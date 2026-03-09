リピート客続出≪想いの色も秘密も的中≫色相占い師◆ミス・ルージュのコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年3月9日（月）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「ミス・ルージュ先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆リピート客続出≪想いの色も秘密も的中≫色相占い師◆ミス・ルージュ

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/422/ruge/index.html

ミス・ルージュ先生

■提供内容のご紹介

運命を色から読み取る「驚異のリピート率100％」の“色相占い師”ミス・ルージュの鑑定が登場。あなたの生まれ持った宿命の色と未来へと導く色、その2色を融合させた色、これらの色からあなたの運命も未来もご縁も、あの人の気持ちの変化や人間性も一目で分かるのです。

■監修者紹介

豊かな自然に囲まれ、幼少期から神様の存在を感じて育つ。

人の「色」が見える不思議を感じ、自らが「色」に救われた経験を通して、「色の力」を伝える為に完全紹介予約制のコンサルティングサロンを主宰。丁寧で的確なアドバイスに定評がある。 著者の著作本表紙や経営者の創業周年パーティのコーディネートも行う。

カラーセラピスト、コンサルタントの活動を続け、色と占いの親和性を実感する中、神様から与えられたお役目との啓示を受けたことで占いを本格化。電話占い「メル」にて活躍中。

常にお客様に寄り添い、輝く未来に導くことを意識して活動、カラーセラピーを通して人々の悩みを解決している。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/