野村AM、「健康経営優良法人（ホワイト500）」に5年連続で認定

野村アセットマネジメント株式会社

野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門（ホワイト500））」に認定されました。5年連続7回目の認定です。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している法人を経済産業省と日本健康会議が顕彰する制度です。大規模法人部門については、上位500法人が、「ホワイト500」として認定されます。当社は、2年連続で上位50 位以内にランクインしました。

当社は野村グループの一員として、「野村で働くすべての人が、単に健康になるのではなく、肉体的にも、精神的にも、社会的にも満たされた状態（Well-being）になること」を健康経営のゴールにしています。具体的には、休み方の変化がもたらす働き方の多様化、長時間労働の是正および健康保持・増進に向けて社内KPIを策定し、部室ごとの達成状況を全社で毎月モニタリングしています。そのほか、人事部のHRビジネスパートナーと各部室長による月次ミーティングを実施するなど、目標達成に向けた取組みを進めています。

当社は今後も、「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」という野村グループのパーパスのもと、すべての社員が最大限の能力を発揮できる健全な職場環境づくりに取り組んでまいります。

【ご参考】

当社ホームページ「職場環境の整備」

https://www.nomura-am.co.jp/special/sustainability/pdf/employeesupport.pdf

経済産業省ホームページ「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

以 上

当社について

商号：野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会／一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェブサイト：https://www.nomura-am.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/nomura_am_jp