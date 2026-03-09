爆笑問題・太田光がMr.J-WAVE クリス・ペプラーと世界エンタメ議論　radiko15周年記念ポッドキャスト第2弾　配信開始

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）が、サービス開始15周年を記念したオリジナルポッドキャスト番組「太田光と15人のしゃべり手」の第2回を配信開始した。当番組はradiko15周年PR大使でもある爆笑問題・太田光が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別企画。第1回では、ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』を担当するナインティナイン・岡村隆史が出演し、大きな反響を呼んだ。

続く第2回のゲストは、J-WAVEで開局当初から30年以上にわたりナビゲーターを務めるクリス・ペプラー。看板番組『TOKIO HOT 100』をはじめ、数々の人気番組を担当しているクリス・ペプラーと、J-WAVEでの収録が初めてという太田光による特別対談が実現した。

番組では、クリスが開局時にナビゲーターへ抜擢された経緯や、当時のラジオ業界の熱気、洋楽カルチャーが日本の若者文化を席巻していた時代背景などを振り返る。さらに話題は現在へと広がり、変化を続ける国内外のエンターテインメントの最前線についても、世代の近い二人が熱を帯びたトークを繰り広げた。

J-WAVE『TOKIO HOT 100』とTBSラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』というともに日曜日の看板番組のパーソナリティを務める二人の対談は、地上波では実現し得ない貴重なもので、最前線で喋り続ける二人ならではの「エンターテインメントとは」といった深いテーマにも切り込むものになった。

「radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手」は、radikoアプリおよびradiko PCサイトにて独占配信中。radikoでしか聴くことのできない、オリジナルコンテンツとして展開している。

番組情報 ------------------------------------------------------------------

『radiko15周年記念 太田光と15人のしゃべり手』

radiko15周年PR大使を務める太田光が、各ラジオ局を代表する人気パーソナリティをゲストに迎え、「ラジオ」をテーマに対談を繰り広げる特別番組。radikoポッドキャストで独占配信。

【番組URL】https://radiko.jp/podcast/channels/a8de9e8c-7b2d-40d8-91a9-776aa7f1aec0

【radiko15周年特設サイト】https://15th.radiko.jp/program/

太田光 担当ラジオ番組情報 ---------------------------------------------------

『火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ』

1997年4月、「火曜UP'S 爆笑問題カウボーイ」として放送開始（同年5月に「火曜UP'S 爆笑問題カーボーイ」に改題）。

2002年4月、『JUNK』のスタートとともに、番組名も「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」となり、現在まで放送。今年で番組30年目に突入した。

【放送日/放送局】毎週火曜 25:00 から 27:00 / TBSラジオ

【番組HP】https://www.tbsradio.jp/junk/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/1015

『爆笑問題の日曜サンデー』

2008年4月放送開始。TBSラジオ日曜午後の定番番組として親しまれ、現在も毎週日曜 13:00 から放送している。

【放送日/放送局】毎週日曜 13:00 から 17:00 / TBSラジオ

【番組HP】https://www.tbsradio.jp/nichiyou/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/10002404

クリス・ペプラー 担当ラジオ番組情報 ----------------------------------------

『SAISON CARD TOKIO HOT 100』

1988年10月にJ-WAVE開局とともにスタート。東京の最新ヒットチャートをカウントダウン形式で紹介する、J-WAVEを代表する音楽番組。国内外アーティストのゲスト出演や最新音楽トレンドを紹介している。

【放送日/放送局】毎週日曜 13:00 から 16:54 / J-WAVE

【番組HP】https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/10002976

『OTOAJITO』

2008年10月に放送開始。クリス・ペプラーが音楽好きなゲストを迎えてお酒を飲みながら音楽トークを繰り広げる54分。

【放送日/放送局】毎週土曜 18:00 から 18:54 / J-WAVE

【番組HP】https://www.j-wave.co.jp/original/otoajito/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/10002975

『MIDDAY LOUNGE』

2025年10月に放送開始。グローバルなルーツを持つ、国際色豊かなナビゲーターたちが「新しい自分、新しい世界と出会う旅」へと誘う3時間。クリス・ペプラーは水曜ナビゲーターを担当。

【放送日/放送局】毎週月曜～木曜 13:30 から 16:30 / J-WAVE

【番組HP】https://www.j-wave.co.jp/original/middaylounge/

【radiko番組ページ】https://radiko.jp/r_seasons/10030829