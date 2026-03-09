「2026 アジア・アセット・マネジメントETFアワード」-5部門を同時受賞

大和アセットマネジメント株式会社

大和アセットマネジメント株式会社（代表取締役社長：佐野径、以下「当社」）は、このたび香港の「アジア・アセット・マネジメント ジャーナル・オブ・インベストメンツ＆ペンションズ」誌（以下、「アジア・アセット・マネジメント」）が主催する「2026 アジア・アセット・マネジメントETFアワード」において、以下5部門の最優秀賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

受賞した5部門の詳細は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118152/table/133_1_4eb51c3798da70f674dc98ec06415714.jpg?v=202603100551 ]

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数（354A）および iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略（435A）は、それぞれ昨年4月および10月に東京証券取引所へ上場して以来、純資産総額が順調に拡大しています。iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数（354A）は当社とブルームバーグ社が共同開発した指数に連動するETFであり、iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略（435A）は、当社の日本株高配当ETFとして初となるアクティブ運用型商品です。

当社は日頃から投資家の皆さまの資産形成に資する商品開発に継続して取り組んでおり、一定の成功を実証した運用会社に与えられる「地域最優秀賞」を授与しました。今後も投資家の皆さまに魅力的な商品をご提供できるよう努めてまいりますので、これまで同様お引立てくださいますようお願い申し上げます。

【ご参考】

アジア・アセット・マネジメント（Asia Asset Management）は香港を拠点とし発行されるアジア・パシフィック地域の資産運用・年金業界関連の専門誌です。同誌が主催するETFアワードは年に1 回、アジア地域の優れた運用会社を表彰しています。

HP： https://www.asiaasset.com/ (https://www.asiaasset.com/)