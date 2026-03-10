学校法人誠恵学院・誠恵高等学校(理事長 小野 貴弘)は、誠恵高校芸術コース生徒の陶芸・絵画などの作品展示「誠恵高等学校 芸術コース 制作展『創』」を3月15日(日)にサントムーン柿田川(静岡県駿東郡清水町)で開催することをお知らせします。









■本リリースのポイント

1. おととしに続き3回目！サントムーン柿田川オアシスコートでの開催！

2. 二科展入選、美術工芸甲子園大賞などの作品を一堂に展示

3. 生徒の個性を生かし、可能性を伸ばす！誰もが主役の学生時代を応援します









1. おととしに続き3回目！サントムーン柿田川オアシスコートでの開催！





二科展に入選した門倉菜々香さんの作品「鰭イ針(ひれいしん)」





当校は、1950(昭和25)年創立の高等学校です。

現在は「普通コース」のほか、「進学コース」「情報処理コース」「芸術コース」の4コースが存在し、卒業者は地元にとどまらず各方面で活躍をしております。

芸術コースは、2年生からデザイン専攻・絵画専攻・陶芸専攻に分かれ、専門性を高めた授業を展開しており、多くの芸術家を輩出しております。

陶芸専攻はガス窯・電気窯などの充実した施設があり、特にガス窯は縦・横1メートル、高さ1.5メートルという高校に設置されるのには珍しい大きな窯で、生徒たちは大作に挑んでいます。陶芸部では週2回、富士宮市のプロの陶芸家・小割哲也さんによる個別指導を行っています。





おととしから開催を始めた「サントムーン柿田川」での制作展「創」。本校外で制作展をするのは、誠恵高校の歴史では初のことでした。今年は沼津御用邸記念公園などでの初展示も行い、来場者から好評の声が寄せられております。

今回の「サントムーン柿田川」の制作展「創」では、本校の芸術コースの生徒が全国的な展示会で入選した作品を中心に展示します。

当日はサントムーン柿田川会場に制作者である学生と地域の皆さまとの「アートを通じたコミュニケーション」を実施したいと考えております。









2. 二科展入選、美術工芸甲子園大賞などの作品を一堂に展示





美術工芸甲子園で大賞を受賞した高山 優衣さんの作品「経過」





今回展示するのは、陶芸9作品・絵画7作品・デザイン2作品の合計18作品。





「第109回二科展」に入選した門倉菜々香さんの「鰭イ針(ひれいしん)」や「美術工芸甲子園」大賞に選ばれた高山 優衣さんの「経過」、「美術工芸甲子園」優秀賞・岸絵里菜さんの「悠夢殻」、「第4回 全国やきもの甲子園」優秀賞・山川スエミさんの「ブランカマンダラ」、入選・大石千要さんの「街灯」など、コンテスト入賞作品を中心に選出しました。





自校焙煎したコーヒーを提供する





展示作品を見てアンケートにご回答していただいたお客様には誠恵高校の「高校珈琲計画」メンバーが、無償で自家焙煎コーヒーを提供するほか、静岡県高等学校総合文化祭郷土研究発表大会で優秀賞を受賞した「歴史探求部」の高尾山古墳に関する研究のポスター展示なども予定しております。





「高校生の今」を知ることができる展示内容となっています。イベント開催期間中は、作品を制作した高校生が会場にいて、作品の背景や制作意図などを紹介します。来場者は高校生と直接言葉を交わしながら、気軽にコミュニケーションを楽しむことができます。









3. 生徒の個性を生かし、可能性を伸ばす！誰もが主役の学生時代を応援します





沼津市長を表敬訪問し受賞報告を行った誠恵高校の生徒と学校関係者





当校では、授業や部活動、課外研修を通して、勉学だけでなく、多様性に富んだ学校教育を運営しております。

進学・就職先も、個人の可能性を伸ばし、進路実現のために教員が親身になって指導しております。今後も多様性と先進性を生かし、新しい時代にも柔軟に対応し、活躍する人材を育成していきます。









【イベント概要】

名称：誠恵高等学校 芸術コース制作展「創」

会期：2026年3月15日(日) (入場無料)

場所：サントムーン柿田川 オアシスコート

(静岡県駿東郡清水町伏見52-1)