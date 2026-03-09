「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」認定を取得

三菱UFJ eスマート証券株式会社

三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役社長 飛松 一樹（とびまつ かずき）、以下、当社）は、日本健康会議[1]の「健康経営優良法人認定制度」[2]に基づき、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

当社は、「すべてのひとに資産形成を。」というミッションを掲げ、「お客さまや社会の持続的な発展を実現するチカラになること」[3]を目指しております。そのためには、「社員一人ひとりが、ウェルビーイングを実感できる健全な職場環境のなかで、活き活きとやりがいを持って働けること、社員とその家族が、健やかで心豊かな人生を送ることが、何よりも大切」[3]と考え、健康経営の推進に取り組んでまいりました。

今後も、当社のミッション実現に向けて、健康経営をより一層、推進してまいります。

[1]日本健康会議は、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体。経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的としています。

[2]健康経営優良法人認定制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度。経済産業省（以下、経産省）が「健康経営推進検討会」（日本健康会議 健康経営・健康宣言 15 万社ワーキンググループと合同開催）において制度設計を行っています。

詳細は経産省のウェブサイト「健康経営優良法人認定制度(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html)」をご覧ください。

[3]詳細は三菱UFJフィナンシャル・グループのウェブサイト「MUFG健康経営宣言(https://www.mufg.jp/csr/social/hr/04/index.html)」をご覧ください。

以 上

