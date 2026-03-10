KTC GROUP［中央出版ホールディングス株式会社 (本社：愛知県長久手市、代表取締役社長：前田 哲次)を中核とする企業グループ］は、エステ事業に新規参入し、愛知県名古屋市中区にエステサロン「&Cocolace（アンドココラス）」をオープンします。2026年4月25日（金）プレオープン予定です。

エステサロン「&Cocolace」とは

エステサロン「&Cocolace（アンドココラス）」は、株式会社ミスエステのライセンス加盟店として、2026年4月25日（土）名古屋・栄にプレオープンします。完全紹介制のエステサロンです。「ミスエステ」オリジナルの肌解析により肌年齢を導き出し、お客様に最適なフェイシャルトリートメントコースとホームケア化粧品をご提案。外見を整えることで生まれる自信に加え、独自の『4ビューティー』や『心美容レッスン』を通じて、内面からも輝く一生モノの美しさと豊かな人生をサポートいたします。KTCグループの祖業である教育事業と「ミスエステ」のノウハウが詰まった美容事業を掛け合わせることで、お客様のお困りごとに寄り添い、一人ひとりにあわせたお手入れをご提供します。

●エステサロン「&Cocolace」所在地 愛知県名古屋市中区栄2-4ｰ10 セントラル広小路ビル3階営業時間 日・月・火曜日 ⁄ 10：00 ～ 18：00（最終受付 15：00） 金・土曜日 ⁄ 12：00 ～ 20：00（最終受付 18：00）電話番号 050-1783-3335HP https://and-cocolace.com/●今後のスケジュール2026年3月19日（木） モニターモデルさまへトリートメント提供スタート2026年4月25日（土） プレオープン2026年5月上旬 グランドオープン予定

「&Cocolace」の由来・想い

心（こころ）+ Cocoon（コクーン：繭）+ Place（プレイス：場所）→「繭のように心を包み込み、本来の自分へと還る場所。」お客様という枠を超え、大切な家族のように心から寄り添う、満たされた笑顔から始まる幸せの輪を、大きく広げてまいります。

スタッフ募集

プレオープン・グランドオープンに向けて、オープニングスタッフを募集中。エステサロン「&Cocolace」でプロのセラピストとして働いてみませんか？研修制度をご用意しておりますので、未経験でも大歓迎です。美容に興味があり、明るく元気な方を募集します。採用情報はこちら：https://and-cocolace.com/recruit/

運営会社・問合せ

＜エステサロン &Cocolace＞https://and-cocolace.com/運営会社：マングローブリンク株式会社代表者名：柿本 聡一朗所在地：愛知県名古屋市名東区藤里町１６０１番地

＜KTC GROUP＞ https://www.ktcgroup.jp/運営会社：中央出版ホールディングス株式会社 代表取締役：前田 哲次 所在地：愛知県長久手市城屋敷８０１番地URL：https://chuoh-holdings.co.jp/問い合わせ先：press@chuoh-holdings.co.jp