16:00〜20:00
【会 場】 札幌大学 陸上競技場
●エントリー情報
【応募期間】 2月20日（金）〜3月14日（土）
【募集チーム】 合計16チーム（1チーム6名編成）
※定員に達し次第、受付を終了いたします。
【参加条件】
・イベント当日時点で満16歳以上24歳以下であること
・高等学校、大学、専門学校などの現役学生であること
【観覧について】 観覧の方は入場自由
※観覧のみの場合はエントリー不要です。
【参加費】 参加・観覧ともに無料
【試合形式・ルール・エントリーについて】
試合形式、勝利条件、その他詳細なルールについては、下記イベントページに掲載。エントリーも同ページより可能。
Red Bull 雪合戦｜公式イベント情報
【アクセス】 札幌大学キャンパスマップ・アクセスマップにてご確認ください。
※お車でご来場の際は、第二駐車場をご利用ください。駐車場内における車両トラブルは責任を負いかねます。
※駐車スペースは限りがあります。公共交通機関の利用を推奨します。
※ザ・ビック西岡店、サツドラ西岡札大前店、DCM西岡店などの駐車場は利用しないでください。
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学スポーツセンター
TEL：011-852-9177
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
