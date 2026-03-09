NearMe、観光庁主催『「交通空白」解消に向けた「観光の足」の課題×ソリューション マッチングイベント』に登壇

株式会社NearMe

移動の課題に取り組むソーシャルデザインカンパニーの株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原幸一郎、以下：ニアミー）は、2026年3月6日（金）に観光庁主催のイベント『「交通空白」解消に向けた「観光の足」の課題×ソリューション マッチングイベント」に登壇しました。

本イベントは、国土交通省・観光庁が推進する「『交通空白』解消に向けた取組方針2025」に基づき、観光客向けの二次交通（観光の足）の確保・改善に向けて、地域と企業の連携による課題解決の事例や知見を共有することを目的に開催されたものです。ニアミーは、熊本県と株式会社JTBとともに登壇し、観光二次交通の取り組みについて紹介しました。

※『「交通空白」解消に向けた「観光の足」の課題×ソリューション マッチングイベント』の概要については以下をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_00038.html

株式会社NearMe 会社概要

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中相乗りサービスなどを展開しています。なお、ニアミーは、2023年4月、経済産業省が行政との連携実績のある企業を中心に事例を紹介する「行政との連携実績のあるスタートアップ100選」に掲載。週刊東洋経済（発行：東洋経済新報社）の『「すごいベンチャー100」2023年最新版』、日経クロストレンド（発行：日経BP社）の「未来の市場をつくる100社【2024年版】」にそれぞれ選出。デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」では、333.8%の収益（売上高）成長を記録して17位で2年連続の受賞。

■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9