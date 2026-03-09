【6年連続認定】上位500社「ブライト500」にグループ2社揃って選定！avivo株式会社は「健康経営優良法人」10年連続認定を達成

avivo株式会社

健康支援サービス・コンサルティングを展開するavivo株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：降籏大祐、以下「avivo」）は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議が顕彰する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」において、10年連続の認定を受けました。

また、中小規模法人部門の認定法人の中から、特に優良な健康経営を実践している上位500法人に与えられる冠称「ブライト500」には、avivo並びにグループ会社である株式会社フラッグスが6年連続で選定されました。

■ 「健康経営優良法人認定制度」および「ブライト500」とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

その中でも「ブライト500」は、中小規模法人部門の認定法人のうち上位500法人に対して付与される特別な冠称です。

■ avivoのMISSION

～健康を伝えるプロとして自らがいきいきと～

avivoは「健康をもっと身近に 誰もが笑顔になれる未来へ」を実現し、社会貢献を続けるために、まず職員一人ひとりが心身ともに健康であることを最優先しています。 従業員から溢れるエネルギーとプロフェッショナルな知識を通じ、社会に健康の大切さを認知し、行動に移せる「kickake(R)（キッカケ）」を提供しています。

■ 独自の健康経営アクション

日常の業務に自然と健康習慣を組み込んでいます。

朝のストレッチと「7秒スクワット」の習慣化

朝礼後、全員でストレッチと「7秒スクワット」を実施。心身のリフレッシュと同時に社員間のコミュニケーションを活性化し、組織の活力を高めています。

健康おやつコーナーの設置と会社補助

オフィス内にオリジナル健康ナッツやドライフルーツ、デカフェコーヒー等を設置。手軽に健康的な間食ができる環境を整えています。

自社アプリ「kickake(R)カロミル」を活用したインセンティブ

運動・食事記録でポイントが貯まるアプリを通じ、ギフト券などがもらえるイベントを定期開催。楽しみながら継続できる仕組みを構築しています。

その他

・インフルエンザ予防接種費用全額補助

・各種合同研修会実施（ストレッチポールインストラクター講習、ソーシャルフィットネス検定講習会等）

・スポーツの推進と合わせスポーツ観戦の補助

・コミュニケーション促進のためのヘルシーツーリズムや野外研修の会社補助

■ avivo健康経営宣言

avivo は、従業員一人ひとりがいきいきと心身ともに健康であることが、企業の成長や社会への貢献に大切であると考えます。

「 健康サポートを通じて、誰もが笑顔になれる未来へ。」 の実現に向け、お客様の生活の向上をサポートするプロとして、私たちの健康を大切にした経営を推進します。

そして、従業員への積極的な健康づくり支援を通じ、お客様への「キッカケ」を提供することで、社会に貢献してまいります。

代表取締役社長 降籏 大祐

■ 健康経営の導入から認定取得までをワンストップでサポート

10年連続認定のノウハウを活かし、認定取得を目指す企業や自治体へ、申請手続きから具体的な活動支援までフルオーダーで伴走します。「何から始めればよいか」という疑問に、実践に基づいた確かな解決策を提示します。

〈会社概要〉

商号：avivo株式会社

代表者：代表取締役 降籏大祐

所在地：愛知県名古屋市東区徳川2-24-3

《事業内容》

・健康経営サポートおよび健康経営優良法人認定取得サポート

・健康支援サービス業及びそれに伴うコンサルティング業

・歯科事業に関する業務の実施、請負及びコンサルティング業

・セミナーやイベントの企画及び運営、運動、栄養指導

・医療機器及び健康機器販売

・施術所の運営

・電子機器、情報通信機器、家電、雑貨、食品、事務用品の企画・販売及び輸出入

コーポレートサイト：https://avivo.co.jp/