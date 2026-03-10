「遊び」を「一生モノのスキル」へ。枠にとらわれない「作りたい放題」の学び

AI（人工知能）が社会を激変させる中、プログラミングは単なる技術ではなく、自らのアイデアを具現化する「最強の武器」へと進化しました。愛媛県八幡浜市の「コダテル」では、特定の「コース」という枠を取り払い、受講生が自らの好奇心に従って自由に表現する楽しさを大切にしています。マインクラフト、ロブロックス、デジクラッチといった全ての教材に**「いつでも、自由にアクセスして学べる」**スタイルを採用。子どもたちは自分の「作りたいもの」に合わせて最適なツールを自ら選び、試行錯誤を繰り返すことで、主体的な問題解決力と創造力を爆発させることができます。

好奇心の芽を育てる、3つの「つくる」体験

コダテルの受講生は、以下の3つの環境を、その日の目的や自分のペースに合わせて自由に行き来し、学びを深めることが可能です。1. マイクラッチ（Minecraft × ゲーム制作）世界的人気ゲーム『Minecraft』のワールド内で、仕掛けやキャラクターをプログラミングで動かします 。楽しみながら論理的思考の基礎を築きます 。2. ロブロックス（Roblox × ゲーム制作）3Dゲームの世界を自ら改造し、アバターを操作 。本格的なテキスト言語へのスムーズな移行も視野に入れた、より高度なものづくりに挑戦できます 。3. デジクラッチ（Digicrutch × ゲーム制作）学習用ソフト「Scratch（スクラッチ）」をベースに独自改良された「デジクラッチ」を使用 。オリジナルキャラクター「キャプテン」との冒険を通じ、変数や条件分岐などの概念を体系的にマスターします 。

■信頼のカリキュラム・パートナー本プログラムで活用する教材（マイクラッチ、ロブロックス、デジクラッチ）は、すべてデジタネ（エデュケーショナル・デザイン株式会社）より提供を受けています。全国で多数の実績を持つ信頼あるカリキュラムを採用することで、地方にいながら最先端の教育環境を享受することが可能です。

「プログラミング能力検定（プロ検）」の認定会場

コダテルは2026年より、国内最大級の受験者数を誇る「プログラミング能力検定（プロ検）」の認定会場となりました。「自由に作る」楽しさに加え、日頃の成果を客観的に測る場を提供することで、子どもたちの自信を育みます 。大学・高校入試での優遇措置を採用する学校も増えており、将来の選択肢を広げる強力なサポート体制を整えています 。

【2日間限定】プログラミング体験イベント詳細

日程： 2026年3月27日（金）・28日（土）時間： ①10:00-11:30 ②13:00-14:30 ③15:00-16:30（各回90分）場所： コダテル（愛媛県八幡浜市向灘2187）対象： 新小学2年生～中学3年生参加費： 2,000円（税込）定員： 各回5名限定

■春の入会キャンペーン新年度のスタートを応援し、2026年4月9日（木）までのご入会（先着10名様限定）で、通常10,000円の入会金を「0円」とする特別キャンペーンを実施しています。

今後の展望：AIをパートナーにする「未来のクリエイター」の拠点へ

コダテルは、継続して取り組んでいる「子ども向けAI活用学習」をさらに進化させます。プログラミング、最新AIの活用、そして個性を伸ばす探究学習を統合し、AIを良きパートナーとして使いこなせる次世代のリーダーを、ここ八幡浜から輩出してまいります。

【施設概要・お問い合わせ】

施設名： コダテル代表： 茺田 規史所在地： 〒796-0001 愛媛県八幡浜市向灘2187Webサイト： https://codateru.com申込方法： LINE公式アカウントより「体験イベント申込」LINE URL： https://x.gd/C36nv電話： 0894-21-2629（受付時間：10時～17時）