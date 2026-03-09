ユーソナー、健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定～従業員のウェルビーイングを経営の柱に～

ユーソナー株式会社

ユーソナー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：福富 七海、代表取締役社長：長竹克仁、以下ユーソナー）は、経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたので、お知らせします。

ユーソナー、健康経営優良法人（大規模法人部門）に認定

■健康経営優良法人の認定を受けた背景と目的

ユーソナーは福利厚生・人事ビジョンとして「みんなが親孝行できる会社」を掲げ、社員が３つの余裕をもてるようアップデートし続けてきました。

・残業削減、休日を含む時間の余裕

・福利厚生や多角的な評価制度によるお金の余裕

・心身の健康の余裕

健康経営優良法人認定制度について…日本健康会議が認定する制度で、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備するものです。



ユーソナーは、従業員は最大の経営資源であるととらえ、持続的な企業価値の向上を目指し、従業員の健康や福利厚生をはじめとするウェルビーイングの拡充を進めていることから、健康経営優良法人の認定の取得に取り組んだものです。

■ユーソナーの主な健康経営への取り組み内容

・健康診断の関連費用を補助

健診結果を全件産業医が判定し、要医療機関受診者には、受診を促しています。二次検査にかかる費用補助制度もあります。その他、人間ドック及び腫瘍マーカー検査を全額会社負担で受けられる仕組みもあります。

・感染症対策

インフルエンザワクチンは、全額会社負担で実施しています。従業員だけでなく、社員のご家族も対象に、オフィスで接種できます。職場感染・家庭内感染の抑止を目指すだけでなく、ご家族に職場に来ていただき、ユニークなオフィス環境に接していただく機会ともしています。

・サンクスポイント制度「uポイント」

健康経営認定では従業員の活力向上や生産性の向上といった組織の活性化も評価対象になっています。ユーソナーでは、社員同士が日頃の感謝や業務の貢献に対して、ポイントを贈り合う「uポイント制度」を導入しました（1uポイントあたり1円に換金）。感謝しあう、働きやすい環境の整備に努めています。

■健康経営に関するユーソナーの取り組みページ

https://usonar.co.jp/company/health.html (https://usonar.co.jp/company/health.html)

■ユーソナーの主な健康・福利厚生制度

https://recruit.usonar.co.jp/welfare/(https://recruit.usonar.co.jp/welfare/)

＜健康経営優良法人2026について＞

健康経営優良法人認定事務局 https://kenko-keiei.jp/ (https://kenko-keiei.jp/)

＜ユーソナー株式会社について＞

1990年の設立当初より、法人間取引(BtoB)データ関連の課題に対応すべく、日本最大級※の法人企業データベース「LBC」を独自に構築・維持してきました。高品質で正確なデータを収集整理する独自の技術と、人工知能など最先端の知見も駆使し、より精確なビジネス戦略の立案を支援するため、顧客データ統合ソリューション「ユーソナー」を提供しています。経営戦略プラットフォーム「プランソナー」や、企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」、登記情報ダウンロードツール「登記ソナー」などお客様の課題を解決できる様々なクラウドサービスを展開しています。

サイトURL：https://usonar.co.jp/service/usonar/ (https://usonar.co.jp/service/usonar/)

会社名:ユーソナー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿3丁目20-2 東京オペラシティ15階

代表者:代表取締役会長 福富 七海、代表取締役社長 長竹 克仁

設立:1990年9月10日

株式市場:東京証券取引所 グロース市場 証券コード ４３１A

業務内容:データベースマーケティング支援事業

URL:https://usonar.co.jp/(https://usonar.co.jp/)