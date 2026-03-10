札幌大学を会場に3月14日、学生対抗雪合戦「RedBull YUKIGASSEN」を開催 ― 本気で戦うアクティブ雪合戦

札幌大学を会場に3月14日、学生対抗雪合戦「RedBull YUKIGASSEN」を開催 ― 本気で戦うアクティブ雪合戦