Webブラウザ完結型解析プラットフォーム「C-DIAM」国内ライセンス販売を開始

株式会社CyberomiX

この度、株式会社CyberomiXは、Pythia BioSciences(https://www.pythiabio.com/)（本社：米国カリフォルニア州サンディエゴ）が提供する Webブラウザ完結型解析プラットフォーム「C-DIAM Multi-Omics Studio」 の国内ライセンス販売およびご案内を開始することとなりました。



Pythiaと当社の戦略的協業は、日本のシングルセルオミクス研究の加速と、多様化するデータ解析ニーズへの対応を目的としており、研究者ご自身がコマンド入力不要・インストール不要で解析を完結できる環境を提供します。

■C-DIAM とは - Web上で完結するインタラクティブ解析プラットフォーム

CyberomiX と Pythia の共同ミッション解析ソフトのイメージ画像

C-DIAM は Pythia が開発した SaaS（Software as a Service）型のマルチオミクス解析プラットフォーム で、Webブラウザだけで動作します。



インストールや環境構築は不要で、直感的な GUI によって、プログラミング知識のない研究者でも容易に解析作業を進められます。



シングルセル RNA-seq や Spatial オミクスデータ だけでなく、バルクRNA-seqなど幅広いオミクスデータの解析・統合が可能です。

主要機能としては以下が挙げられます。

- クラスタリングや差次的発現解析（DEG解析）- マーカー遺伝子の同定や細胞タイプ予測- パスウェイ解析や標的・バイオマーカー探索ワークフロー- 公開データとの統合比較解析- URLや共有ノートブックによる共同作業のサポート

■研究者の負担を軽減し、解析の自走を支援

近年、シングルセルおよび空間オミクス分野ではデータ量が飛躍的に増加しています。

一方で、高度なコーディングスキルや複雑な解析環境構築が求められる場面も多く、解析の自走が困難となるケースも少なくありません。

C-DIAMはこうした課題に対応し、研究者自身が主体的にデータ探索・解析を行える環境を提供します。

当社はライセンス販売に加え、導入支援や解析フローのご相談、さらにはVisium HD等の既存サービスとの連携提案まで、総合的なサポートを行ってまいります。

■研究スタイルに応じた最適な解析ソリューションをご提案

弊社では、研究目的やスキルレベルに応じた複数の解析支援メニューをご用意しております。

・まずは基本的な解析から始めたい方には “CyberomiX 基本解析プラン”

標準的なQC、クラスタリング、差次発現解析までを包括的にサポート

・より深い知見を得るためのカスタマイズ解析をご希望の方には “CyberomiX 応用解析プラン”

仮説検証型解析や独自ワークフロー構築に対応

・コマンド操作でご自身で解析に挑戦したい方には“Seurat や Scanpy などのオープンソース解析環境”

高度かつ柔軟なカスタマイズが可能

・環境構築を行わず、ご自身で解析を進めたい方

→ C-DIAM

Webブラウザ上で完結するインタラクティブ解析プラットフォーム

また、C-DIAMでのセルフ解析とCyberomiXの受託解析を組み合わせてご依頼いただくことも可能です。

■C-DIAMの価格および提供期間

CyberomiXに実験からご依頼いただきましたお客様には、下記の価格にてC-DIAMのライセンスをご提供いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159045/table/39_1_130c7ee4a0812968939eabc8f6c1d564.jpg?v=202603100351 ]

※上記はアカデミア向けの価格です

※ライセンス購入のみの場合は、契約期間等により初期導入サポート費用が別途発生する場合がございます

※2026年3月現在の価格です

■サービスに関するお問い合わせ

実験からC-DIAMソフトでの解析までに関するお問い合わせは、cs@cyberomix.com までご連絡ください。

C-DIAMソフトの機能などに関するお問い合わせは、pythia@cyberomix.com までお願いいたします。

■CyberomiX と Pythia の共同ミッション

当協業について、Pythia の CEO である Tristan Gill 氏は、日本の研究コミュニティに貢献する製品の提供に期待を寄せています。



また、弊社の渡辺も「コマンド操作に依存しない解析ニーズの高まりに応えられる」として C-DIAM の導入意義を強調しています。



CyberomiX はこれからも、研究者自身がデータ解析を自在に扱える環境の実現を支援し、シングルセル・空間オミクス研究の発展に寄与してまいります。

株式会社CyberomiX

株式会社CyberomiX（サイバーオミックス）

所在地：京都府京都市上京区上善寺町100番地 メサヴェルデ京都西陣1階

代表者：代表取締役 渡辺 亮

事業内容：医薬品の開発、研究受託サービス

設立：2023年

URL：https://cyberomix.com

報道の問い合わせ先：marketing@cyberomix.com 担当：安田