【6年連続認定】フラッグスが「健康経営優良法人2026（ブライト500）」に選出 ～グループ2社揃って「健康」の先進企業へ～

株式会社フラッグス

あかり薬局を運営する株式会社フラッグス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：降籏大祐）は、2026年3月9日、経済産業省および日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に、6年連続で認定されました。

さらに、認定法人の中でも特に優れた上位500法人にのみ与えられる冠称「ブライト500」においても、グループ会社2社揃って6年連続の選定となりましたことをお知らせいたします。

■ 認定の背景と「ブライト500」について

健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

その中でも「ブライト500」は、中小規模法人部門の認定企業の中から「健康経営の中でも優れた企業」かつ「地域において健康経営の発信を行っている企業」として上位500法人に対して付与される特別な称号です。

株式会社フラッグスは、この制度が新設された2021年度より、常にトップクラスの評価を維持し続けています。

■ 「あかり薬局」を支える、私たちの健康宣言と実践アクション

当社では「社員が健康であってこそ、地域の皆様に最高のサービスを提供できる」という考えのもと、以下の施策を実施しています。

心と体のリフレッシュ支援

コミュニケーション促進を目的とした「ヘルシーツーリズム」や野外研修への費用補助。

グループ会社合同での交流会を実施し、組織の活性化を促進。

健康アプリを活用したキャンペーンの開催

職場環境の整備

・インフルエンザ予防接種費全額補助。

・健康おやつ、デカフェコーヒーコーナーの設置、会社補助による販売。

■ 今後の展望

「あかり薬局」という名の通り、私たちは地域を照らす存在でありたいと考えています。そのためには、まず働くスタッフ自身が健康で、明るく活力に満ちていることが不可欠です。今後もグループ一丸となり、健康経営の質をさらに高めるとともに、その知見を地域社会へも発信してまいります。

■ フラッグス健康経営宣言

あかり薬局は、従業員一人ひとりがいきいきと心身ともに健康であることが、企業の成長や社会への貢献に大切であると考えます。

「健康サポートを通じて、誰もが笑顔になれる未来へ。」 の実現に向け、お客様の生活の向上をサポートするプロとして、私たちの健康を大切にした経営を推進します。

そして、従業員への積極的な健康づくり支援を通じ、お客様へのキッカケを提供することで、社会に貢献してまいります。

代表取締役 降籏 大祐

【会社概要】

会社名 株式会社フラッグス 代表取締役 降籏大祐

所在地 （本社）愛知県名古屋市東区徳川2丁目24-3(TEL：052-325-8205)

業務内容

薬局の経営

医療機器及び健康機器の販売

企業・団体への健康支援サービス業及びそれに伴うコンサルティング業

セミナーやイベントの企画及び運営

貸しスペースの管理及び運営