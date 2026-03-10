

リリース日: 2026年3月10日

ノードソン株式会社 代表取締役社長にジョセフ・ピー・ケリーが就任





ノードソン株式会社（東京都品川区）は、2026年1月1日付で、ノードソンコーポレーション 産業用精密ソリューション部門（IPS）のエグゼクティブ バイス プレジデント、ジョセフ・ピー・ケリーが代表取締役社長（非常勤）に就任いたしました。

併せて、これまで15年7カ月にわたり代表取締役社長を務めてきた内田勝は退任し、取締役 上席顧問に就任いたしましたことをお知らせいたします。

ノードソンコーポレーションは、2020年より、NBS Next成長フレームワークに則り、より収益性の高い成長機会に注力するとともに、事業部主導型の組織体制への移行を段階的に進めてまいりました。日本国内においても、地域にフォーカスした体制から事業部主導型に移行し、グローバルとの連携を強化しています。この新体制により、各分野に精通した専門性の高いグローバルチームの知見と技術を直接活用し、サービスレベルの向上を実現いたします。業界ごとの課題やお客様のニーズに合わせた最適なソリューション提供を通して、イノベーションの創出を目指してまいります。













ノードソンコーポレーション/ノードソン株式会社について

ノードソンコーポレーション（本社：アメリカ・オハイオ州ウエストレイク）は接着剤、コーティング剤、シーラント、バイオマテリアル等のディスペンシングに加え、液剤管理、品質の試験・検査、プラズマ表面処理と硬化処理に使用する、製品/システムを設計・製造・販売しています。アプリケーションに関する専門技術と世界規模の販売・サービス網によるサポート体制を世界35カ国以上で提供しています。当社はパッケージング、不織布、電子機器、医療、家庭用電化製品、エネルギー、輸送、建築・建設、一般製品の組み立て・仕上げを含め、非耐久・耐久消費財の多様な市場に技術貢献をしています。ノードソン株式会社は、ノードソンコーポレーションの100％子会社で1969年に創業、東京都品川区勝島に本社を構えています。

ノードソン株式会社の情報については、https://nordson-web.jp/company/ をご覧ください。