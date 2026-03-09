サントリーグループ８社※１が「健康経営優良法人２０２６（ホワイト５００）」に認定

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングス（株）、サントリー食品インターナショナル（株）などグループ８社※１は、「健康経営優良法人２０２６（ホワイト５００）」の認定を受けました。「健康経営優良法人（ホワイト５００）」は、経済産業省と日本健康会議が共同で、保険者と連携して特に優良な健康経営を実践している法人を認定するものです。サントリーグループは、今回で１０年連続の認定となります。

※１ サントリー（株）、サントリーウエルネス（株）、サントリーグローバルイノベーションセンター（株）、サントリー食品インターナショナル（株）、サントリービジネスシステム（株）、サントリーフーズ（株）、サントリープロダクツ（株）、サントリーホールディングス（株）の８社（五十音順）

サントリー食品インターナショナル（株）は、健康経営において先進的な上場企業として「健康経営銘柄２０２６」にも選定されました。「健康経営銘柄」は、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、特に優良な健康経営を実践している上場企業を、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定するものです。同社の選定は今回で４年連続となります。

今回の認定・選定は、サントリーグループにおいて、ＧＣＨＯ（Global Chief Health Officer 健康経営最高責任者）など経営層からの働きかけと事業所単位など現場での活動の双方により、健康経営の理念や風土が広く浸透していることが認められたものと、大変意義深く受け止めています。

当グループでは２０１６年に掲げた「健康経営宣言」のもと、健康経営を推進しています。課題に応じた健康セミナーやOne Suntory Walk※２などさまざまな施策を通じて、従業員一人ひとりが主体的に自身の健康について考える「健康オーナーシップ」の醸成に取り組んでいます。

また、他社との積極的な情報交換やノウハウの共有、健康経営サポートアプリ「ＳＵＮＴＯＲＹ＋（サントリープラス）」の提供などを通じ、サントリーグループ以外の企業の健康経営推進の支援も行っています。

※２ サントリーグループの“グローバル健康経営×サステナビリティ”の取り組みとして、世界の全社員を対象に実施するウォーキングイベント（ニュースリリースNo.14906参照(https://www.suntory.co.jp/news/article/14906.html)）

これからも従業員一人ひとりが「やってみなはれ」精神を発揮し、新たなイノベーションを生み出していくために、グループ全体で健康経営を推進していきます。

▼サントリー 健康白書２０２５

https://www.suntory.co.jp/sustainability/soc_healthmanage/pdf/suntory_HW2025.pdf

以上